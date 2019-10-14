Политика
КоммерсантъСША ввели санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий Минфину и Госдепу США ввести санкции в отношении нескольких высокопоставленных чиновников Турции, сообщил глава Госдепартамента США Майк Помпео.
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с чего всё началось
"Я скоро подпишу исполнительный указ, которым распоряжусь ввести санкции против нынешних и бывших чиновников правительства Турции и любых лиц, которые участвуют в дестабилизирующих действиях Турции на северо-востоке Сирии", - заявил он в Twitter.РИА Новостивчера в 16:32
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