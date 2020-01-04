Политика
РБКТрамп пригрозил взыскать с Ирака деньги за вывод американских войск
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что, по его мнению, власти Ирака должны заплатить Соединенным Штатам компенсацию за строительство военных баз и посольства в Багдаде в случае вывода американских войск с территории этой страны.
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В настоящий момент у нас много их денег. У нас сейчас $35 млрд их средств, размещенных на счету. Я считаю, что они заплатят, или эти деньги так и останутся на счету.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАГЛАС.RU 03:41
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