Политика
ИзвестияТрамп пригрозил Турции новыми «опустошительными санкциями»
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ввести дополнительные «опустошительные санкции» в отношении Турции, если американский вице-президент Майкл Пенс не сможет договориться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по сирийскому вопросу во время встречи в Анкаре.
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Трамп пригрозил Эрдогану «опустошительными санкциями» при провале переговоров с Пенсом
Московский Комсомолец14:00
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Общество
Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане
Piter.tv вчера в 07:45
Армия и оружие
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Американская коалиция уничтожила собственный склад боеприпасов, оставленный в Сирии при отступлении, сообщил в твиттере представитель коалиции полковник Майлс Кэггинс.
РИА Новости 18:50
Экономика
Конкуренты предложили лишить «Березку» монополии на малые госзакупки
Операторы электронных площадок «РТС-тендер», «Сбербанк-АСТ», «ТЭК-Торг» направили совместное обращение в профильные министерства и ведомства против эксклюзивного права торговой площадки «Березка» на проведение малых закупок.
РБК 09:48
Общество
РАНХиГС: треть россиян заняты на теневом рынке труда
Исследование проводилось в мае этого года с участием 1215 человек из 27 субъектов Российской Федерации, занятых на предприятиях различных форм собственности.
Полит.ру вчера в 06:18
Общество
Появилась информация о возможном отказе Вьетнама от зерна из России
Чиновники Вьетнама сообщают о пяти подобных случаях и выражают опасения, что прежние поставки также были с сорняком.
Взгляд.ру 16:56
Гаджеты
Ватикан выпустил «умные» четки для молитв
The GEEK 16:45
Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске
В посольстве США в Москве прокомментировали публикации СМИ о снятии нескольких дипломатов с поезда в Северодвинске.
РИА Новости 13:08
Авто
В линейке Kia может появиться новый кроссовер дешевле Seltos
В 2020 году южнокорейский автопроизводитель KIA выпустит новый субкомпактный кроссовер, который будет меньше и дешевле модели Seltos.
Автоновости дня вчера в 09:29
Наука
Огромный древний город нашли в джунглях Камбоджи
По словам ученых, город Махендрапарват располагался на плато Пном Кулен к северо-востоку от Ангкора - одной из первых столиц Кхмерской империи.
Телеканал 360° 12:59
Хоккей
«Спартак» потерпел третье поражение подряд в КХЛ
Московский «Спартак» проиграл новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 15:12
Политика
Трамп попросил Эрдогана «не валять дурака»
В письме американский лидер призывает турецкого коллегу «не валять дурака» и «не подводить весь мир» своей военной операцией.
Lenta.ru 17:49
Здоровье
Минздрав составил памятку по получению незарегистрированных препаратов
Проблема доступности незарегистрированных препаратов существует давно, однако вскрылась она только этим летом, когда матерей тяжелобольных детей дважды задерживали при попытке получить посылку с противосудорожным препаратом Frisium (clobazam).
Vademecum 01:55
Музыка
Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение
Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Армия и оружие
Двое украинских военных погибли в Донбассе
Московский Комсомолец вчера в 12:53
Экономика
«Коммерсантъ» узнал итоги государственных аукционов на вылов краба
Завершились государственные аукционы по распределению большей части квот на вылов краба.
Ведомости 01:29
Политика
Путин поручил исследовать поведение молодежи в интернете
Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования в интернете по поводу потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории.
РБК 17:14
Политика
Миссия ООН потребовала закрыть сайт «Миротворец»
Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец».
Известия 12:51
Спорт
Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI вчера в 14:34
Транспорт
«Победа» объявила о повышении цен на рейсы в Россию на 40%
Билеты авиакомпании "Победа" на рейсы зарубежных аэропортов в Россию подорожают в среднем на 40%.
DP.RU 01:20
Гаджеты
Назван быстрый способ повысить производительность смартфона
"Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - пояснил представитель компании Алексей Федоров.
РЕН ТВ вчера в 21:11
Происшествия
Задержать вероятного томского маньяка помог ДНК-профиль его сына
Выйти на след подозреваемого в серии изнасилований на территории Томской области следователям помог ДНК-профиль его сына.
Российская газета вчера в 07:53
Авто
УАЗ Патриот оснастят революционными опциями
В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появилось сразу несколько новых патентов для внедорожников УАЗ.
Тарантас Ньюс вчера в 06:00
Экономика
Банки с 2020 года начнут оказывать госуслуги
Шесть банков в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге с 2020 года могут начать предоставлять госуслуги, что позволит улучшить качество государственных сервисов.
Известия 17:59
Происшествия
В крови насмерть сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь
РИА Новости вчера в 12:28
Кино
Вышел новый трейлер фантастического триллера «Аванпост»
«Две эксклюзивные сцены фантастического блокбастера "Аванпост" с использованием новейшей компьютерной графики расскажут тебе больше о мире после конца света», — говорится в описании трейлера.
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