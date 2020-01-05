Политика

ВедомостиВедомостиТрамп пригрозил ударить по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападений на американцев. Трамп также раскритиковал Тегеран за угрозы отомстить за убийство в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, которого он назвал «террористическим лидером».
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с чего всё началось
Как пояснил американский лидер в своем Twitter
, число объектов не случайно — 52 цели выбраны «по количеству граждан США, взятых Ираном в заложники много лет назад».
Вечерняя Москвавчера в 19:16

Подробнее о событии

Арийский рубеж Тегерана

Российская газета06:55

Киселев в Twitter заявил, что Трампу невыгоден удар по Ирану

РИА Новости07:36

Главные новости к утру 5 января

Коммерсантъвчера в 23:05

Трамп пригрозил Ирану «быстрым и сильным ударом» в случае нападения

RT на русскомвчера в 18:23

Трамп пригрозил Ирану «быстрым и сильным» ответом Вашингтона в случае атаки

ТАССвчера в 18:16

Трамп заявил о готовности «быстро и сильно» атаковать 52 иранских объекта

Lenta.ruвчера в 18:15

Трамп пригрозил ударом по 52 целям в Иране в случае атаки на американцев

РБКвчера в 18:10
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 07:47, Ашберн
Армия и оружие

Пушков оценил слова Трампа об ударах по 52 объектам в Иране

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал заявление Дональда Трампа о готовности нанести удар по 52 иранским целям, включая объекты культуры, подтверждением прогноза о вероятности ракетной войны США против Ирана.
РИА Новости 05:05
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МВД уточнило, какие купюры подделывают чаще всего

Что касается фальшивых денежных знаков иностранных государств, то среди выявленных правоохранителями чаще встречались купюры номиналом 100 долларов и 500 евро, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.
Вести.Ru 06:19
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Борющийся с раком врач-онколог Павленко написал прощальное письмо

Рамблер 02 января в 15:13
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В Ростове-на-Дону полицейские устанавливают личность мужчины, пытавшегося пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества.
RT на русском 06:49
Происшествия

Украинский военный погиб после подрыва на мине ВСУ в Донбассе

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В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК вчера в 22:20
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Autosport.com.ru 07:37
Происшествия

В ДТП под Челябинском погибли ребёнок и двое взрослых

В результате аварии на месте происшествия погибли женщина 1987 года рождения и ребенок 2008 года рождения, мужчина 1982 года рождения скончался по дороге в медучреждение.
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Омский хор спел «Чеканную монету» из «Ведьмака» на «Вечернем Урганте»

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Ученые рассказали о влиянии диет на психическое здоровье

РЕН ТВ вчера в 11:39
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Ларионов — о финале МЧМ: важно убрать свое эго в одно место

Тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов заявил, что сплочённость и командный дух должны стать залогом успеха в финале чемпионата мира против команды Канады.
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Поправки в ПДД вступили в силу в России

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД.
РИА Новости 02 января в 10:24
Гаджеты

Nokia готовит к выходу классический телефон

Все пользователи с нетерпением ждали анонса Nokia 9.2 PureView, что на чипсете Snapdragon 865.
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Шоу-бизнес

47-летняя Кэмерон Диаз родила первого ребенка

47-летняя актриса Кэмерон Диаз впервые стала матерью.
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Двух пропавших в Киеве девушек нашли мертвыми в шкафу

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Солнце и Земля максимально сблизились

Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Вести.Ru 04:51
Политика

На Украине заявили, что Зеленский «считает Крым российским»

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В России установка «умных» счетчиков в 2020 году станет обязательной

В 2020 году в России начнется повсеместная обязательная установка интеллектуальных систем учета электрической энергии, или попросту "умных" счетчиков.
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Хоккей

Казахстан победил Германию во втором матче за выживание на МЧМ

Сборная Казахстана победил Германию во втором матче за выживание на молодежном чемпионате мира по хоккею, который в настоящее время проходит в Чехии.
Газета.Ru вчера в 09:29
Авто

В Kia рассекретили новый кроссовер Kia Sonet

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Xiaomi рассказала о своих планах в случае ввода санкций со стороны США

Во время недавнего интервью менеджер по продукции Xiaomi Аби Го (Abi Go) коснулась нескольких интересных тем, в том числе о запрете со стороны США.
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Наука

Вакцина от гриппа помогла в борьбе с опасными раковыми опухолями

Научные специалисты из Института изучения рака в Руджерсе предложили использовать известную вакцину от гриппа в качестве дополнительной терапии против онкологических опухолей.
Ugpressa.ru 02 января в 10:32
Армия и оружие

Лондон может атаковать Иран «Томагавками» в случае войны с США

Власти Великобритании заявили о готовности нанести удар по Ирану в случае, если напряжённость между Тегераном и Вашингтоном, вызванная смертью генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, перерастёт в войну.
News.ru 07:43
Армия и оружие

Иран планирует продолжить сотрудничество с Россией по САР

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что гибель иранского генерала Касема Сулеймани при операции США в Ираке не отразится на взаимодействии Тегерана и Москвы по Сирии.
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В США удалось создать вакцину, которая препятствует развитию болезни Альцгеймера.
ToDay News Ufa 02 января в 10:11
Армия и оружие

Турция передаст США С-400? Последняя выходка Вашингтона и угрозы Турции

«Угрозы в адрес Анкары за покупку российского вооружения, обвинения в атаках на курдов, обвинения в эскалации ситуации в Ливии – совершенно очевидно, что Эрдоган не потерпит подобного отношения со стороны США, и потому, вероятность того, что Турция передаст Вашингтону российские С-400 стремительно упала с умеренно вероятной, до крайне низкой», - отмечает специалист.
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Глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал американских политиков перестать множить мифы о Крыме, пытаясь поставить под сомнение его российский статус.
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Политика

СМИ узнали об отдыхе Зеленского в Омане

Газета.Ru 07:36
Теннис

ATP Cup. Хачанов выиграл у Фритца, Россия повела в матче с США

Российский теннисист Карен Хачанов в составе сборной России добился первой победы в матче ATP Cup против США.
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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