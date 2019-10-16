Политика
ИзвестияТрамп пригрозил Турции новыми «опустошительными санкциями»
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ввести дополнительные «опустошительные санкции» в отношении Турции, если американский вице-президент Майкл Пенс не сможет договориться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по сирийскому вопросу во время встречи в Анкаре.
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Трамп пригрозил Эрдогану «опустошительными санкциями» при провале переговоров с Пенсом
Московский Комсомолец14:00
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Общество
Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года
Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,6 года за восемь месяцев 2019 года, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минздрава России.
ТАСС 03:13
Политика
Встреча Путина и Эрдогана состоится в Сочи 22 октября
Встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится в Сочи 22 октября.
ТАСС 15:59
Космос
В США представили униформу для экипажей суборбитальных кораблей
Образцы униформы для экипажей суборбитальных кораблей представили в среду компании Virgin Galactic, а также Under Armour.
ТАСС 13:56
Общество
Россия заняла пятую строчку с конца в рейтинге репутации стран
Консалтинговая компания Reputation Institute (RI) поместила Россию на 51-ю строчку в рейтинге репутации стран, что выше на одну позицию по сравнению с прошлым годом.
Коммерсантъ 15:16
Политика
Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
REGNUM 15:59
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26
По данным Министерства здравоохранения Чувашиии, число пострадавших в результате ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26.
RT на русском 10:09
Происшествия
Басманный суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве
По версии следствия, молодой человек схватил сотрудника Росгвардии за форму и мешал ему работать на митинге 27 июля.
Говорит Москва 09:26
Армия и оружие
Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео
Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Алжира во время учений совершил проход на сверхмалой высоте. Видео маневра появилось в Facebook.
Lenta.ru 08:04
Происшествия
СК проводит обыски по делу ФБК в 30 регионах России
Следственный комитет подтвердил, что по делу об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) проводятся обыски в 30 регионах России.
Газета.Ru вчера в 04:34
Спорт
Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI вчера в 14:34
Происшествия
Устроивший стрельбу в московском метро полицейский дал показания
18 сентября прапорщик полиции Алексей Смирнов, подозреваемый в попытке получить взятку в две тысячи рублей, открыл стрельбу по коллегам, которые пытались его задержать.
Говорит Москва 13:38
Экономика
МВФ понизил прогноз по росту ВВП России
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз рста ВВП России в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 09:05
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Происшествия
Адвокаты сестер Хачатурян рассказали, как отец «воспитывал» дочерей
Родственники и знакомые Хачатуряна утверждают, что отец не истязал дочерей, а пытался их воспитывать «в соответствии с патриархальными канонами», сообщили адвокаты, которые сейчас знакомятся с материалами дела.
Snob.ru вчера в 06:19
Политика
Путин поручил исследовать поведение молодежи в интернете
Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования в интернете по поводу потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории.
РБК 17:14
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия вчера в 22:40
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Космос
Кто наблюдает за нами из глубин космоса: мнение ученых
Еще в 1960 году стэнфордский радиофизик Рональд Брейсвелл впервые выдвинул идею о том, что «высшие галактические сообщества» могут рассеивать по всему космосу автономные межзвездные зонды как «гипотетические щупальца», позволяющие наблюдать, контролировать и, возможно, даже общаться с другими формами жизни, в том числе и на Земле.
Популярная механика 11 октября в 20:02
Политика
ФРГ и Франция приветствуют позитивное развитие в реализации «Минска»
Германия и Франция приветствуют позитивное развитие в реализации минских соглашений по урегулированию на востоке Украины и ожидают проведения саммита в нормандском формате (Россия, Германия, Франция и Украина).
ТАСС 12:59
Гаджеты
Ватикан выпустил «умные» четки для молитв
The GEEK 16:45
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Шоу-бизнес
56-летняя Валюшкина показала фигуру в мини-шортах и мокрой футболке
В полку звезд, которые доказывают, что и после 50 можно обладать отличной фигурой и носить смелые вещи, прибыло.
Wday.ru 01:50
Музыка
Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение
Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасия Решетова стали родителями
Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.
Газета.Ru 11:57
Экономика
Счетная палата: цели и задачи госпрограммы по жилью не сбалансированы
Счетная палата считает не сбалансированной по целям и задачам госпрограмму по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России.
РИА Новости 14 октября в 17:00
Гаджеты
Huawei планирует выпустить смартфон с двумя ОС
Китайская компания Huawei планирует выпустить смартфон, позволяющий переключаться между Android и собственной разработкой компании – HarmonyOS.
Rambler News Service 08:44
Политика
Мониторинговая миссия ООН потребовала закрыть сайт «Миротворец»
Мониторинговая миссия Организации Объединённых Наций на Украине потребовала от депутатов Верховной рады закрыть сайт «Миротворец».
REGNUM 14:59