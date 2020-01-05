с чего всё началось

США готовы нанести «быстрый и сильный» удар по 52 объектам в Иране, если Тегеран решит атаковать американских граждан или имущество, заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп пригрозил нанести удар по 52 объектам в Иране

Политика Пушков предложил США вернуть Техас Мексике Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.

Происшествия Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Общество Контактные зоопарки планируют запретить трогать животных Российские контактные зоопарки, которые не закрылись после вступления в силу норм о запрете на их деятельность, планируют посадить животных в клетки и запретить посетителям их трогать, следует из опроса 2ГИС.

Политика Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о Бандере Посольство Польши на Украине резко отреагировало на заявление пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, которая ответила на критику израильского и польского министров после появления баннера с портретом украинского националиста Степана Бандеры на здании городской администрации Киева.

Здоровье Человечеству угрожает глобальный голод. Мясу придется искать замену Человечество стоит на пороге массового голода — рост численности населения в разы превышает возможности промышленности нарастить производство мясных продуктов, а это значит, что им нужна замена.

Гаджеты Xiaomi Mi 9T получил финальную MIUI 11 и Android 10 Большинство пользователей сообщает, что они уже начали получать долгожданное обновление, которое весит порядка 2,2 ГБ и несет в себе функции MIUI 10 на Android 10.

Происшествия У канадского лайнера при взлете оторвалось колесо Самолет авиакомпании Air Canada совершил экстренную посадку после того, как во время взлета у него отлетело одно из колес шасси, сообщает телеканал CBC.

Происшествия Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.