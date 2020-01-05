Политика
Rambler News ServiceТрамп пригрозил нанести удар по 52 объектам в Иране
США готовы нанести «быстрый и сильный» удар по 52 объектам в Иране, если Тегеран решит атаковать американских граждан или имущество, заявил президент США Дональд Трамп.
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с чего всё началось
Как пояснил американский лидер в своем Twitter, число объектов не случайно — 52 цели выбраны «по количеству граждан США, взятых Ираном в заложники много лет назад».Вечерняя Москвавчера в 19:16
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Общество
В России могут скорректировать брачный возраст
Хоккей
Сборная России по хоккею вышла в финал молодежного ЧМ
Политика
Пушков предложил США вернуть Техас Мексике
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
Общество
Скончался онколог Андрей Павленко
Армия и оружие
Военная база США в Кении подверглась атаке
В округе Ламу в Кении была атакована военно-морская база США Манда-Махогони. Об этом сообщает газета Daily Nation.
Происшествия
Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу
В арендованной квартире в Подольском районе Киева нашли тела двух связанных девушек, сообщает сайт городской полиции.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Наука
Опасные щенята, центральный пылесос и неприятный Илон Маск
Терагерцовый спектрометр спасет цыплят от смерти в «блендере»
Армия и оружие
В результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека
Общество
Контактные зоопарки планируют запретить трогать животных
Российские контактные зоопарки, которые не закрылись после вступления в силу норм о запрете на их деятельность, планируют посадить животных в клетки и запретить посетителям их трогать, следует из опроса 2ГИС.
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о подрыве двух военных в Донбассе
Армия и оружие
Морскую пехоту России назвали одной из лучших в мире
Политика
Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о Бандере
Посольство Польши на Украине резко отреагировало на заявление пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, которая ответила на критику израильского и польского министров после появления баннера с портретом украинского националиста Степана Бандеры на здании городской администрации Киева.
Происшествия
В Иркутской области ребенок получил пулевое ранение в новогоднюю ночь
Ребенок в новогоднюю ночь в одном из садоводств Иркутской области получил пулевое ранение, проводится проверка, сообщает ГУМВД по региону.
Футбол
Фанаты «Мальме» повалили статую Ибрагимовича
Армия и оружие
Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе
Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами.
Здоровье
Человечеству угрожает глобальный голод. Мясу придется искать замену
Человечество стоит на пороге массового голода — рост численности населения в разы превышает возможности промышленности нарастить производство мясных продуктов, а это значит, что им нужна замена.
Происшествия
В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек
Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Ранее экс-посла Польши в Германии, пообещавшего поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку, российский лидер назвал «сволочью и антисемитской свиньей».
Здоровье
Названы самые результативные способы нормализации кровяного давления
Медиками названы самые результативные способы борьбы с повышенным и пониженным давлением.
Гаджеты
Xiaomi Mi 9T получил финальную MIUI 11 и Android 10
Большинство пользователей сообщает, что они уже начали получать долгожданное обновление, которое весит порядка 2,2 ГБ и несет в себе функции MIUI 10 на Android 10.
Армия и оружие
Раскрыты принципы использования ядерной кнопки
Армия и оружие
США начали переброску более 4 тыс. военных на Ближний Восток
Соединенные Штаты приступили к переброске в Кувейт военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Северной Каролине.
Футбол
Иванович отказался продлевать контракт с «Зенитом»
Сербский защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович по окончании текущего сезона получит статус свободного агента.
Происшествия
У канадского лайнера при взлете оторвалось колесо
Самолет авиакомпании Air Canada совершил экстренную посадку после того, как во время взлета у него отлетело одно из колес шасси, сообщает телеканал CBC.
Армия и оружие
Секретный ракетный танк: в Японии напомнили об оружии будущего из СССР
"Объект 775" являлся малозаметным ракетным танком, похожим на приплюснутую игрушку и имеющим на вооружении противотанковые ракеты.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Экономика
Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле
Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
Шоу-бизнес
Давид Манукян показал Бузову без макияжа
Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.