Политика
Взгляд.руТрамп приказал сократить американский контингент в Германии
К сентябрю из Германии должны быть выведены 9,5 тыс. членов военного контингента США, соответствующий приказ поступил от президента Дональда Трампа, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве. Сейчас в Германии размешены 34,5 тыс. военнослужащих США.
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Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Газета.Ru вчера в 11:07
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 05:44
Политика
В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США
Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ru вчера в 13:43
Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина
В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
Известия вчера в 18:03
Общество
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
Моя Москва.онлайн 04 июня в 12:39
Общество
В ПФР рассказали, кому и на сколько повысят пенсию с 1 августа
По словам пресс-службы ПФР, повышенные пенсии получат более 100 тысяч человек.
31 канал Челябинска вчера в 05:32
Спорт
Австралийская гонщица ушла из спорта и стала порноактрисой
Как рассказала 25-летняя гонщица, она очень мало зарабатывала на гонках, поэтому и решила уйти в порноактрисы.
Discover24 вчера в 12:33
Общество
ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
Пенсионный фонд России рассказал о резком росте случаев недобросовестных действий в отношении пенсионеров, которым навязывают платные услуги за «перерасчет пенсий».
BFM.ru 00:28
Наука
Ученые предупредили об опасности коронавируса для лысых мужчин
У лысых мужчин коронавирус чаще вызывает тяжелые последствия, сообщил профессор университета Брауна Карлос Вамбьер.
РИА Новости вчера в 10:41
Религия
Карталинские верующие отмечают праздник Троицы
Карталинская новь 02:00
Происшествия
В Казахстане зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2
Талдыкорган, Казахстан, 6 июня 2020, 04:50 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,2 произошло зарегистрированы в Алма-Атинской области Казахстана 6 июня, сообщает пресс-служба областного управления по чрезвычайным ситуациям.
REGNUM вчера в 21:50
Политика
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости вчера в 12:08
Хоккей
Панарин: негодяи пытаются очернить меня, будто я не люблю свою родину
В нынешнем сезоне НХЛ Панарин принял участие в 95 играх, в которых записал в свой актив 32 гола и сделал 63 голевых паса.
Vprognoze.ru вчера в 22:23
Общество
СМИ рассказало, почему в Китае обожают российскую колбасу
Китайское издание Sina в своей статье с восторгом рассказало о российской колбасе и причинах, по которым ее любят в Поднебесной.
РИА Новости 02:27
Здоровье
Мурашко пообещал сделать прививку от коронавируса с выпуском вакцины
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко пообещал сделать прививку от коронавируса после того, как появится вакцина.
RT на русском вчера в 14:04
Авто
Россиянам назвали лучшее время для покупки автомобиля
Ранее в Министерстве промышленности и торговли подчеркивали, что ближайшие недели - лучшее время для покупки нового авто.
Новые автомобили 04 июня в 05:27
Общество
Названы любимые алкогольные напитки россиян на самоизоляции
Пиво стало самым продаваемым алкогольным напитком в России в период самоизоляции.
BFM.ru 02:12
Общество
Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей
Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
Московский Комсомолец 04 июня в 12:30
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
Хоккей
Брагин стал главным тренером сборной России
"Большая честь и ответственность быть главным тренером национальной сборной, большое спасибо за доверие", - цитирует Брагина официальный сайт ФХР.
ProstoProSport вчера в 02:15
Общество
Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня
Эхо Москвы вчера в 12:03
Армия и оружие
Северный флот станет пятой военно-административной единицей России
RT на русском вчера в 18:14
Игры
В Steam началась акция на Resident Evil со скидками до 80%
CyberSport.ru вчера в 04:34
Экономика
Безработица в США неожиданно снизилась
Безработица в США неожиданно снизилась.
Lenta.ru вчера в 12:39
Политика
Трамп заявил о готовности США снимать санитарные ограничения
Соединённые Штаты готовы к «открытию» и снятию ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, заявил американский президент Дональд Трамп.
RT на русском вчера в 11:08
Авто
JAC раскрыл комплектацию электрокара JAC iEV7S для России
Китайская компания JAC выведет на российский рынок новый электрический хэтчбек JAC iEV7S в августе 2020 года.
Автоновости дня 04 июня в 05:39
Наука
Ученые воссоздали мозг динозавра в 3D
Палеонтологи Санкт-Петербургского государственного университета разработали первую виртуальную 3D-модель мозга и кровеносных сосудов головы динозавра.
ToDay News Ufa вчера в 23:44
Игры
В сеть слили почти полтора часа геймплея из рабочего билда Dead Island 2
В сети всплыло почти полтора часа игрового процесса из зомби-песочницы Dead Island 2. Билд временами беспощадно тормозит, а также забывает подгружать текстуры, анимации и звук, но общее впечатление об игре составить позволяет.
Городской портал Новый Нижний 02:00
Энергетика
Польша повысила тариф на транзит российского газа
Польский регулятор добавил, что введение в действие тарифа на 2021 год увеличит средние платежи за услуги по транзиту газа на 16,5% относительно действующего на сегодня тарифа.
BFM.ru 01:30
Общество
В Пекине раздадут ваучеры на покупки в магазинах и рестораны
Жители Пекина получат потребительские ваучеры на сумму 12,2 млрд юаней (порядка $1,71 млрд), которые смогут потратить в магазинах, ресторанах и кафе, а также на туризм, образование и спорт.
Известия 01:59