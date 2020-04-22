с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.

Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта

Общество Собянин прогнозирует заполнение коечного фонда через 3–4 недели При существующих темпах распространения коронавируса коечный фонд в 80 тыс. будет заполнен через три-четыре недели, сообщил мэр Москвы, зампред координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 Сергей Собянин. 19

Армия и оружие США призвали СБ ООН рассмотреть запуск Ираном военного спутника США призывают Совет Безопасности ООН рассмотреть запуск Ираном военного спутника Noor на предмет соответствия резолюции 2231.

Происшествия В Ярославской области обрушился пешеходный мост В ГУ МЧС по Ярославской области уточнили, что в 100 метрах расположен еще один мост, потому движение внутри райцентра не приостановлено. 15

Общество Врач назвал главный способ передачи коронавируса Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.

Армия и оружие В Пентагоне не смогли подтвердить данные о здоровье Ким Чен Ына Как сообщал американский телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США, здоровье Ким Чен Ына пошатнулось после перенесенной хирургической операции.

Энергетика Помпео рассказал об усилиях США по стабилизации мирового энергорынка Соединённые Штаты прилагают усилия для стабилизации мирового энергетического рынка на фоне значительного падения спроса на нефть, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Экономика Стрелюхин ожидает продления режима самоизоляции после апреля Сегодня, 22 апреля, на заседании Саратовской областной думы глава регионального правительства Александр Стрелюхин озвучил цифры прогноза потерь экономики страны и области от «коронакризиса» и ответил на вопрос о том, произойдет ли, по его мнению, продление режима самоизоляции на май. 3

Общество Названа дата первых туров за рубеж После окончания пандемии коронавируса первые туры за рубеж планируются не раньше 1 августа. 4

Энергетика Нефть WTI поднялась в цене на 25% Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%. 45

Общество Минздрав предложил продлить самоизоляцию на майские праздники Ограничительные меры в России для профилактики распространения коронавируса COVID-19 следует продлить на майские праздники, сообщил на пресс-конференции главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. 908

Спорт «Динамо» пригласило Владимира Соловьева на следующий домашний матч «Динамо» позвало телеведущего Владимира Соловьева на следующий домашний матч команды, который будет проведен со зрителями.

Происшествия В России хотят расширить применение оружия полицейскими Москва, 22 апреля 2020, 14:30 — REGNUM Возможности применения оружия сотрудниками полиции в РФ предложено расширить на «иные действия» подозреваемого, а не только на прикосновение к оружию. 10K