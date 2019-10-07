Политика

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Президент США Дональд Трамп заявил, что разрушит экономику Турции, если она сделает что-то «непозволительное».
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Московский Комсомолец12:03
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Президент США пригрозил разрушить экономику Турции

Вести.UZ13:11
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