Политика

ИнтерфаксИнтерфаксТрамп пригрозил Пекину «мощным ответом» на принятие закона о Гонконге

Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге, что США готовят серьезный ответ на решение Пекина принять закон о национальной безопасности, ограничивающий автономию Гонконга. Так он ответил на вопрос о возможных санкциях США в ответ на этот закон.
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Трамп пригрозил Китаю «мощными» мерами из-за ситуации в Гонконге

РБКвчера в 19:28

Трамп намерен скоро сделать заявление о возможных санкциях против Китая из-за Гонконга

ТАССвчера в 17:15

Трамп пообещал дать «мощный» ответ Пекину из-за Гонконга

REGNUMвчера в 18:09

Трамп готовит заявление о мерах в отношении КНР

News.ruвчера в 18:00

Трамп приготовил для Китая «нечто мощное»

Взгляд.рувчера в 17:40

Трамп анонсировал «мощный» ответ Китаю за действия в Гонконге

РИА Новостивчера в 17:21

Трамп пригрозил Китаю «мощным» ответом за действия в Гонконге

Коммерсантъвчера в 18:56
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Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
2,1K
Транспорт

Около Сызрани на трассе М-5 ограничено движение

На трассе М-5 в районе Сызрани ограничено движение. На 901 километре, около поселка Новые Озерки, начинаются дорожные работы.
ГТРК Самара 24 мая в 12:50
Авто

На производство новой Lada Niva выделят бюджетные деньги

Сборка рулевых реек для машин на платформе Renault-Nissan CMF-B-LS, которая будет лежать в основе третьей генерации Lada Niva, теперь будет локализовано в РФ.
32CARS.ru 25 мая в 11:20
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Общество

Forbes узнал детали письма «крабового короля» Бастрыкину

Находящийся в розыске бизнесмен Олег Кан, который в прошлом был одним из крупнейших добытчиков краба в России, написал письмо главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.
РБК 01:16
2
Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости вчера в 04:13
1,5K
Политика

В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2

Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
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Экономика

Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки

Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил ставки по основным ипотечным программам до 0,8 п.п. при регистрации сделок в электронном виде.
Интерфакс 25 мая в 05:09
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Политика

Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 16:25
2K
Хоккей

Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ

Коммерсантъ вчера в 19:36
Политика

Байден назвал Трампа дураком за «ложную мужественность»

Кандидат в президенты США Джо Байден резко высказался в адрес нынешнего хозяина Белого дома, который приехал на церемонию по случаю Дня Поминовения без защитной маски.
Российская газета 00:25
30
Происшествия

Россиянка умерла после многочисленных звонков в скорую

Россиянка четырежды обращалась в скорую: первый раз — ночью 17 апреля, потом еще три раза — днем 18-го.
Lenta.ru вчера в 07:22
8
Футбол

Дзюба назвал позорищем уход Семина из «Локомотива»

Форвард «Зенита» и национальной команды России Артем Дзюба отреагировал на решение «Локомотива» не продлевать контрактное соглашение с наставником Юрием Семиным.
Vprognoze.ru вчера в 11:03
Кино

Фанат воссоздал в 3D костюм Бэтмена из фильма с Робертом Паттинсоном

REGNUM вчера в 23:02
4
Общество

Песков рассказал о своих чувствах после заражения коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о своем опыте заражения коронавирусом в колонке для ТАСС.
Lenta.ru вчера в 16:54
158
Общество

В восьми населённых пунктах Кузбасса выявлены новые случаи заражения

Кемерово, 27 мая 2020, 07:24 — REGNUM Оперативный штаб Кузбасса сообщил, что за прошедшие сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в восьми населённых пунктах региона.
REGNUM 00:24
45
Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
4,2K
Общество

Власти Москвы объяснили штраф за нарушение карантина женщине-инвалиду

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк объяснил, почему профессор РУДН Ирина Карабулатова, прикованная к постели из-за инвалидности, получила штраф за нарушение самоизоляции.
РИА Новости вчера в 07:35
405
Происшествия

В Екатеринбурге пропала 12-летняя девочка

REGNUM 01:31
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Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК вчера в 17:00
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Космос

Российский спутник спровоцировал панику в Австралии

Российский спутник спровоцировал настоящую панику в Австралии, хотя пролетел над ней еще 4 дня назад.
РЕН ТВ вчера в 02:44
3
Наука

Найден способ спасать легкие пациентов с коронавирусом

По данным издания, стволовые клетки способны предотвратить острую реакцию иммунной системы, которая приводит к острому респираторному дистресс-синдрому (ОРДС) — состоянию, когда легкие теряют способность насыщать кровь кислородом.
Lenta.ru 25 мая в 19:28
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Происшествия

Ураганный ветер в Кузбассе сносил крыши домов и валил деревья

Кемерово, 27 мая 2020, 06:44 — REGNUM Ураганный ветер, разыгравшийся в Кузбассе накануне, 26 мая, повредил кровли 147 домов и объектов социальной сферы, включая 16 многоквартирных домов и 11 соцобъектов.
REGNUM вчера в 23:44
5
Экономика

«Посылали два запроса, отказали без вопросов»: как кризис повлиял на рынок ипотеки в России

Массовая доступность и раздутый пузырь: как было до кризиса Новейшую историю России можно буквально назвать эрой кредитов.
НГС24 вчера в 22:00
Общество

Нарушивших самоизоляцию жертв домашнего насилия освободят от наказания

Нарушивших самоизоляцию жертв домашнего насилия, а также тех, кто нарушил режим «в состоянии крайней необходимости», не будут привлекать к ответственности.
Lenta.ru 00:07
2
Общество

В Москве предложили использовать мобильное приложение вместо паспорта

Минкомсвязь выступила с предложением с 1 июля и до конца следующего года провести в Москве эксперимент, в рамках которого будет проверяться возможность использования мобильного приложения вместо паспорта гражданина РФ.
Московский Комсомолец 25 мая в 11:13
1,1K
Происшествия

Пьяная мать вела развратный стрим при своем сыне

Живая Кубань вчера в 16:25
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Происшествия

В Алтайском крае зарегистрирована новая вспышка коронавируса

Как уже сообщало ИА REGNUM, круг выявленных носителей коронавируса значительно расширяется за счёт новых вспышек SARS-CoV-2 в Барнауле.
REGNUM 01:09
2
Общество

Налог на воду и штраф за борщевик: разбираемся в садовых законах нового сезона

За воду придётся заплатить Вступивший в силу в 2019 году закон о ведении садоводства и огородничества установил отсрочку на обязательное лицензирование общих скважин.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
1
Общество

Возраст начисления надбавки к пенсии предложили понизить

РИА Оренбуржье 25 мая в 05:25
1,8K
Космос

Началось создание прототипа российского частного космического корабля

РИА Новости вчера в 20:03
Как работают Яндекс.Новости?
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