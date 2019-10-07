Политика
Lenta.ruТрамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
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с чего всё началось
«Я уже заявлял это ранее и просто повторю: если Турция сделает что-то, что я по своей великой и непревзойдённой мудрости сочту недопустимым, я полностью уничтожу и сотру с лица земли экономику Турции (я уже делал это раньше!)» — сказал президент США.RT на русском12:06
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 15:06, Вашингтон
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