Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ввести дополнительные «опустошительные санкции» в отношении Турции, если американский вице-президент Майкл Пенс не сможет договориться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по сирийскому вопросу во время встречи в Анкаре.

Политика Пушков прокомментировал требование Киева распустить ДНР и ЛНР Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление пресс-секретаря украинского представителя в контактной группе по Донбассу Дарьи Олифер о необходимости распустить самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Гаджеты Дискретные игровые видеокарты Intel выйдут в середине 2020 года Intel всегда говорила, что её дискретные видеокарты Xe выйдут на рынок в 2020 году, но никогда не уточняла сроков.

Происшествия 35 паломников погибли в ДТП с автобусом в Саудовской Аравии Как минимум 35 паломников погибли, четверо пострадали в результате аварии с участием автобуса и грузовика на западе Саудовской Аравии, сообщило Саудовское информационное агентство со ссылкой на представителя полиции.

Общество В МВД предложили продавать «красивые» номера через портал госуслуг Продажу госномеров при регистрации автомобиля могут начать вести через платформу портала госуслуг, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Романа Мишурова.

Футбол Кузнецов обратился к болельщикам «Спартака» после ухода из клуба Бывший тренер «Спартака» Сергей Кузнецов в обращении к болельщикам команды отметил, что бывший тренерский штаб делал все для побед клуба.

Политика Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.

Кино Вышел новый трейлер фантастического триллера «Аванпост» «Две эксклюзивные сцены фантастического блокбастера "Аванпост" с использованием новейшей компьютерной графики расскажут тебе больше о мире после конца света», — говорится в описании трейлера.

Происшествия Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.

Наука Ученые назвали гены,увеличивающие риск развития шизофрении Пресс-служба Американского общества генетики человека распространила доклад по итогам исследований, проведенных генетиками из Гарварда и Массачусетского технологического института о факторах, увеличивающих риски развития шизофрении и других психических расстройств.

Экономика Группа ПИК запустила сервис по срочному выкупу квартир на вторичном рынке Группа ПИК запустила сервис «ПИК-Брокер», который занимается выкупом и продажей готовых квартир, обратил внимание корреспондент РБК.

Армия и оружие В день начала операции в САР Трамп призвал Эрдогана «не подводить мир» Президент США Дональд Трамп направил девятого октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой "не подводить весь мир" своими военными действиями.

Футбол Лучший бомбардир РПЛ Шомуродов высказался о дальнейшей карьере Нападающий "Ростова" и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов высказался на тему развития своей дальнейшей карьеры.

Футбол Черчесов принял участие в форуме AEFCA Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в симпозиуме Альянса европейской ассоциации футбольных тренеров (AEFCA) в Польше, сообщает пресс-служба организации.

Здоровье Врач объяснил, о чем сигнализирует «ком в горле» По словам врача и телеведущего Сергея Агапкина, "ком в горле" может быть признаком эзофагита, стеноза, дивертикулы и даже в некоторых случаях рака пищевода.

Спорт Россия проиграла Бразилии в финале Всемирных пляжных игр Сборная России по пляжному футболу уступила команде Бразилии в финале Всемирных пляжных игр.

Шоу-бизнес Тимати и Анастасия Решетова стали родителями Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.