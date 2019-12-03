Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаТрамп прилетел в Лондон на саммит НАТО

Американские СМИ сообщают, что лидер Штатов Дональд Трамп прибыл в Лондон, где примет участие в ежегодном саммите НАТО. Напомним, саммит альянса пройдет в британской столице с 3 по 4 декабря этого года. В нем примут участие представители 29 стран - членов альянса, а также Северной Македонии.
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