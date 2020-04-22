Армия и оружие
RT на русскомТрамп приказал уничтожать преследующие суда США иранские корабли
Президент США Дональд Трамп заявил, что дал распоряжение ВМС уничтожать иранские боевые корабли, которые преследуют американские суда в море. «Я дал распоряжение ВМС США обстреливать и уничтожать любые иранские боевые корабли, если они преследуют наши корабли в море», — написал он в Twitter.
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В США раскритиковали Трампа, призвавшего уничтожать досаждающие американским кораблям иранские катера
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