Общество

РБКРБКТрамп пригрозил «значительными» пошлинами на импортную нефть

Американский лидер считает, что помогло бы спасти нефтедобывающую промышленность страны. В то же время Трамп не считает, что пошлины придется вводить, так как, по его словам, ни Россия, ни Саудовская Аравия «не получают пользу» от сложившейся на рынке ситуации.
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Американские власти пригрозили ввести пошлины на нефть, если ситуация на рынке не стабилизируется

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Трамп пригрозил ввести «очень существенные» пошлины на нефть, если цены не упадут

Газета.Ru20:23

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Трамп назвал условия, при которых США введут пошлины на импортную нефть

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Трамп пригрозил введением пошлин на импорт нефти

Интерфакс20:21
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В России начнут выявлять коронавирус на ранней стадии тестами на дому

Отмечается, что разработанные системы высокоточны и помогут выявить заболевание даже на ранней стадии, и у людей с отсутствием симптомов.
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Общество

Заразившийся коронавирусом Борис Джонсон госпитализирован

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон госпитализирован для сдачи дополнительных анализов, сообщили в пресс-службе Даунинг-стрит.
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В Алтайском крае зафиксировали пять новых случаев коронавируса

В Алтайском крае выявили пять новых случаев короанвирусной инфекции.
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По состоянию на 1.19 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 9.02%, до 31.69 доллара за баррель, а несколькими минутами ранее ее цена составляла 30.82 доллара за баррель.
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Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
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Самоизоляция из-за коронавируса в Перми: какие организации продолжат работу

В связи с продлением нерабочей недели до 30 апреля Дмитрий Махонин конкретизировал перечень предприятий, которые могут работать в период самоизоляции.
КП - Пермь 10:29
Общество

В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
РИА Новости 10:50
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
РИА Новости 18:52
Общество

Власти Бурятии продлили режим самоизоляции

Республика входит в число регионов с самым большим количеством заразившихся коронавирусом на 100 тысяч жителей.
RuNews24.ru 09:23
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Коротко о главном про коронавирус: еще одна больница для пациентов с COVID-19 и частные детсады в онлайне

Еще одна больница начнет принимать пациентов с COVID-19 Инфекционное отделение 40-й больницы, перепрофилированное под пациентов с коронавирусом, пока справляется, но теперь принимать зараженных COVID-19 будут и в 6-й больнице.
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Экс-игрок «Спартака» намерен пожертвовать нуждающимся до пяти тонн продовольствия

Как отмечается, футболист намерен продолжить благотворительность и довести общее количество продуктов, предназначенных для местного населения, до пяти тонн.
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Самоизоляция из-за коронавируса может быть опасной для пожилых людей

Израильский врач Леонид Эйдельман рассказал РИА Новости, что стресс и переедание во время карантина может вызвать обострение хронических болезней у пожилых людей.
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Роспотребнадзор проведёт популяционное исследование на число уже получивших иммунитет к коронавирусу россиян, сообщила глава ведомства Анна Попова в эфире канала «Россия 1».
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Прибывающие в Приангарье из Москвы и Санкт-Петербурга должны самоизолироваться на 14 дней

Все прибывающие в Иркутскую область граждане из Москвы и Санкт-Петербурга должны находиться в изоляции в течение 14 дней, сообщается 6 апреля на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
ИрСити 21:19
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В РФ заявили об избежании взрывного роста заражения коронавирусом

Взрывной рост числа зараженных коронавирусом в России удается сдерживать, благодаря принятыми властями мерами.
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Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19

Российская газета вчера в 20:35
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Убивший пятерых человек россиянин объяснил поступок самообороной

Lenta.ru 16:06
Энергетика

Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступят США

Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.
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Общество

Учебный год в российских школах могут продлить до 8 июня

Пока планируется, что 8 июня начнётся ЕГЭ.
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Три московских священника заразились коронавирусом

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Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн предложил ограничить продажи алкогольной продукции во время пандемии коронавируса, сообщает РБК.По словам Брюна, сухой закон вводить не стоит, однако ограничить продажи алкоголя было полезно для всей России.
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Центробанк разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными

В связи с эпидемией коронавируса в России были введены кредитные каникулы, однако бесплатными они не будут.
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Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

Россия постепенно восстановит работу по возвращению своих граждан, которые «застряли» за границей из-за введенных ограничений по коронавирусу.
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РБК назвал регионы с самыми высокими расходами жителей на еду

В 14 российских регионах доля расходов на продукты питания составляет от 40 процентов и выше.
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Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией

Газета.Ru вчера в 18:18
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СМИ сообщили о подготовке стресс-теста для российских предприятий

Москва, 6 апреля 2020, 05:29 — REGNUM Российские ведомства планируют провести стресс-тест системообразующих предприятий по двум сценариями развития экономического кризиса, передаёт 6 апреля РБК со ссылкой на документы Минпромторга РФ.
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Toyota подняла цены на свои автомобили в России

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Российские специалисты начали борьбу с коронавирусом в Сербии

Прибывшие в Сербию российские военные специалисты начали подготовку к борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Минобороны Росии.
РЕН ТВ 22:10
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Еще один человек заразился коронавирусом в Хабаровском крае

В Хабаровском крае увеличилось количество зараженных коронавирусной инфекцией. Одиннадцатый пациент находится в инфекционном стационаре.
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Астронавты на МКС заметили большое скопление НЛО около Земли

В течение нескольких месяцев камеры на Международной космической станции (МКС) фиксировали аномальные явления около Земли.
Актуальные Новости 03 апреля в 11:55
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