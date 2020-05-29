с чего всё началось

Американские военные готовятся к подавлению волнений в штате Миннесота. Власти Миннеаполиса и Сент-Пол ввели Федеральную национальную гвардию. Бунтующие американцы устроили хаос в Соединенных Штатах.

Политика Евросоюз выделит Украине 500 млн евро Украина получит 500 млн евро в качестве макроэкономической помощи от Евросоюза, передает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Еврокомиссии. 4

Экономика Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. 619

Происшествия Часть стены кремля обрушилась в Великом Новгороде По предварительной информации, площадь обрушения составила 9 кв. м. Рухнула часть стены в северной части кремля над Водными воротами. 1

Здоровье Андрей Бочаров проводит заседание Клинического совета Губернатор Волгоградской области обсуждает со специалистами ход работы по борьбе с коронавирусной инфекцией. 21

Финансы Правительство выдаст ВЭБу гарантию на ₽220 млрд Гарантия будет элементом поддержки ВЭБ.РФ, в случае если госкорпорации придется исполнять собственные поручительства по кредитам, которые российские банки выдадут системообразующим предприятиям в этом году.

Политика Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. 2,9K

Происшествия В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков Мэр американского города Миннеаполис, расположенного в штате Миннесота, Джейкоб Фрей ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации на фоне беспорядков, начавшихся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. 230

Здоровье В США родилась девочка с двумя ртами В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов. 42

Авто Tesla снизила цены на свои электрокары В Китае цены тоже снизились: Model S и Model X стали доступнее на 4%, а вот локализованный там седан Model 3 сохранил прежний ценник в силу отсутствия издержек на логистику. 26

Общество Месячная норма осадков обрушится на Москву в воскресенье Месячная норма осадков выпадет в Москве в воскресенье, 31 мая. При этом столичные термометры опустятся до отметки в +15 градусов.

Общество В России планируют увеличить размер пособия по безработице В России планируют увеличить размер пособия по безработице, и это коснётся всех без исключения россиян, которые остались без работы. 3,3K

Происшествия В США еще четыре женщины обвинили Харви Вайнштейна в изнасиловании Американского кинопродюсера Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании еще четыре женщины, при этом одна из них на момент совершения преступления была несовершеннолетней, сообщает газета New York Daily News. 6

Происшествия В Тюмени загорелся бизнес-центр В Тюмени на улице 30 лет Победы загорелось административное здание.

Технологии Корпорация Microsoft выпустила глобальное обновление Windows 10 Корпорация Microsoft выпустила обновления для Windows 10, которые можно установить на свой компьютер уже сейчас. 394

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 4K

Общество Суд оштрафовал владельца склада «Красного и белого» в Екатеринбурге Железнодорожный суд Екатеринбурга оштрафовал владельца склада торговой сети «Красное и белое» в Екатеринбурге - компанию «Абсолют» - на 450 тыс. руб. за нарушение санэпидемнорм.

Общество Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. 367