Политика
Вести.RuТрамп пригрозил Турции уничтожить ее экономику
Президент США Дональд Трамп считает, что поддержку сирийским курдам должны оказывать власти в Дамаске и других государствах, а не Вашингтон. Он обвинил Турцию в создании условий для военных преступлений и анонсировал введение жестких антитурецких санкций.
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Общество
Россиян предупреждают об изменении транспортного налога
Изменения в расчёте транспортного налога затронули автомобили ценой от 3 до 5 млн рублей, а также грузовые машины массой более 12 тонн.
Автоновости дня 12 октября в 08:48
Общество
В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах
РИА Новости 13:40
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 14 человек
Число погибших в результате мощного тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 14 человек. Об этом сообщает агентство «Киодо».
REGNUM вчера в 00:29
Технологии
«Яндекс» запустил распознающее одежду приложение Sloy
Коммерсантъ 13:29
Происшествия
В Красноярске задержаны подозреваемые в избиении до смерти человека
Подозреваемые в избиении мужчины в Красноярске, который впоследствии скончался, задержаны, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 14:44
Авто
Составили топ-7 самых надёжных подержанных кроссоверов из Японии
Портал «Njcar.ru» привёл рейтинг японских кроссоверов со вторичного рынка стоимостью до 700 тыс. рублей.
Тарантас Ньюс 12 октября в 03:43
Экономика
АФК «Система» планирует IPO Ozon на 2020-2021 годы
АФК "Система" планирует провести IPO интернет-ретейлера Ozon в 2020 или 2021 году, сообщил журналистам основной бенефициар "Системы" Владимир Евтушенков в кулуарах Российско-саудовского инвестиционного форума.
ТАСС 13:10
Музыка
Шнуров раскрыл творческие планы после роспуска «Ленинграда»
Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал о том, чем будет заниматься после роспуска группы.
Культуромания 01:05
Политика
Саудовский оркестр исковеркал гимн России в присутствии Путина
На встрече президента России Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Салманом бин Aбдель-Aзизом Аль Саудом в Эр-Рияде королевский оркестр исковеркал российский гимн.
Газета.Ru 14:42
Общество
Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Газета.Ru 13:36
Политика
Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкционных мер в отношении Турции из-за проведения военной операции в Сирии.
Известия 19:03
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр
Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
В курсе.ру 09:30
Армия и оружие
Эсминец США зашел в Черное море
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 04:40
Футбол
Первый гол за «Ростов» забил Мамаев в двусторонней игре
Privet-Rostov.ru 00:40
Культура
Шнуров предложил избирать в Госдуму порноактеров
Музыкант Сергей Шнуров предложил избирать в Госдуму порноактеров.
Вести.Ru вчера в 09:17
Гаджеты
Сервис GeForce Now появился на Android
Компания NVIDIA запустила стриминговый сервис GeForce Now на Android.
News.ru 03:44
Игры
Death Stranding займет 55 гигабайт
На PlayStation 4 Pro игра займет 55 гигабайт. Horizon Zero Dawn, в которой используется тот же движок, требует 48,16 гигабайта.
Cyber.sports.ru 01:33
Шоу-бизнес
Раскрыт размер пенсии, которую получает Борис Моисеев
Ранее СМИ сообщали, что заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная получает пенсию в размере 50 тыс. рублей.
Московский Комсомолец 19:34
Финансы
ЦБ может отменить отдельные нормативные требования к банкам
Банк России рассматривает возможность отмены и упрощения отдельных нормативных требований, в первую очередь пруденциальных, к кредитным организациям, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.
ТАСС 06:17
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Политика
В Киеве саммит в «нормандском формате» назвали последним шансом
Участие Украины в саммите «нормандской четверки» является последней попыткой Киева следовать минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 11:03
Автоспорт
Сочинская медсестра очаровала японского гонщика «Формулы-2»
Пилот «Формулы-2», выступающий за команду ART Grand Prix, Нобухару Мацусита восхитился внешностью российской медсестры.
Sportbox.RU 13:45
Финансы
Экономисты спрогнозировали укрепление доллара до 72 рублей в 2020 году
Курс доллара до конца 2019 году останется в границах текущих значений, однако уже 2020 году он может вырасти до 70-72 рублей.
Давыдов.Индекс вчера в 08:11
Политика
Президент Эквадора отозвал спровоцировавший протесты указ
Спровоцировавший массовые антиправительственные протестные акции указ отозван.
Московский Комсомолец 21:55