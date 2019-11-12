Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал ввести новые пошлины на китайские товары, если не будет подписана торговая сделка между странами. Об этом американский лидер заявил в ходе своего выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка.

Трамп пригрозил новыми пошлинами против Китая при отсутствии сделки

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