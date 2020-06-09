Политика
РБКТрамп приказал разработать программу приобретения ледокольного флота
Президент США Дональд Трамп распорядился начать разрабатывать программу по приобретению ледоколов для обеспечения безопасности и интересов страны в Арктике и Антарктике. Об этом говорится в меморандуме, подписанном президентом.
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Политика
Лидера краснодарских «отрядов Путина» суд обязал выплатить правозащитнику 300 тысяч рублей
Как сообщает «Новая газета», руководителя движения «отряды Путина» Марата Динаева суд обязал выплатить 300 тысяч рублей за распространение недостоверных сведений о правозащитнике Сергее Чайковском.
Югополис 12:04
Происшествия
Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова
Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК 21:31
Здоровье
Профсоюз медиков просит генпрокурора разобраться с выплатами
РБК ознакомился с письмом, которое межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения "Действие" направил генеральному прокурору Игорю Краснову Юристы объяснили, как работающим с COVID медикам получить доплаты В нём медики просят генпрокурора оценить действия чиновников Министерства здравоохранения.
Право.ру 12:50
Космос
В России начали разработку системы навигации полетов в дальнем космосе
Российские специалисты начали разработку системы рентгеновской навигации, которую космические аппараты смогут использовать при полёте в дальнем космосе, сообщил Институт космических исследований (ИКИ) РАН.
РИА Новости вчера в 07:25
Происшествия
В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты
Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
ТАСС 00:07
Происшествия
Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи
Говорит Москва 02:53
Происшествия
Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым
Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° 10:08
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия 19:20
Общество
Крым откроется для туристов с 1 июля
Туристы из других регионов России смогут приезжать на отдых в Крым с 1 июля.
Телеканал Санкт-Петербург 10:16
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
Баскетбол
Швед не подписывал новый контракт с «Химками»
Чемпионат вчера в 17:54
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:25
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Происшествия
Депутат Оксана Пушкина попросила Генпрокуратуру проверить уголовные дела против адвокатов в Кабардино-Балкарии
Дело было заведено еще в конце мая. Адвокатов обвиняют в насилии по отношению к сотрудникам полиции.
Эхо Москвы 22:05
Энергетика
Цена нефти Brent упала до $40 за баррель
Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,3%, до $40,93 за баррель по состоянию на 17:33 мск.
РБК вчера в 10:55
Происшествия
Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 04:40
Игры
В Cyberpunk 2077 будет больше тысячи NPC с собственным распорядком дня
Представители CD Projekt RED заявили, что улучшения в дизайне уровней в Cyberpunk 2077 по сравнению с The Witcher 3 такие же значительные, как между вторым и третьим «Ведьмаками».
CyberSport.ru 01:09
Наука
Люди считают труднодоступных партнеров более привлекательными
Evo-rus.com 16:18
Армия и оружие
Forbes назвал самые секретные российские подлодки
Журнал Forbes назвал самые секретные российские субмарины, причём одна из них ещё не спущена на воду.
Актуальные Новости 06 июня в 22:08
Кино
Мультфильмы российской студии покажут в Великобритании
Мультфильмы «Снежная Королева: Зазеркалье» и «Волки и Овцы: Ход Свиньей» российской студии Wizart будут показаны на территории Великобритании и Ирландии, 9 июня заявила пресс-служба «Роскино».
ИА Красная Весна 16:26
Экономика
Бизнес просит льгот на тестирование работников
Бизнес просит льгот на тестирование работников Растущие затраты на выполнение рекомендаций властей по борьбе с COVID-19 все больше волнуют бизнес.
Коммерсантъ 18:32
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл снова собираются переезжать
Принц Гарри считает, что именно здесь лучше всего и быстрее справились с пандемией COVID-19, и массовых беспорядков там нет.
RuNews24.ru 02:57
Общество
Новосибирский избирком пригрозил забастовкой
В Новосибирской области члены избирательных комиссий внезапно высказали опасения из-за предстоящего всеобщего голосования по поправкам в Конституцию.
Atas.info 07:49
Политика
Глава Бурятии: поправки в Конституцию России оказались пророческими
Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал «пророческими» поправки в Конституцию России.
Московский Комсомолец Улан-Удэ вчера в 22:50
Наука
Предшественника Великой китайской стены нашли археологи
Великая Китайская стена начала возводиться в 3 столетии до нашей эры.
ToDay News Ufa 07:41
Общество
В Алтайском крае сняли часть ограничений из-за коронавируса
Ряд ограничений, ранее введенных из-за коронавируса, отменен в Алтайском крае.
Известия 07 июня в 23:10
Общество
Названы лучшие российские вузы по версии мирового рейтинга QS
Лучшим ВУЗами мира были названы Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Гарвардский университет.
Lenta.ru 21:26
Армия и оружие
Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике
Газета.Ru вчера в 12:08