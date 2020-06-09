Политика

РБКРБКТрамп приказал разработать программу приобретения ледокольного флота

Президент США Дональд Трамп распорядился начать разрабатывать программу по приобретению ледоколов для обеспечения безопасности и интересов страны в Арктике и Антарктике. Об этом говорится в меморандуме, подписанном президентом.
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Трамп поручил разработать программу создания полярного флота из ледоколов

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Трамп приказал разработать программу приобретения ледокольного флота

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Московский Комсомолец13:08

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