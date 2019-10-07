с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.

Авто АвтоВАЗ отзывает почти 4 тыс. автомобилей Lada Granta Отечественное ПАО «АвтоВАЗ» из-за возможных проблем с тормозами отзывает в России 3994 автомобиля Lada Granta.

Политика Путин повысил зарплату себе и Медведеву Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.

Происшествия Автомобиль насмерть сбил женщину и двоих детей под Белгородом Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте.

Происшествия Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.

Армия и оружие Шойгу провёл телефонный разговор с главой Пентагона Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».

Общество Король Швеции исключил пятерых внуков из членов королевского двора Король Швеции Карл Густав XVI принял решение исключить пятерых внуков, детей своих младших сына и дочери, из списка членов Королевского дома.

Шоу-бизнес Модель Ким Кардашьян крестила своих детей в Армении Американская модель и телезвезда Ким Кардашьян крестила своих детей в Эчмиадзине (Армения).

Политика Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.

Транспорт Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".

Общество Врач назвал симптомы рака на теле человека Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.

Происшествия В здании МВД в Казани покончил с собой полицейский В одном из зданий МВД в Казани совершил самоубийство сотрудник полиции. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД республики.

Политика Преемник Могерини призвал сохранять санкции против России Выдвинутый на пост главы дипломатии Евросоюза испанец Жозеп Боррель заявил он необходимости продолжить санкции в отношении России.

Происшествия Убийца студентки Бауманки в Домодедово назвал свой мотив Подозреваемый в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана Алисы Ш. — бывший муж старшей сестры девушки Павел З. сознался в содеянном.

Политика В Кремле рассказали, кто лично поздравил Путина с днем рождения На сайте Кремля опубликовали список глав государств и правительств зарубежных стран, которые лично поздравили российского президента Владимира Путина с днем рождения.

Общество Из онкоцентра Блохина могут уволиться около 50 медсестер Рыков отметил, что многие врачи также в настоящее время решают, что им делать, поскольку зарплаты медперсонала в последние месяцы составляли около 3-5 тыс. руб.

Происшествия Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.

Общество На Запашного пожаловались в СК России "Творческое объединение цирковых коллективов" пожаловалось в СК на гендиректора Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного.

Экономика Минэк предложил максимальный за пять лет рост налогов на малый бизнес С целью ежегодной индексации налогов для малого бизнеса Минэкономразвития каждую осень устанавливает размер применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов (К1) на будущий год.

Происшествия В МЧС дали советы, как отпугнуть агрессивных собак В МЧС дали советы, как отпугнуть агрессивную собаку, которая решила напасть на человека.

Политика Володин призвал президента Грузии извиниться за оскорбление России «Президент Грузии, которая публично сказала о России, как стране-агрессоре, должна эти слова дезавуировать, извиниться и объяснить свою позицию», — добавил Володин.