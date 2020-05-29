Общество
ПолитРоссияВласти Миннеаполиса ввели Нацгвардию США для подавления беспорядков
Американские военные готовятся к подавлению волнений в штате Миннесота. Власти Миннеаполиса и Сент-Пол ввели Федеральную национальную гвардию. Бунтующие американцы устроили хаос в Соединенных Штатах.
Читать в источнике
Оценить138
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 08:31, Ашберн
Политика
Евросоюз выделит Украине 500 млн евро
Украина получит 500 млн евро в качестве макроэкономической помощи от Евросоюза, передает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Еврокомиссии.
Российская газета 06:38
Экономика
Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
ТАСС 07:01
Происшествия
Часть стены кремля обрушилась в Великом Новгороде
По предварительной информации, площадь обрушения составила 9 кв. м. Рухнула часть стены в северной части кремля над Водными воротами.
Газета.Ru 07:55
Здоровье
Андрей Бочаров проводит заседание Клинического совета
Губернатор Волгоградской области обсуждает со специалистами ход работы по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Волгоградская правда 03:43
Политика
Лукашенко заявил о связи пандемии COVID-19 с политикой
Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что пандемия коронавируса является чем-то большим, нежели просто болезнью, половину ее занимает политика.
Газета.Ru 06:48
Финансы
Правительство выдаст ВЭБу гарантию на ₽220 млрд
Гарантия будет элементом поддержки ВЭБ.РФ, в случае если госкорпорации придется исполнять собственные поручительства по кредитам, которые российские банки выдадут системообразующим предприятиям в этом году.
РБК 07:41
Общество
В Москве возобновились задержания у здания ГУ МВД
Коммерсантъ 08:14
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Происшествия
В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков
Мэр американского города Миннеаполис, расположенного в штате Миннесота, Джейкоб Фрей ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации на фоне беспорядков, начавшихся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском вчера в 21:56
Происшествия
На пожаре в Феодосии погиб пятилетний ребенок
Krym.News 07:00
Здоровье
В США родилась девочка с двумя ртами
В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru вчера в 10:48
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров показал свои джинсы за 2 миллиона рублей
«Балахончик от Дольче из клипа „Романы“ - самая дорогая вещь в моем гардеробе — 280 тысяч евро (более 21 миллиона рублей)», — цитирует Киркорова «Комсомольская правда».
Shraibikus News 05:41
Происшествия
На Украине завели три уголовных дела после перестрелки в Броварах
На Украине завели три уголовных дела после того, как утром 29 мая в городе Бровары Киевской области произошла перестрелка.
РБК 07:51
Авто
Tesla снизила цены на свои электрокары
В Китае цены тоже снизились: Model S и Model X стали доступнее на 4%, а вот локализованный там седан Model 3 сохранил прежний ценник в силу отсутствия издержек на логистику.
Автоновости дня 27 мая в 05:48
Здоровье
Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России
Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
RT на русском 01:36
Общество
Месячная норма осадков обрушится на Москву в воскресенье
Месячная норма осадков выпадет в Москве в воскресенье, 31 мая. При этом столичные термометры опустятся до отметки в +15 градусов.
Известия 07:06
Общество
В России планируют увеличить размер пособия по безработице
В России планируют увеличить размер пособия по безработице, и это коснётся всех без исключения россиян, которые остались без работы.
Ёлдаш 27 мая в 11:14
Происшествия
В США еще четыре женщины обвинили Харви Вайнштейна в изнасиловании
Американского кинопродюсера Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании еще четыре женщины, при этом одна из них на момент совершения преступления была несовершеннолетней, сообщает газета New York Daily News.
РИА Новости 05:23
Кино
Продолжение «Апгрейда» выйдет в формате сериала
Экономика сегодня 03:40
Происшествия
В Тюмени загорелся бизнес-центр
В Тюмени на улице 30 лет Победы загорелось административное здание.
Российская газета 08:03
Технологии
Корпорация Microsoft выпустила глобальное обновление Windows 10
Корпорация Microsoft выпустила обновления для Windows 10, которые можно установить на свой компьютер уже сейчас.
Gazeta.SPb вчера в 17:37
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Общество
Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до появления вакцины
Ограничения в Москве сохранятся по появления вакцины от коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".
РИА Новости вчера в 11:48
Общество
Суд оштрафовал владельца склада «Красного и белого» в Екатеринбурге
Железнодорожный суд Екатеринбурга оштрафовал владельца склада торговой сети «Красное и белое» в Екатеринбурге - компанию «Абсолют» - на 450 тыс. руб. за нарушение санэпидемнорм.
Rambler News Service 07:12
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
В сети появился трейлер первого фильма, снятого по мотивам российского комикса "Майор Гром: Чумной Доктор".
Piter.tv вчера в 01:20
Общество
Бывший эпидемиолог Швеции выступила против властей
Бывший эпидемиолог Швеции Анника Линде выступила против властей.
Деловое.ТВ 06:16
Общество
Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели
Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:47
Космос
NASA объявило о сезоне серебристых облаков
28 мая NASA в своем заявлении рассказало о наступлении сезона серебристых облаков в Арктике.
Популярная механика 05:24
Происшествия
В Петербурге задержана подпольная группа торговцев оружием
RT на русском 06:03