Политика
Lenta.ruТрамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Читать в источнике
Оценить245
с чего всё началось
"Как я твердо заявлял раньше, и сейчас лишь повторю, если Турция сделает что-либо, что, в соответствии с моей великой непревзойденной мудростью, будет переходить границы, я полностью уничтожу и разрушу экономику Турции, как уже делал это раньше", — написал Трамп в своем Twitter-аккаунте.РИА Новостивчера в 19:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 01:51, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 01:51, Вашингтон
Политика
Президент РФ Владимир Путин отмечает 67-й день рождения
Телеканал ОТВ вчера в 01:02
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 7 октября.
RT на русском вчера в 01:12
Политика
В конгрессе заявили о планах США выйти из Договора по открытому небу
Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгель заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу».
RT на русском вчера в 20:16
Политика
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
РИА Новости вчера в 20:27
Общество
Роспотребнадзор дал советы, как правильно совершать интернет-покупки
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что следует обращать внимание, совершая покупки онлайн.
РИА Новости 00:14
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации, как не заболеть гриппом
Роспотребнадзор дал ряд советов, следование которым уменьшит вероятность заболеть гриппом. Они размещены на сайте ведомства.
Татар-информ 06 октября в 03:20
Экономика
России предрекли рекордное число мигрантов
В 2019 году Россия примет рекордное число трудовых мигрантов.
Lenta.ru 01:37
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева после слухов об исчезновении вышла на связь
В конце сентября Наталья Бочкарева попала на страницы многих средств массовой информации в связи с, якобы, задержанием правоохранительными органами.
Дни24 01:15
Здоровье
В ЕАО зарегистрировали 10 очагов африканской чумы свиней
Российская газета вчера в 23:54
Происшествия
В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки
Следователи задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 17-летней студентки в Домодедово Московской области.
РБК 06 октября в 12:56
Политика
Экс-депутата Рады Пашинского арестовали на два месяца
Бывшего депутата Верховной рады Сергея Пашинского арестовали до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
Life.ru вчера в 16:23
Политика
Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
РИА Новости вчера в 21:26
Гаджеты
Xiaomi представит в России недорогой мощный смартфон Redmi Note 8 Pro
Смартфон Redmi Note 8 Pro имеет мощный аккумулятор на 4500 мАч с функцией быстрой зарядки, а также 4 камеры, что позволит владельцам гаджета делать качественные фотографии в разрешении 64 Мп.
Экономика сегодня вчера в 20:33
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 14:51
Политика
Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию
Пусковую платформу проекта "Морской старт" перебазируют из США в Россию.
Газета.Ru вчера в 23:56
Экономика
В России может исчезнуть крафтовое пиво
Согласно действующим ГОСТам, в России предусмотрено изготовление пшеничного, светлого и тёмного пива, однако, как уточнили в Росстандарте, введение единого стандарта по изготовлению крафтового пива не планируется.
RT на русском вчера в 23:12
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews вчера в 12:25
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США
Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 16:46
Футбол
Жоау Мариу назвал цель своего перехода в «Локомотив»
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу поделился эмоциями от возвращения в сборную Португалии.
Sport24.ru вчера в 23:56
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru вчера в 01:54
Политика
Штайнмайер поддержал «формулу Штайнмайера» на волне киевских протестов
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил в защиту названной в его честь формулы по Донбассу, сообщила «Газета.ру» со ссылкой на Deutsche Welle.
Телеканал 360° вчера в 13:46
Авто
В России отзывают автомобили Lada Granta из-за проблем с тормозами
Компания АвтоВАЗ отзовет около 4 тысяч автомобилей Lada Granta из-за неисправности тормозов. Об этом сообщили в Росстандарте.
UfacityNews.ru 00:47
Политика
Шойгу провёл телефонный разговор с главой Пентагона
Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером.
RT на русском вчера в 13:06
Авто
В России могут появиться умные «лежачие полицейские»
В "Автонете" пояснили принцип работы новой системы: препятствующий барьер подключается к динамическому электроприводу, при этом он может быть интегрирован в систему фото/видеофиксации, которая определяет скорость автомобиля.
ТАСС вчера в 20:05
Политика
Джим Керри посвятил карикатуру Зеленскому и Трампу
РИА Новости вчера в 18:30
Политика
Абэ: суверенитет Японии распространяется на «северные территории»
Суверенитет Японии распространяется на спорные острова Курильской гряды, и позиция правительства в этом вопросе не меняется.
REGNUM вчера в 23:23
Кино
Вселенную «Матрицы» расширят двумя новыми фильмами
Компания Warner Bros. занимается разработкой двух новых фильмов по вселенной "Матрицы".
Газета Metro вчера в 05:11
Авто
У Volvo и Geely появится совместный завод двигателей
Шведский автопроизводитель Volvo и китайский Geely планируют построить новый завод по разработке и производству двигателей нового поколения.
Quto.ru вчера в 08:27
Политика
Украинский режиссер призвал запретить сериал «Сваты»
Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев призвал запретить сериал «Сваты» из-за участия в нем российского актера Федора Добронравова.
iReactor вчера в 20:48