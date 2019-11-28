Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп прилетел в Афганистан с необъявленным визитом

Президент США Дональд Трамп прилетел в Афганистан с необъявленным визитом, чтобы посетить американских военнослужащих по случаю Дня благодарения. Об этом сообщает Associated Press.
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Дональд Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан

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