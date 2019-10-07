с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 7 октября.

Политика В конгрессе заявили о планах США выйти из Договора по открытому небу Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгель заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу».

Политика Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.

Здоровье Роспотребнадзор дал рекомендации, как не заболеть гриппом Роспотребнадзор дал ряд советов, следование которым уменьшит вероятность заболеть гриппом. Они размещены на сайте ведомства.

Экономика России предрекли рекордное число мигрантов В 2019 году Россия примет рекордное число трудовых мигрантов.

Шоу-бизнес Наталья Бочкарева после слухов об исчезновении вышла на связь В конце сентября Наталья Бочкарева попала на страницы многих средств массовой информации в связи с, якобы, задержанием правоохранительными органами.

Происшествия В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки Следователи задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 17-летней студентки в Домодедово Московской области.

Политика Экс-депутата Рады Пашинского арестовали на два месяца Бывшего депутата Верховной рады Сергея Пашинского арестовали до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.

Политика Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

Гаджеты Xiaomi представит в России недорогой мощный смартфон Redmi Note 8 Pro Смартфон Redmi Note 8 Pro имеет мощный аккумулятор на 4500 мАч с функцией быстрой зарядки, а также 4 камеры, что позволит владельцам гаджета делать качественные фотографии в разрешении 64 Мп.

Экономика Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Экономика В России может исчезнуть крафтовое пиво Согласно действующим ГОСТам, в России предусмотрено изготовление пшеничного, светлого и тёмного пива, однако, как уточнили в Росстандарте, введение единого стандарта по изготовлению крафтового пива не планируется.

Шоу-бизнес В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.

Политика Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».

Футбол Жоау Мариу назвал цель своего перехода в «Локомотив» Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу поделился эмоциями от возвращения в сборную Португалии.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».

Политика Штайнмайер поддержал «формулу Штайнмайера» на волне киевских протестов Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил в защиту названной в его честь формулы по Донбассу, сообщила «Газета.ру» со ссылкой на Deutsche Welle.

Авто В России отзывают автомобили Lada Granta из-за проблем с тормозами Компания АвтоВАЗ отзовет около 4 тысяч автомобилей Lada Granta из-за неисправности тормозов. Об этом сообщили в Росстандарте.

Политика Шойгу провёл телефонный разговор с главой Пентагона Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером.

Авто В России могут появиться умные «лежачие полицейские» В "Автонете" пояснили принцип работы новой системы: препятствующий барьер подключается к динамическому электроприводу, при этом он может быть интегрирован в систему фото/видеофиксации, которая определяет скорость автомобиля.

Политика Абэ: суверенитет Японии распространяется на «северные территории» Суверенитет Японии распространяется на спорные острова Курильской гряды, и позиция правительства в этом вопросе не меняется.

Кино Вселенную «Матрицы» расширят двумя новыми фильмами Компания Warner Bros. занимается разработкой двух новых фильмов по вселенной "Матрицы".

Авто У Volvo и Geely появится совместный завод двигателей Шведский автопроизводитель Volvo и китайский Geely планируют построить новый завод по разработке и производству двигателей нового поколения.