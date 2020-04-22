с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.

Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта

Наука Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ заражения коронавирусом. 677

Общество Собянин призвал увеличить число коек в регионах из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в некоторых регионах России необходимо увеличить коечный фонд в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Финансы Центробанк потратил рекордную сумму на поддержку рубля В перерасчете на рубли регулятор выбросил на биржу 16,8 млрд руб. Доллар, нефть и коронавирус на 22 апреля Суммы, которые Центробанк тратил на поддержку российской валюты в предыдущие сессии торгов, 17 и 20 апреля, на тот момент тоже были рекордными – 14,8 млрд руб. в перерасчете. 579

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Общество Более 9 тысяч коронавирусных коек введут в Подмосковье До конца апреля для пациентов с коронавирусной инфекцией в Подмосковье введут 9037 коек в учреждениях всех форм собственности, что составляет 118% от запланированного Минздравом РФ объема, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области. 1

Энергетика Нефть WTI поднялась в цене на 25% Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%. 3

Происшествия В России хотят расширить применение оружия полицейскими Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции». 9,6K

Общество В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. 58

Экономика Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции. 1