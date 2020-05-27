Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге, что США готовят серьезный ответ на решение Пекина принять закон о национальной безопасности, ограничивающий автономию Гонконга. Так он ответил на вопрос о возможных санкциях США в ответ на этот закон.

Трамп пригрозил Пекину «мощным ответом» на принятие закона о Гонконге

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