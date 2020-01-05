Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceТрамп пригрозил нанести удар по 52 объектам в Иране

США готовы нанести «быстрый и сильный» удар по 52 объектам в Иране, если Тегеран решит атаковать американских граждан или имущество, заявил президент США Дональд Трамп.
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с чего всё началось
Как пояснил американский лидер в своем Twitter
, число объектов не случайно — 52 цели выбраны «по количеству граждан США, взятых Ираном в заложники много лет назад».
Вечерняя Москвавчера в 19:16

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Трамп пригрозил Тегерану ударом по 52 объектам

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Ребенок в новогоднюю ночь в одном из садоводств Иркутской области получил пулевое ранение, проводится проверка, сообщает ГУМВД по региону.
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Фанаты «Мальме» повалили статую Ибрагимовича

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Большинство пользователей сообщает, что они уже начали получать долгожданное обновление, которое весит порядка 2,2 ГБ и несет в себе функции MIUI 10 на Android 10.
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Армия и оружие

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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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