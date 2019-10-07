Политика
Lenta.ruТрамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
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Возможные действия Турции в Сирии, как и ответ на них, обещанный президентом США, неизбежно резко осложнят процесс мирного урегулирования в этой стране ... Могу только подтвердить, что Россия категорически выступает против вмешательства во внутренние дела Сирии какого-либо иностранного государства.
— Франц Клинцевич, российский политикРИА Новости вчера в 19:35
с чего всё началось
"Как я твердо заявлял раньше, и сейчас лишь повторю, если Турция сделает что-либо, что, в соответствии с моей великой непревзойденной мудростью, будет переходить границы, я полностью уничтожу и разрушу экономику Турции, как уже делал это раньше", — написал Трамп в своем Twitter-аккаунте.РИА Новостивчера в 19:35
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Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 11:03, Ашберн
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