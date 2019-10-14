Политика

Вести.RuВести.RuТрамп пригрозил Турции уничтожить ее экономику

Президент США Дональд Трамп считает, что поддержку сирийским курдам должны оказывать власти в Дамаске и других государствах, а не Вашингтон. Он обвинил Турцию в создании условий для военных преступлений и анонсировал введение жестких антитурецких санкций.
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Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции

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Трамп пригрозил быстро уничтожить экономику Турции

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Новостной фронт16:50

Трамп пригрозил Турции уничтожить ее экономику

Вести.Ru16:51
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Трамп ввел санкции против Турции

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