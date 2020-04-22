Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомТрамп приказал уничтожать преследующие суда США иранские корабли

Президент США Дональд Трамп заявил, что дал распоряжение ВМС уничтожать иранские боевые корабли, которые преследуют американские суда в море. «Я дал распоряжение ВМС США обстреливать и уничтожать любые иранские боевые корабли, если они преследуют наши корабли в море», — написал он в Twitter.
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"Я дал указание ВМС США открывать огонь и уничтожать все иранские военные катера, создающие препятствия на море для американских судов", - написал он в среду на своей странице в Twitter
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