Политика
Деловое.ТВТрамп принял первую часть торговой сделки с Китаем
Трамп принял первую часть торговой сделки с Китаем. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом. Американский президент документально одобрил первый этап соглашения.
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Трамп подтвердил, что США не будут вводить торговые пошлины против Китая
Российская газетавчера в 11:34
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Хоккей
Вратарь сборной Финляндии забросил шайбу в ворота Швеции
В конце третьего периода при счете 4:1 шведы сняли вратаря и этим воспользовался Туохимаа, мощно выбросив шайбу, которая пересекла всю площадку и попала в ворота.
Культура
Победителем шоу «Поле чудес» стал участник, отгадавший слово с ошибкой
Мужчине еще удалось одержать победу и в суперигре. Большинство из нас не смогли бы стать победителем шоу Леонида Якубовича.
Общество
Власти Нового Орлеана объявили режим ЧС из-за кибератаки
Власти Нового Орлеана ввели режим ЧС из-за кибератаки, которой подверглись компьютеры городского правления, передает Associated Press.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Известная балерина Анастасия Волочкова кардинально поменяла имидж.
Экономика
Минфин уберёт возможность обналичивания замороженных пенсий
Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что ведомство уберёт из проекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП) возможность обналичивания замороженных пенсионных накоплений.
Наука
38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека
Результаты ученых достаточно шокирующие – продолжительность жизни человека в природных, аборигенных условиях составляет 38 лет.
Авто
Эксперт рассказал о прогреве автомобиля зимой
По поводу предварительного прогрева мотора зимой высказал свое мнение Сергей Зиновьев, известный эксперт среди читателей журнала "За рулем".
Происшествия
В Петербурге спасли ребенка, которого мать грозилась выбросить из окна
Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, утром в субботу в Невском районе города женщина, находясь с маленьким ребенком в квартире на пятом этаже, грозилась выбросить девочку из окна, чтобы "сделать ангелом".
Политика
В ДНР оценили заявление Авакова о роспуске Народной милиции республики
Депутат Народного совета ДНР Александр Куренков оценил заявление главы МВД Украины Арсена Авакова о необходимости роспуска Народной милиции самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик для проведения выборов в Донбассе.
Футбол
Хавбек «Барселоны» Артур покатался на сноуборде и усугубил свою травму
Футболист продолжает восстанавливаться после травмы паха и должен был вернуться на поле в субботу, но усугубил повреждение.
Общество
ФССП опровергла данные о десятках миллионов невыездных россиян
Федеральная служба судебных приставов опровергла сообщения о нескольких десятках миллионов невыездных россиян-должников.
Политика
Матвиенко назвала причину отставки Левченко
Фигурное катание
Алина Загитова приостановила спортивную карьеру
Спорт
WADA: Россия имеет право на проведение Евро-2020
Председатель комиссии по соответствию WADA Джонатан Тейлор подтвердил право России на проведение игр грядущего чемпионата Европы 2020 года.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Общество
Батурина положила в гроб Юрия Лужкова неопознанный сверток
56-летняя предпринимательница Елена Батурина положила в гроб своего супруга, бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова неопознанный сверток.
Шоу-бизнес
Дима Билан сообщил о гибели своих детей
Дима Билан готов создать семью и хочет детей. Но этому не суждено было случиться.
Политика
Журналистку НТВ не пустили на Украину
Журналистку НТВ Александру Тонких не впустили на Украину из-за того, что она посещала Крым.
Политика
МИД Украины рассказал о подготовке к новому «нормандскому саммиту»
9 декабря в Елисейском дворце в Париже прошла очередная "нормандская встреча" лидеров России, Украины, Германии и Франции.
Политика
В Иркутске прошел митинг в поддержку экс-губернатора Левченко
Митинг в поддержку отправленного 12 декабря в отставку теперь уже экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко провела КПРФ 14 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в горадминстрации Иркутска.
Общество
Врио губернатора Приангарья Кобзев посетил Тулун
Гаджеты
Стартовали продажи Xiaomi Redmi K30
Политика
В Киеве новая версия. Нормандская четверка вообще не подписывала никаких документов
Представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников утверждает, что лидеры стран Нормандской четверки по итогам саммита в Париже 9 декабря не подписывали никаких документов.
Политика
Суд Великобритании завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании, в котором рассматривается дело о долге Украины перед Россией, удалился на совещание.
Здоровье
Медики рассказали, от какой еды образуются камни в почках
Авто
Седан Nissan Skyline получил спортивную и роскошную версии
Для седана Nissan Skyline, известного на мировом рынке как Infiniti Q50, подготовлены две модификации — спортивная 400R Sprint и роскошная Deluxe Advanced.
Общество
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Армия и оружие
Разработчик сообщил о готовности к госиспытаниям ракеты «Монолит»
Авиационная управляемая ракета нового поколения «Монолит» готова к проведению государственных испытаний, заявил генеральный директор концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Владимир Лепин.