Политика
ИзвестияТрамп пригрозил Турции новыми «опустошительными санкциями»
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ввести дополнительные «опустошительные санкции» в отношении Турции, если американский вице-президент Майкл Пенс не сможет договориться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по сирийскому вопросу во время встречи в Анкаре.
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Трамп пригрозил Эрдогану «опустошительными санкциями» при провале переговоров с Пенсом
Московский Комсомолец14:00
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Политика
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Дискретные игровые видеокарты Intel выйдут в середине 2020 года
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Ученые назвали гены,увеличивающие риск развития шизофрении
Пресс-служба Американского общества генетики человека распространила доклад по итогам исследований, проведенных генетиками из Гарварда и Массачусетского технологического института о факторах, увеличивающих риски развития шизофрении и других психических расстройств.
Московский Комсомолец вчера в 19:50
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РБК вчера в 02:00
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Президент США Дональд Трамп направил девятого октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой "не подводить весь мир" своими военными действиями.
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Сборная России по пляжному футболу уступила команде Бразилии в финале Всемирных пляжных игр.
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Молодой актер утверждает, что он – сын Цискаридзе
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