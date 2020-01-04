В настоящий момент у нас много их денег. У нас сейчас $35 млрд их средств, размещенных на счету. Я считаю, что они заплатят, или эти деньги так и останутся на счету.

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что, по его мнению, власти Ирака должны заплатить Соединенным Штатам компенсацию за строительство военных баз и посольства в Багдаде в случае вывода американских войск с территории этой страны.

Трамп пригрозил взыскать с Ирака деньги за вывод американских войск

Происшествия У московской фирмы украли 16 машин и два сейфа Полиция возбудила уголовные дела после хищения у компании в Москве 16 автомобилей представительского класса и двух сейфов с деньгами.

Общество Умер правивший 50 лет Оманом султан Кабус Бен Саид правил Оманом с 1970 года. К власти он пришел в результате переворота, свергнув своего отца Саида Бен Таймура.

Политика Путин потребовал улучшить качество жизни крымчан "Нужно повышать качество жизни на полуострове, развивать городскую и социальную инфраструктуру, ориентируясь на самые высокие и передовые стандарты", - сказал Путин в пятницу на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, отметив, что имеет в виду в первую очередь постоянных жителей Крыма.

Космос Супермыши вернулись из космического путешествия на Землю Астронавты внимательно следили за изменениями у супермышей во время полета, а из обычным собратьям на борту МКС вводили экспериментальный препарат, который ингибирует миостатин.

Политика Верховный лидер Ирана потребовал опубликовать данные о сбитом самолете Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи потребовал опубликовать данные о сбитом авиалайнере МАУ, после того как высшее армейское руководство заявило о непреднамеренном обстреле украинского самолета под Тегераном.

Хоккей Вратарь «Нэшвилла» Ринне забил гол в матче с «Чикаго» В последний раз вратарь забивал гол в НХЛ в 2013 году. Тогда голкипер «Аризоны» Майк Смит отметился взятием ворот во встрече с «Детройтом».

Политика Суд Швейцарии обязал Москву выплатить более $82 млн за Крым Федеральный суд Швейцарии (Высший судебный орган Швейцарской конфедерации) подтвердил ранее вынесенное решение Женевского арбитража о том, что Москва должна заплатить 12 украинским компаниям более $82 млн компенсации за утрату активов после вхождения Крыма в состав России.