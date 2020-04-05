Общество
РБКТрамп пригрозил «значительными» пошлинами на импортную нефть
Американский лидер считает, что помогло бы спасти нефтедобывающую промышленность страны. В то же время Трамп не считает, что пошлины придется вводить, так как, по его словам, ни Россия, ни Саудовская Аравия «не получают пользу» от сложившейся на рынке ситуации.
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Общество
В России начнут выявлять коронавирус на ранней стадии тестами на дому
Отмечается, что разработанные системы высокоточны и помогут выявить заболевание даже на ранней стадии, и у людей с отсутствием симптомов.
Общество
Заразившийся коронавирусом Борис Джонсон госпитализирован
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон госпитализирован для сдачи дополнительных анализов, сообщили в пресс-службе Даунинг-стрит.
Здоровье
В Алтайском крае зафиксировали пять новых случаев коронавируса
В Алтайском крае выявили пять новых случаев короанвирусной инфекции.
Энергетика
Стоимость нефти Brent упала на 9%
По состоянию на 1.19 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 9.02%, до 31.69 доллара за баррель, а несколькими минутами ранее ее цена составляла 30.82 доллара за баррель.
Экономика
Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%
Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Общество
Самоизоляция из-за коронавируса в Перми: какие организации продолжат работу
В связи с продлением нерабочей недели до 30 апреля Дмитрий Махонин конкретизировал перечень предприятий, которые могут работать в период самоизоляции.
Общество
В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса
Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
Общество
Власти Бурятии продлили режим самоизоляции
Республика входит в число регионов с самым большим количеством заразившихся коронавирусом на 100 тысяч жителей.
Здоровье
Коротко о главном про коронавирус: еще одна больница для пациентов с COVID-19 и частные детсады в онлайне
Еще одна больница начнет принимать пациентов с COVID-19 Инфекционное отделение 40-й больницы, перепрофилированное под пациентов с коронавирусом, пока справляется, но теперь принимать зараженных COVID-19 будут и в 6-й больнице.
Футбол
Экс-игрок «Спартака» намерен пожертвовать нуждающимся до пяти тонн продовольствия
Как отмечается, футболист намерен продолжить благотворительность и довести общее количество продуктов, предназначенных для местного населения, до пяти тонн.
Здоровье
Самоизоляция из-за коронавируса может быть опасной для пожилых людей
Израильский врач Леонид Эйдельман рассказал РИА Новости, что стресс и переедание во время карантина может вызвать обострение хронических болезней у пожилых людей.
Общество
Роспотребнадзор проведёт исследование на иммунитет к коронавирусу
Роспотребнадзор проведёт популяционное исследование на число уже получивших иммунитет к коронавирусу россиян, сообщила глава ведомства Анна Попова в эфире канала «Россия 1».
Общество
Прибывающие в Приангарье из Москвы и Санкт-Петербурга должны самоизолироваться на 14 дней
Все прибывающие в Иркутскую область граждане из Москвы и Санкт-Петербурга должны находиться в изоляции в течение 14 дней, сообщается 6 апреля на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Общество
В РФ заявили об избежании взрывного роста заражения коронавирусом
Взрывной рост числа зараженных коронавирусом в России удается сдерживать, благодаря принятыми властями мерами.
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19
Энергетика
Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступят США
Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.
Общество
Учебный год в российских школах могут продлить до 8 июня
Пока планируется, что 8 июня начнётся ЕГЭ.
Религия
Три московских священника заразились коронавирусом
Здоровье
Главный нарколог страны предложил ограничить продажу крепкого алкоголя
Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн предложил ограничить продажи алкогольной продукции во время пандемии коронавируса, сообщает РБК.По словам Брюна, сухой закон вводить не стоит, однако ограничить продажи алкоголя было полезно для всей России.
Экономика
Центробанк разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными
В связи с эпидемией коронавируса в России были введены кредитные каникулы, однако бесплатными они не будут.
Общество
Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
Россия постепенно восстановит работу по возвращению своих граждан, которые «застряли» за границей из-за введенных ограничений по коронавирусу.
Общество
РБК назвал регионы с самыми высокими расходами жителей на еду
В 14 российских регионах доля расходов на продукты питания составляет от 40 процентов и выше.
Происшествия
Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией
Финансы
СМИ сообщили о подготовке стресс-теста для российских предприятий
Москва, 6 апреля 2020, 05:29 — REGNUM Российские ведомства планируют провести стресс-тест системообразующих предприятий по двум сценариями развития экономического кризиса, передаёт 6 апреля РБК со ссылкой на документы Минпромторга РФ.
Авто
Toyota подняла цены на свои автомобили в России
Армия и оружие
Российские специалисты начали борьбу с коронавирусом в Сербии
Прибывшие в Сербию российские военные специалисты начали подготовку к борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Минобороны Росии.
Здоровье
Еще один человек заразился коронавирусом в Хабаровском крае
В Хабаровском крае увеличилось количество зараженных коронавирусной инфекцией. Одиннадцатый пациент находится в инфекционном стационаре.
Космос
Астронавты на МКС заметили большое скопление НЛО около Земли
В течение нескольких месяцев камеры на Международной космической станции (МКС) фиксировали аномальные явления около Земли.