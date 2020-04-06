Американский лидер считает, что это помогло бы спасти нефтедобывающую промышленность страны. В то же время Трамп не считает, что пошлины придется вводить, так как, по его словам, ни Россия, ни Саудовская Аравия «не получают пользу» от сложившейся на рынке ситуации.

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Происшествия В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.

Общество Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса Издание отмечает, что один из членов комитета по чрезвычайным ситуациям рассказал о данных разведки, которые свидетельствуют об утечке коронавируса из одной из лабораторий в Ухане, где находятся институт вирусологии и центр контроля заболеваний.

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Экономика ЦБ разъяснил россиянам условия кредитных каникул На время кредитных каникул проценты российским заемщикам продолжают начисляться, которые они буду погашать равными платежами в течение двух лет.

Общество Роспотребнадзор анонсировал исследование на иммунитет к коронавирусу Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что ведомство намерено провести исследование на количество россиян, получивших иммунитет к COVID-19.

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Армия и оружие США продолжают сканировать российские С-400 в Крыму и Сирии Специалисты смогли выяснить, что парная работа американских военных самолётов и беспилотников у побережья Крыма и российской военной авиабазы «Хмеймим» в Сирии связана со сканированием частот российских систем С-400, получив контроль над которыми, американская сторона сможет беспрепятственно нарушать границы России.

Общество Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска После пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.

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