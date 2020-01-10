Политика
РБКТрамп пригрозил взыскать с Ирака деньги за вывод американских войск
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что, по его мнению, власти Ирака должны заплатить Соединенным Штатам компенсацию за строительство военных баз и посольства в Багдаде в случае вывода американских войск с территории этой страны.
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Политика
Глава МАУ ответил на признание вины Ирана за сбитый украинский лайнер
Президент «Международных авиалиний Украины» (МАУ) заявил, что в компании не было сомнений о том, что экипаж и состояние самолета не могли стать причиной авиакатастрофы в Иране.
Политика
КСИР взял на себя всю ответственность за крушение украинского Боинга
Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя полную ответственность за крушение самолета Международных авиалиний Украины.
Политика
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма
Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.
Экономика
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Политика
Путин обсудил Ливию с эмиром Катара и принцем из Абу-Даби
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил ситуацию в Ливии с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном.
Баскетбол
ЦСКА подписал кубинского баскетболиста
Политика
Иран отправит сведения с бортового самописца сбитого Boeing во Францию
Глава отдела по расследованию авиакатастроф подчеркнул, что решение об отправке во Францию было сделано до официального заявления Тегерана 11 января о том, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.
Общество
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
Политика
Глава СБУ прокомментировал заявление Ирана о крушении Boeing
Политика
Зеленский показал фото повреждений разбившегося в Иране Boeing
Утром 8 января Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение почти сразу после вылета из Тегерана.
Политика
Путин и Меркель начали встречу в Москве
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу, 11 января, начали совместные переговоры в Кремле.
Технологии
С 14 января прекратится бесплатная поддержка Windows 7
Ранее «АСТЕРА» писала, что первый год за поддержку Windows 7 компаниям потребуется заплатить 25 долларов за один компьютер.
Общество
В российских школьных аттестатах появится оценка «зачет»
Минпросвещения готовит новый порядок выдачи школьных аттестатов, рассказала «Российской газете» глава министерства Ольга Васильева.
Политика
Турция намерена получить от России как можно больше технологий С-500
Власти Турции решили получить от России как можно больше технологий противоракетной обороны, включая примененные в новой системе С-500.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Общество
Бастрыкин потратил 8 млн бюджетных рублей на новогодние перелеты
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел новогодние каникулы в Финляндии.
Политика
ЦИК Абхазии огласит дату повторных выборов президента 13 января
Ранее представлявший ЦИК Абхазии в суде член избиркома Гиви Габния сообщал ТАСС, что, согласно решению суда, комиссия в течение пяти дней предложит дату новых выборов президента республики, голосование должно состояться в течение 2-3 месяцев.
Шоу-бизнес
На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино
Новое совместное фото звездной семьи умилило фанатов. На радость поклонникам Максим Галкин и Алла Пугачева не прячут от них своих детей.
Спорт
Россиянка Мохова выиграла индивидуальную гонку на юношеской Олимпиаде
Российская биатлонистка Алена Мохова завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на зимней юношеской Олимпиаде в Лозанне.
Культура
Участник BTS представил клип на трек Shadow
Армия и оружие
В идлибской зоне деэскалации введен режим прекращения огня
Политика
Косачев указал на разницу в подходах западных разведок к катастрофе в Иране и МН-17
Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отмечает, что у руководства Ирана не было сознательного умысла сбивать украинский авиалайнер Иран признал фактор непреднамеренной человеческой ошибки в ситуации с падением украинского лайнера, назвав его "великой трагедией".
Гаджеты
На смартфоны Honor 9X пришла ОС Android 10
Напоминаем, что это пока только публичное бета-тестирование фирменной оболочки EMUI 10 для пользователей смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro китайского рынка.
Спорт
Игра Monster Hunter World: Iceborne удаляет сохранения геймеров
Геймеры обнаружили, что игра Monster Hunter World: Iceborne при невыясненных условиях удаляет их сохранения.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 61 рубля
В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года.
Общество