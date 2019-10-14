Президент США Дональд Трамп заявил о готовности в кратчайшие сроки уничтожить экономику Турции. Трамп подчеркнул, что может пойти на такой шаг, если турецкая сторона не перестанет «идти по опасному и деструктивному пути», сообщает «Интерфакс».

Футбол Сборная Украины обыграла Португалию и пробилась на Евро-2020 Благодаря победе, подопечные Андрея Шевченко сохранили лидерство в группе и досрочно квалифицировались на чемпионат Европы c первого места (19 очков), который пройдет летом 2020 года.

Наука Лобовое сопротивление воздуха подняло верхний конец вращающейся цепочки Французские физики объяснили, почему конец замкнутой вращающейся цепочки самопроизвольно поднимается: оказалось, что этот эффект возникает из-за лобового сопротивления воздуха.

Происшествия В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.

Политика В ООН признали за Россией нарушение Женевских конвенций по Крыму Украинские власти поблагодарили руководство ООН за признание на официальном уровне нарушений Женевских конвенций Россией на незаконно аннексированной территории Крыма.

Политика Украина откажется от минских соглашений из-за обстрелов в Донбассе Иначе Киев выйдет из минских соглашений и введет план "Б". Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в понедельник, 14 октября, перед заседанием комитета Европарламента по международным делам в Люксембурге.

Культура Ведущий «Орла и решки» приехал в Благовещенск на родину своей девушки О семье и жизни в Благовещенске девушка телеведущего рассказала в сторис «Инстаграма». В столице Приамурья Мария жила до 17 лет.

Экономика Минпромторг заявил о кризисе рынка ювелирных изделий Одна из причин низкого потребления серебра — «кризис рынка ювелирных изделий в России и наличие барьеров, препятствующих наращиванию экспорта», отмечает ведомство.

Общество Объявлены лауреаты Букеровской премии В прошлом году лауреатом Букеровской премии стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс. Она была удостоена награды за роман Milkman.

Экономика «Яндексу» предложили размыть акционеров На текущий момент иностранные акционеры имеют 42% голосов в «Яндексе», беспокойство же со стороны властей теоретически могут вызывать акции класса B, крупным пакетом которых владеет основатель «Яндекса» Аркадий Волож, отмечает BofAML.

Космос США не исключают отправку астронавтов на МКС «Союзами» Напомним, с мая 2020 года США планируют начать доставлять американских астронавтов на Международную космическую станцию на пилотируемых кораблях американского производства.

Политика Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.

Происшествия Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.

Здоровье Врачи рассказали, какой анализ чаще всего сдают в Сибири С 14 октября до 31 декабря 2019 года самый популярный анализ станет еще и дешевым: во всех лабораторных отделениях «Гемотест» в Сибирском федеральном округе на него будет действовать специальная цена — 190 рублей (взятие биоматериала оплачивается отдельно).

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Шоу-бизнес Кристина Асмус рассказала о разводе с Харламовым Кристина Асмус рассказала о разводе с Харламовым Актриса появилась на премьере фильма "Текст" без своего обаятельного супруга.

Происшествия МЧС дало рекомендации водителям, как избежать травм в случае ДТП МЧС России рассказало водителям и пассажирам, как следует действовать при риске возникновения дорожно-транспортного происшествия, чтобы избежать серьёзных травм.

Футбол Тихонов назвал странным назначение Тедеско главным тренером «Спартака» Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал назначение Доменико Тедеско новым главным тренером команды.

Происшествия В СК уточнили причину частичного обрушения жилого дома в Приморье Частичное обрушение пятиэтажного дома в Новонежине Приморского края, в результате которого погибла женщина, могло произойти из-за взрыва водонагревателя.

Армия и оружие В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что материал The News York Times об ударах Воздушно-космических сил России является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.

Кино Зои Кравиц сыграет «Женщину-кошку» в новом «Бэтмене» Лучшей «Женщиной-кошкой» киноманы считают Мишель Пфайффер, сыгравшую эту роль в 1992 году.

Происшествия Самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево из-за отказа двигателя После взлета у самолета Airbus A-321 авиакомпании "Аэрофлот" рейса Москва-Лондон отказал правый двигатель, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.