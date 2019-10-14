Президент США Дональд Трамп считает, что поддержку сирийским курдам должны оказывать власти в Дамаске и других государствах, а не Вашингтон. Он обвинил Турцию в создании условий для военных преступлений и анонсировал введение жестких антитурецких санкций.

Общество Россиян предупреждают об изменении транспортного налога Изменения в расчёте транспортного налога затронули автомобили ценой от 3 до 5 млн рублей, а также грузовые машины массой более 12 тонн.

Происшествия Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 14 человек Число погибших в результате мощного тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 14 человек. Об этом сообщает агентство «Киодо».

Происшествия В Красноярске задержаны подозреваемые в избиении до смерти человека Подозреваемые в избиении мужчины в Красноярске, который впоследствии скончался, задержаны, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Авто Составили топ-7 самых надёжных подержанных кроссоверов из Японии Портал «Njcar.ru» привёл рейтинг японских кроссоверов со вторичного рынка стоимостью до 700 тыс. рублей.

Экономика АФК «Система» планирует IPO Ozon на 2020-2021 годы АФК "Система" планирует провести IPO интернет-ретейлера Ozon в 2020 или 2021 году, сообщил журналистам основной бенефициар "Системы" Владимир Евтушенков в кулуарах Российско-саудовского инвестиционного форума.

Музыка Шнуров раскрыл творческие планы после роспуска «Ленинграда» Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал о том, чем будет заниматься после роспуска группы.

Политика Саудовский оркестр исковеркал гимн России в присутствии Путина На встрече президента России Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Салманом бин Aбдель-Aзизом Аль Саудом в Эр-Рияде королевский оркестр исковеркал российский гимн.

Общество Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.

Политика Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкционных мер в отношении Турции из-за проведения военной операции в Сирии.

Политика Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.

Культура Шнуров предложил избирать в Госдуму порноактеров Музыкант Сергей Шнуров предложил избирать в Госдуму порноактеров.

Гаджеты Сервис GeForce Now появился на Android Компания NVIDIA запустила стриминговый сервис GeForce Now на Android.

Игры Death Stranding займет 55 гигабайт На PlayStation 4 Pro игра займет 55 гигабайт. Horizon Zero Dawn, в которой используется тот же движок, требует 48,16 гигабайта.

Шоу-бизнес Раскрыт размер пенсии, которую получает Борис Моисеев Ранее СМИ сообщали, что заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная получает пенсию в размере 50 тыс. рублей.

Финансы ЦБ может отменить отдельные нормативные требования к банкам Банк России рассматривает возможность отмены и упрощения отдельных нормативных требований, в первую очередь пруденциальных, к кредитным организациям, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Политика В Киеве саммит в «нормандском формате» назвали последним шансом Участие Украины в саммите «нормандской четверки» является последней попыткой Киева следовать минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе.

Автоспорт Сочинская медсестра очаровала японского гонщика «Формулы-2» Пилот «Формулы-2», выступающий за команду ART Grand Prix, Нобухару Мацусита восхитился внешностью российской медсестры.

Финансы Экономисты спрогнозировали укрепление доллара до 72 рублей в 2020 году Курс доллара до конца 2019 году останется в границах текущих значений, однако уже 2020 году он может вырасти до 70-72 рублей.