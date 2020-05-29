Общество

ПолитРоссияПолитРоссияВласти Миннеаполиса ввели Нацгвардию США для подавления беспорядков

Американские военные готовятся к подавлению волнений в штате Миннесота. Власти Миннеаполиса и Сент-Пол ввели Федеральную национальную гвардию. Бунтующие американцы устроили хаос в Соединенных Штатах.
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с чего всё началось
Ранее президент США Дональд Трамп написал
 в Twitter, что, если «очень слабые» власти Миннеаполиса не возьмут ситуацию под контроль, он сам выполнит эту работу «правильно» и направит в город нацгвардию.
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