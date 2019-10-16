Политика
ИзвестияТрамп пригрозил Турции новыми «опустошительными санкциями»
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ввести дополнительные «опустошительные санкции» в отношении Турции, если американский вице-президент Майкл Пенс не сможет договориться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по сирийскому вопросу во время встречи в Анкаре.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Трамп пригрозил Эрдогану «опустошительными санкциями» при провале переговоров с Пенсом
Московский Комсомолец14:00
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 14:30, Ашберн
Политика
Контактная группа по Донбассу не смогла договориться в Минске
Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов рассказал о том, как прошло заседание контактной группы по решению вопроса о разведении сил в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 11:17
Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске
Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Известия 12:51
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасия Решетова стали родителями
Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.
Газета.Ru 11:57
Политика
Эрдоган отказался встречаться с Пенсом в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не планирует встречаться с вице-президентом США Майклом Пенсом в Анкаре.
Москва 24 08:24
Политика
Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане
Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Матареллой сравнил участие России в урегулировании в Сирии с операцией, проводимой СССР в Афганистане.
Газета.Ru 13:36
Армия и оружие
Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео
Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Алжира во время учений совершил проход на сверхмалой высоте. Видео маневра появилось в Facebook.
Lenta.ru 08:04
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в Ракку впервые с 2014 года
Сирийский город Ракка, расположенный к северу от Евфрата, впервые с 2014 года перешел под контроль правительственных сил.
REGNUM 07:47
Хоккей
Опубликован рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ
«Спорт-Экспресс» опубликовал новую версию списка самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ.
Известия 13:24
Финансы
Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru вчера в 07:47
Происшествия
Задержать вероятного томского маньяка помог ДНК-профиль его сына
Выйти на след подозреваемого в серии изнасилований на территории Томской области следователям помог ДНК-профиль его сына.
Российская газета вчера в 07:53
Музыка
Украина не допустит к «Евровидению-2020» выступающих в России артистов
Украинские артисты, которые после 2014 года выступали на территории России и Крыма, не будут допущены к участию в международном конкурсе «Евровидение-2020».
РБК 13:11
Гаджеты
Huawei планирует выпустить смартфон с двумя ОС
Китайская компания Huawei планирует выпустить смартфон, позволяющий переключаться между Android и собственной разработкой компании – HarmonyOS.
Rambler News Service 08:44
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Происшествия
В Петербурге менеджер солиста Rammstein ударил охранника
АиФ Санкт-Петербург 09:45
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Политика
Лидер КНДР Ким Чен Ын верхом на коне поднялся на священную гору
Лидер КНДР Ким Чен Ын совершил символическую поездку на белом коне на священную гору корейцев Пэктусан, об этом 16 октября сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАГ).
REGNUM 05:33
Авто
В гамме Kia может появиться компактный кроссовер дешевле Seltos
Двигатели новинке Kia, вероятно, достанутся от Venue: в Индии кроссовер Hyundai доступен с бензиновыми атмосферной «четверкой» Kappa 1.2 (83 л.с.) и «турботройкой» 1.0 T-GDI (120 л.с.), а также с турбодизелем 1.4 CRDI (90 л.с.). Базовый мотор сочетается с пятиступенчатой «механикой», остальные – с 6МКП.
Колёса.ru вчера в 09:08
Политика
В Польше партия Ярослава Качиньского побеждает на выборах
На правительственных выборах в Польше побеждает «Право и справедливость» (PiS). Правящей партией руководит политик Ярослав Качиньский.
Новые Известия 14 октября в 07:28
Общество
Самой красивой женщиной в мире признана Белла Хадид
Новые методы исследования помогли определить самых красивых женщины в мире по формуле «золотого сечения», передает The Sun.
Росбалт вчера в 09:19
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Общество
Законопроект о виноградарстве и виноделии внесен в Госдуму
Interfax-Russia.ru - Группа депутатов во главе с руководителем думской фракции "Единая Россия" Сергеем Неверовым внесла в Госдуму новую версию законопроекта о развитии в РФ виноградарства и виноделия, в которой подробно прописаны правила маркировки и розничной продажи вина, а также слабоалкогольной продукции, которая содержит виноград.
Интерфакс - Россия 09:10
Экономика
Польша в ловушке «экономического чуда», или Банкет за счет ЕС
Расходы на здравоохранение в Польше меньше, чем в остальной Европе, 10000 рабочих мест в государственном образовании были ликвидированы, и в 2018 году процент граждан, живущих в условиях крайней нищеты, у черты бедности и на уровне риска бедности, снова вырос.
Евразия Daily вчера в 02:21
Общество
ГИБДД нашла способ выявлять водителей-наркоманов на дороге
Российская газета 10:15
Происшествия
Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
REGNUM 10:20
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Политика
Путин выступил за диверсификацию производства в ОПК
Российский президент Владимир Путин заявил, что предложения по улучшению финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса должны быть нацелены на решение задач, связанных с диверсификацией производства.
RT на русском 10:42
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 74
По меньшей мере 74 человека погибли из-за тайфуна «Хагибис» в Японии, сообщает телеканал NHK. Ранее сообщалось о 66 погибших.
Rambler News Service 02:09