Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ввести дополнительные «опустошительные санкции» в отношении Турции, если американский вице-президент Майкл Пенс не сможет договориться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по сирийскому вопросу во время встречи в Анкаре.

Общество Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,6 года за восемь месяцев 2019 года, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минздрава России.

Политика Встреча Путина и Эрдогана состоится в Сочи 22 октября Встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится в Сочи 22 октября.

Космос В США представили униформу для экипажей суборбитальных кораблей Образцы униформы для экипажей суборбитальных кораблей представили в среду компании Virgin Galactic, а также Under Armour.

Общество Россия заняла пятую строчку с конца в рейтинге репутации стран Консалтинговая компания Reputation Institute (RI) поместила Россию на 51-ю строчку в рейтинге репутации стран, что выше на одну позицию по сравнению с прошлым годом.

Политика Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.

Происшествия Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26 По данным Министерства здравоохранения Чувашиии, число пострадавших в результате ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26.

Происшествия Басманный суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве По версии следствия, молодой человек схватил сотрудника Росгвардии за форму и мешал ему работать на митинге 27 июля.

Армия и оружие Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Алжира во время учений совершил проход на сверхмалой высоте. Видео маневра появилось в Facebook.

Происшествия СК проводит обыски по делу ФБК в 30 регионах России Следственный комитет подтвердил, что по делу об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) проводятся обыски в 30 регионах России.

Спорт Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.

Происшествия Устроивший стрельбу в московском метро полицейский дал показания 18 сентября прапорщик полиции Алексей Смирнов, подозреваемый в попытке получить взятку в две тысячи рублей, открыл стрельбу по коллегам, которые пытались его задержать.

Экономика МВФ понизил прогноз по росту ВВП России Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз рста ВВП России в 2019 году.

Происшествия Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.

Происшествия Адвокаты сестер Хачатурян рассказали, как отец «воспитывал» дочерей Родственники и знакомые Хачатуряна утверждают, что отец не истязал дочерей, а пытался их воспитывать «в соответствии с патриархальными канонами», сообщили адвокаты, которые сейчас знакомятся с материалами дела.

Политика Путин поручил исследовать поведение молодежи в интернете Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования в интернете по поводу потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории.

Общество Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Космос Кто наблюдает за нами из глубин космоса: мнение ученых Еще в 1960 году стэнфордский радиофизик Рональд Брейсвелл впервые выдвинул идею о том, что «высшие галактические сообщества» могут рассеивать по всему космосу автономные межзвездные зонды как «гипотетические щупальца», позволяющие наблюдать, контролировать и, возможно, даже общаться с другими формами жизни, в том числе и на Земле.

Политика ФРГ и Франция приветствуют позитивное развитие в реализации «Минска» Германия и Франция приветствуют позитивное развитие в реализации минских соглашений по урегулированию на востоке Украины и ожидают проведения саммита в нормандском формате (Россия, Германия, Франция и Украина).

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Шоу-бизнес 56-летняя Валюшкина показала фигуру в мини-шортах и мокрой футболке В полку звезд, которые доказывают, что и после 50 можно обладать отличной фигурой и носить смелые вещи, прибыло.

Музыка Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.

Шоу-бизнес Тимати и Анастасия Решетова стали родителями Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.

Экономика Счетная палата: цели и задачи госпрограммы по жилью не сбалансированы Счетная палата считает не сбалансированной по целям и задачам госпрограмму по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России.

Гаджеты Huawei планирует выпустить смартфон с двумя ОС Китайская компания Huawei планирует выпустить смартфон, позволяющий переключаться между Android и собственной разработкой компании – HarmonyOS.