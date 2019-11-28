Политика
RT на русскомТрамп прилетел в Афганистан с необъявленным визитом
Президент США Дональд Трамп прилетел в Афганистан с необъявленным визитом, чтобы посетить американских военнослужащих по случаю Дня благодарения. Об этом сообщает Associated Press.
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Политика
Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге
Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств
Как отмечает Guardian, ранее один из комментаторов проправительственного венгерского телеканала назвал "Евровидение" "гомосексуальной флотилией" и подчеркнул, что отказ от участия в конкурсе пойдет на пользу психическому здоровью граждан.
Происшествия
Суд назначил 320 часов обязательных работ активисту «Голоса» Удоту
Мировой судья участка №263 Химок назначил 320 часов обязательных члену совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Роману Удоту.
Наука
Китай запустит свой термоядерный реактор в 2020 году
На конференции по термоядерной энергии в Лешане Дуань Сюру, глава Юго-западного института физики, сказал, что устройство может быть запущено так скоро, поскольку с июня в процессе монтажных работ не возникало проблем.
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Общество
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей
Приобретенная городом елка была не самой дорогой, уточнил мэр, на сайте производителя предлагались деревья и за 29 млн рублей, и за 35 млн, пишет «Газета.ру».
Политика
Европарламент объявил о чрезвычайной климатической ситуации в мире
На пленарной сессии Европарламента в Страсбурге депутатами была одобрена резолюция, объявляющая климатическую и экологическую чрезвычайную ситуацию.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Шоу-бизнес
Ольга Орлова поделилась откровенным фото со своими подписчиками
Ольга Орлова, вдохновившись местной природой Сейшел, почувствовала себя Евой из Эдемского сада и порадовала подписчиков естественным снимком, на котором обнажённое тело было прикрыто листом экзотического дерева.
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и потерял шансы на плей-офф ЛЕ
ЦСКА, набравший после пяти туров два очка, потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.
Происшествия
Главу УФНС по Архангельской области задержали по подозрению во взятке
Руководитель управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу задержан по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в СК РФ по Архангельской области.
Недвижимость
Назван средний срок выплаты ипотеки в России
Эксперты "Авито Недвижимость" провели исследование, которое имеется в распоряжении "Газеты.Ru", и выяснили, что в среднем, чтобы выплатить ипотечный кредит на покупку однокомнатной квартиры на вторичном рынке, российской семье нужно почти 11 лет.
Общество
Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL
Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
Общество
Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми
Большинство бывших и действующих предпринимателей, 52%, заявили, что сегодня вести бизнес в России сложнее, чем в 1990-х годах.
Политика
В Донбассе заработали новые правила пересечения линии соприкосновения
Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе в четверг вступили в силу, в частности они упрощаются для детей, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Музыка
Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом
Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.
Политика
Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД
Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Армия и оружие
Минобороны провело пуск баллистической ракеты «Тополь»
Боевой расчет Ракетных войск стратегического назначения запустил с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области межконтинентальную баллистическую ракету комплекса "Тополь".
Общество
Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола
Лондон / AbsolutTV.ru / Новости / Королева Великобритании Елизавета II через полтора года может сложить полномочия главы государства.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
Шоу-бизнес
Евгений Алдонин опубликовал первое фото новорожденной дочери
Второй брак Евгения Алдонина длится уже пять лет. На днях жена Ольга подарила ему второго ребенка — дочь, которую назвали Анжеликой.
Общество
Аудитор «Роскосмоса» рассказал о длящейся десятилетиями коррупции
Коррупция длилась десятилетиями, цитирует «РИА Новости» его выступление в эфире радио «Комсомольская правда».
Политика
Россия и Украина обсудили претензии по газу
Ранее стало известно, что «Газпром» намеревается прекратить поставки газа в украинскую газотранспортную систему с 1 января 2020 года в случае, если новое транзитное соглашение не будет заключено.
Общество
Концепция реконструкции «Соловья» устарела, считает Москомархитектура
Архитектурная концепция реконструкции кинотеатра "Соловей", разработанная два года назад, устарела и требует обновления, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе Москомархитектуры.