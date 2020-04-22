Армия и оружие
РБКТрамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
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В США раскритиковали Трампа, призвавшего уничтожать досаждающие американским кораблям иранские катера
Московский Комсомолец11:07
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Общество
Собянин прогнозирует заполнение коечного фонда через 3–4 недели
При существующих темпах распространения коронавируса коечный фонд в 80 тыс. будет заполнен через три-четыре недели, сообщил мэр Москвы, зампред координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:04
Финансы
Центробанк России потратил рекордную сумму валюты на поддержку рубля
Центробанк России отчитался в том, что 20 апреля потратил рекордную сумму валюты на поддержку рубля.
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США призвали СБ ООН рассмотреть запуск Ираном военного спутника
США призывают Совет Безопасности ООН рассмотреть запуск Ираном военного спутника Noor на предмет соответствия резолюции 2231.
ТАСС 11:40
Происшествия
В Ярославской области обрушился пешеходный мост
В ГУ МЧС по Ярославской области уточнили, что в 100 метрах расположен еще один мост, потому движение внутри райцентра не приостановлено.
REGNUM 09:38
Общество
Врач назвал главный способ передачи коронавируса
Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.
РИА Новости 11:52
Общество
Путину доложили о будущем введении пропускной системы на Урале
Владимиру Путину доложили о будущем введении пропускной системы на Урале.
Piter.tv 09:34
Армия и оружие
В Пентагоне не смогли подтвердить данные о здоровье Ким Чен Ына
Как сообщал американский телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США, здоровье Ким Чен Ына пошатнулось после перенесенной хирургической операции.
Известия 12:26
Энергетика
Помпео рассказал об усилиях США по стабилизации мирового энергорынка
Соединённые Штаты прилагают усилия для стабилизации мирового энергетического рынка на фоне значительного падения спроса на нефть, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
RT на русском 12:54
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Экономика
Стрелюхин ожидает продления режима самоизоляции после апреля
Сегодня, 22 апреля, на заседании Саратовской областной думы глава регионального правительства Александр Стрелюхин озвучил цифры прогноза потерь экономики страны и области от «коронакризиса» и ответил на вопрос о том, произойдет ли, по его мнению, продление режима самоизоляции на май.
FreeNews-Volga 12:47
Шоу-бизнес
Госпитализированная Бабкина может говорить и уже звонила сыну
WomanHit.ru 11:23
Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru 11:58
Общество
Названа дата первых туров за рубеж
После окончания пандемии коронавируса первые туры за рубеж планируются не раньше 1 августа.
Профиль 11:27
Политика
Путин поручил быстро построить инфекционную больницу в Воронеже
В Воронеже появится быстро возводимая инфекционная больница. Такое поручение после видеоконференции с губернатором области дал президент.
Российская газета 09:53
Энергетика
Нефть WTI поднялась в цене на 25%
Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.
REGNUM 10:48
Происшествия
Следствие заступилось за владикавказских силовиков
Коммерсантъ 12:57
Политика
В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции
Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
Общество
Минздрав предложил продлить самоизоляцию на майские праздники
Ограничительные меры в России для профилактики распространения коронавируса COVID-19 следует продлить на майские праздники, сообщил на пресс-конференции главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Коммерсантъ 07:29
Спорт
«Динамо» пригласило Владимира Соловьева на следующий домашний матч
«Динамо» позвало телеведущего Владимира Соловьева на следующий домашний матч команды, который будет проведен со зрителями.
Metaratings 11:00
Политика
Зеленский пообещал закончить конфликт в Донбассе за срок президентства
RT на русском 11:16
Шоу-бизнес
Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе
Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
Lenta.ru 10:22
Экономика
Fitch спрогнозировало падение ВВП России на 3,3% в 2020 году
Агентство Fitch прогнозирует снижение ВВП России на 3,3% в 2020 году. Об этом говорится в их опубликованном в среду, 22 апреля, отчете.
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Общество
В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом
В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости 06:14
Происшествия
В России хотят расширить применение оружия полицейскими
Москва, 22 апреля 2020, 14:30 — REGNUM Возможности применения оружия сотрудниками полиции в РФ предложено расширить на «иные действия» подозреваемого, а не только на прикосновение к оружию.
REGNUM 07:30
Общество
«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина
Новый исполняющий обязанности главреда «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил публиковать в издании соцопросы «Левада-центра», а также критические материалы об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Компания 10:29
Экономика
ЦБ вводит новые правила расчетов наличными
Указание вступит в силу 27 апреля 2020 года.
СРБ вчера в 03:34
Авто
ГАЗ разрабатывает новый среднетоннажный грузовик
«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
Автоновости дня вчера в 04:40
Экономика
Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам
Пользователи жалуются, что банки принимают решения о снижении лимита по кредиткам в одностороннем порядке, иногда без отправки клиентам уведомлений.
РБК 11:46