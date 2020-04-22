с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил, что дал распоряжение ВМС уничтожать иранские боевые корабли, которые преследуют американские суда в море. «Я дал распоряжение ВМС США обстреливать и уничтожать любые иранские боевые корабли, если они преследуют наши корабли в море», — написал он в Twitter.

Наука Спутник помог обнаружить крупную утечку метана из Пермского бассейна Спутник Sentinel-5 Precursor помог установить, что повышение концентрации метана в нижних слоях атмосферы над южными штатами США вызвано утечкой из Пермского нефтегазоносного бассейна.

Общество В 21 регионе внедрят цифровые пропуска Двадцать один российский регион подал заявку на внедрение у себя федеральной платформы выдачи цифровых пропусков, сообщило Минкомсвязи. 1,9K

Интернет Свой мессенджер перевыпустил «Яндекс» В приложении «Яндекс» для iOS и Android появился сервис «Мессенджер», сообщает пресс-служба компании. 105

Общество Минздрав оценил показатели смертности от коронавируса в России Показатель смертности от коронавирусной инфекции в России не превышает 1%, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с распространением вируса на территории РФ 22 апреля. 72

Политика Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России. 43

Наука Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ заражения коронавирусом. 882

Общество Минкомсвязи сообщило о снижении качества потоковых трансляций Ранее YouTube и Netflix начали ограничивать качество видеоконтента, то же сделали Facebook и другие социальные сети, а также онлайн-сервисы. 6

Футбол ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» закрыла сделку по приобретению 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА.

Хоккей Овечкин собрался вернуться в Россию после завершения карьеры Хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", заявил об отсутствии планов в ближайшее время возвращаться на родину.

Общество Калоев прокомментировал митинг во Владикавказе Депутат собрания представителей Владикавказа Виталий Калоев в ходе стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал прошедшую 20 апреля в центре Владикавказа акцию, в которой приняли участие те, кто выступает против режима самоизоляции.

Политика Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии. 794