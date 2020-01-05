Политика
ВедомостиТрамп пригрозил ударить по 52 целям в Иране
Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападений на американцев. Трамп также раскритиковал Тегеран за угрозы отомстить за убийство в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, которого он назвал «террористическим лидером».
Читать в источнике
с чего всё началось
Как пояснил американский лидер в своем Twitter, число объектов не случайно — 52 цели выбраны «по количеству граждан США, взятых Ираном в заложники много лет назад».Вечерняя Москвавчера в 19:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 07:47, Ашберн
Армия и оружие
Пушков оценил слова Трампа об ударах по 52 объектам в Иране
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал заявление Дональда Трампа о готовности нанести удар по 52 иранским целям, включая объекты культуры, подтверждением прогноза о вероятности ракетной войны США против Ирана.
Общество
МВД уточнило, какие купюры подделывают чаще всего
Что касается фальшивых денежных знаков иностранных государств, то среди выявленных правоохранителями чаще встречались купюры номиналом 100 долларов и 500 евро, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.
Общество
Борющийся с раком врач-онколог Павленко написал прощальное письмо
Происшествия
В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества
В Ростове-на-Дону полицейские устанавливают личность мужчины, пытавшегося пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Автоспорт
Фернандо Алонсо благополучно завершил первый этап Дакара-2020
На старте Дакаре-2020 произошли первые сходы и поломки Испанский гонщик преодолел 319 км боевой дистанции за 3 часа и 34 минуты, финишировав на 11-м месте среди более чем 80 гонщиков.
Происшествия
В ДТП под Челябинском погибли ребёнок и двое взрослых
В результате аварии на месте происшествия погибли женщина 1987 года рождения и ребенок 2008 года рождения, мужчина 1982 года рождения скончался по дороге в медучреждение.
Технологии
Ученые рассказали о влиянии диет на психическое здоровье
Хоккей
Ларионов — о финале МЧМ: важно убрать свое эго в одно место
Тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов заявил, что сплочённость и командный дух должны стать залогом успеха в финале чемпионата мира против команды Канады.
Общество
Поправки в ПДД вступили в силу в России
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД.
Гаджеты
Nokia готовит к выходу классический телефон
Все пользователи с нетерпением ждали анонса Nokia 9.2 PureView, что на чипсете Snapdragon 865.
Шоу-бизнес
47-летняя Кэмерон Диаз родила первого ребенка
47-летняя актриса Кэмерон Диаз впервые стала матерью.
Общество
Солнце и Земля максимально сблизились
Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Экономика
В России установка «умных» счетчиков в 2020 году станет обязательной
В 2020 году в России начнется повсеместная обязательная установка интеллектуальных систем учета электрической энергии, или попросту "умных" счетчиков.
Хоккей
Шведский хоккеист осудил поцелуй герба на свитере российским форвардом
Российский нападающий прокатился мимо скамейки запасных соперника и поцеловал герб на своем свитере.
Хоккей
Казахстан победил Германию во втором матче за выживание на МЧМ
Сборная Казахстана победил Германию во втором матче за выживание на молодежном чемпионате мира по хоккею, который в настоящее время проходит в Чехии.
Авто
В Kia рассекретили новый кроссовер Kia Sonet
Южнокорейский автопроизводитель KIA готовит к дебюту свой самый компактный и доступный кроссовер KIA Sonet.
Гаджеты
Xiaomi рассказала о своих планах в случае ввода санкций со стороны США
Во время недавнего интервью менеджер по продукции Xiaomi Аби Го (Abi Go) коснулась нескольких интересных тем, в том числе о запрете со стороны США.
Наука
Вакцина от гриппа помогла в борьбе с опасными раковыми опухолями
Научные специалисты из Института изучения рака в Руджерсе предложили использовать известную вакцину от гриппа в качестве дополнительной терапии против онкологических опухолей.
Армия и оружие
Лондон может атаковать Иран «Томагавками» в случае войны с США
Власти Великобритании заявили о готовности нанести удар по Ирану в случае, если напряжённость между Тегераном и Вашингтоном, вызванная смертью генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, перерастёт в войну.
Армия и оружие
Иран планирует продолжить сотрудничество с Россией по САР
Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что гибель иранского генерала Касема Сулеймани при операции США в Ираке не отразится на взаимодействии Тегерана и Москвы по Сирии.
Наука
Разработана вакцина против болезни Альцгеймера
В США удалось создать вакцину, которая препятствует развитию болезни Альцгеймера.
Армия и оружие
Турция передаст США С-400? Последняя выходка Вашингтона и угрозы Турции
«Угрозы в адрес Анкары за покупку российского вооружения, обвинения в атаках на курдов, обвинения в эскалации ситуации в Ливии – совершенно очевидно, что Эрдоган не потерпит подобного отношения со стороны США, и потому, вероятность того, что Турция передаст Вашингтону российские С-400 стремительно упала с умеренно вероятной, до крайне низкой», - отмечает специалист.
Политика
Крымский депутат призвал США не множить мифы о полуострове
Глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал американских политиков перестать множить мифы о Крыме, пытаясь поставить под сомнение его российский статус.
Политика
СМИ узнали об отдыхе Зеленского в Омане
Теннис
ATP Cup. Хачанов выиграл у Фритца, Россия повела в матче с США
Российский теннисист Карен Хачанов в составе сборной России добился первой победы в матче ATP Cup против США.