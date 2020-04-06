Коронавирус
РБКТрамп пригрозил «значительными» пошлинами на импортную нефть
Американский лидер считает, что это помогло бы спасти нефтедобывающую промышленность страны. В то же время Трамп не считает, что пошлины придется вводить, так как, по его словам, ни Россия, ни Саудовская Аравия «не получают пользу» от сложившейся на рынке ситуации.
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Трамп: США введут пошлины на импортную нефть, если рынок не нормализуется
Аргументы и Фактывчера в 20:55
Трамп пригрозил ввести «очень существенные» пошлины на нефть, если цены не упадут
Газета.Ruвчера в 20:23
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Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
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Елизавета II сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Общество
РБК назвал регионы с самыми высокими расходами жителей на еду
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Общество
Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса
Издание отмечает, что один из членов комитета по чрезвычайным ситуациям рассказал о данных разведки, которые свидетельствуют об утечке коронавируса из одной из лабораторий в Ухане, где находятся институт вирусологии и центр контроля заболеваний.
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Гаджеты
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Общество
Роспотребнадзор анонсировал исследование на иммунитет к коронавирусу
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В правительстве Приморья заявили о введении в регионе системы электронных пропусков с 7 апреля для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
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Президент США Дональд Трамп заявил, что начал видеть "свет в конце туннеля" в ситуации с распространением коронавирусной инфекции на территории страны.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о старте тестирования на коронавирус на дому
Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с понедельника начинает проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому, позволяющее выявить заболевание на ранней стадии, сдать анализ можно по желанию и без назначения врача, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Технологии
Ученые выяснили время сохранения коронавируса на поверхностях
Коронавирус COVID-19 может сохраняться на использованных марлевых масках до недели, сообщила группа экспертов Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.
Общество
Bloomberg узнал о споре Москвы и Эр-Рияда по новой сделке о добыче нефти
Москва и Эр-Рияд не могут договориться об условиях новой сделки по сокращению добычи нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Общество
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Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.
Армия и оружие
США продолжают сканировать российские С-400 в Крыму и Сирии
Специалисты смогли выяснить, что парная работа американских военных самолётов и беспилотников у побережья Крыма и российской военной авиабазы «Хмеймим» в Сирии связана со сканированием частот российских систем С-400, получив контроль над которыми, американская сторона сможет беспрепятственно нарушать границы России.
Общество
Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска
После пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.
Футбол
Медведева приняла участие в запущенном Роналду челлендже
Общество
В нью-йоркском зоопарке тигрица заразилась коронавирусом
Тест четырехлетней малайской тигрицы по кличке Надиа показал положительный результат.
Здоровье
Ярославская компания испытывает препараты для лечения Covid-19
«Минздрав РФ одобрил проведение клинического исследования эффективности и безопасности олокизумаба (ингибитора интерлейкина-6) и RPH-104 (ингибитора интерлейкина-1) для лечения пациентов с тяжелой инфекцией COVID-19»,— цитирует «РИА Новости» пресс-службу компании «Р-Фарм».
Экономика
Экономисты прогнозируют двухлетнюю рецессию в России
В документе отмечается, что ситуация с пандемией и падением цен на нефть развивается по «кризисному», возможно даже по «шоковому сценарию».
Единоборства
Уайт заявил, что турнир UFC пройдёт без Нурмагомедова
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Здоровье
Стало известно о состоянии главврача больницы в Коммунарке
Как ранее стало известно, главврач Денис Проценко заразился коронавирусом COVID-19 во время работы с пациентами и персоналом.
Общество
В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом
В России за последники сутки закфиксировано 658 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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В России представлены стресс-сценарии при кризисе в экономике
Минэкономразвития разработал два стресс-сценария развития кризиса в экономике, пишет РБК.
Космос
Глaвным пpeпятcтвиeм для acтpoнaвтoв, которые направляются нa Mapc, является радиация
Одной из проблем является радиация. Ученые работают над способом, который поможет защитить экипаж от опасного излучения дальнего космоса.