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BFM.ru
BFM.ru

Трамп прилетел в Кливленд для участия в теледебатах с Байденом

Президент США Дональд Трамп прилетел на борту самолета Air Force One в Кливленд (штат Огайо) для участия в первых теледебатах с кандидатом на президентский пост от Демократической партии Джозефом Байденом, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-пула Белого дома.В источнике
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РИА Новости

Трамп и Байден провели первые дебаты

РИА Новости23:35
МИР 24

Трамп и Байден высказали все друг другу в лицо на теледебатах в Огайо

МИР 2423:29
Российская газета

В США завершились скандальные теледебаты

Российская газета23:08
ТАСС

Первые президентские дебаты в США завершились громким криком из зала в поддержку Трампа

ТАСС23:22
РЕН ТВ

Астронавт NASA на МКС проспит президентские дебаты в США

РЕН ТВвчера в 15:00
Эхо Москвы

В США сегодня состоятся первые дебаты кандидатов в президенты Дональда Трампа и Джо Байдена

Эхо Москвывчера в 11:23
Новая газета

Дуэль в прямом эфире. Чего ждать от предвыборных теледебатов Трампа и Байдена

Новая газета28 сентября в 08:41

Байден обвинил Трампа в отказе критиковать Россию

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден обвинил американского лидера Дональда Трампа в попытках избежать критики в отношении России и повторил уже опровергнутые домыслы о готовности РФ выплачивать денежные вознаграждения боевикам в Афганистане за нападения на военнослужащих западной коалиции.
ТАСС23:02

Сенат США поддержал временный бюджет, чтобы отвести угрозу шатдауна

Контролируемый республиканцами Сенат Конгресса США провёл последнюю процедуру голосования для принятия проекта временного бюджета страны, что способно приостановить надвигающуюся блокировку работы всех американских госучреждений (так называемый шатдаун) из-за недостатка финансирования.
News.ru18:20

Глава карельского «Мемориала» Дмитриев осужден на 13 лет колонии

Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения главе карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над своей 11-летней приемной дочерью.
Газета.Ruвчера в 12:23
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На Урале убийцу пяти человек отправили на принудительное лечение

Решением суда обвиняемый освобожден от уголовной ответственности и направлен на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационаре специализированного типа.
Российская газетавчера в 07:50
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ЦБ продлил срок перевода всех пенсионеров на карты «Мир» до конца года

Mossovetinfo.ru - Банк России продлил до конца текущего года перевод всех пенсионеров на карты национальной платежной системы «Мир», сообщила в эфире телеканала «Россия 1» директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.
Моссоветвчера в 17:23
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Статины уменьшают тяжесть Covid-19: новое звено патогенеза

Как сообщает ToDay News Ufa, команда ученых из UC San Diego Health заявила, что статины, которые широко используются для снижения уровня холестерина, могут снижать риск развития осложнений Covid-19 и способствовать более быстрому выздоровлению.
ToDay News Ufaвчера в 04:39
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