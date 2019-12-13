Политика

Деловое.ТВДеловое.ТВТрамп принял первую часть торговой сделки с Китаем

Трамп принял первую часть торговой сделки с Китаем. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом. Американский президент документально одобрил первый этап соглашения.
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Мнучин считает, что сделка Вашингтона и Пекина позитивно отразится на мировой экономике

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Китай не будет вводить новые пошлины в отношении США

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Трамп объявил о заключении первого соглашения с Китаем

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В КНР заявили о намерении увеличить импорт сельхозпродукции из США

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Трамп подтвердил, что США не будут вводить торговые пошлины против Китая

Российская газетавчера в 11:34

США и Китай договорились по первой части торговой сделки

Газета.Ruвчера в 12:18
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Хоккей

Вратарь сборной Финляндии забросил шайбу в ворота Швеции

В конце третьего периода при счете 4:1 шведы сняли вратаря и этим воспользовался Туохимаа, мощно выбросив шайбу, которая пересекла всю площадку и попала в ворота.
РИА Новости 06:02
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Победителем шоу «Поле чудес» стал участник, отгадавший слово с ошибкой

Мужчине еще удалось одержать победу и в суперигре. Большинство из нас не смогли бы стать победителем шоу Леонида Якубовича.
Экспресс газета 06:42
Общество

Власти Нового Орлеана объявили режим ЧС из-за кибератаки

Власти Нового Орлеана ввели режим ЧС из-за кибератаки, которой подверглись компьютеры городского правления, передает Associated Press.
Аргументы и Факты вчера в 23:07
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Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом

Известная балерина Анастасия Волочкова кардинально поменяла имидж.
ToDay News Ufa вчера в 04:33
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UFC официально утвердила дату боя Хабиба и Фергюсона

АБН 06:39
Экономика

Минфин уберёт возможность обналичивания замороженных пенсий

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что ведомство уберёт из проекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП) возможность обналичивания замороженных пенсионных накоплений.
RT на русском 08:11
Наука

38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека

Результаты ученых достаточно шокирующие – продолжительность жизни человека в природных, аборигенных условиях составляет 38 лет.
ToDay News Ufa вчера в 11:29
Авто

Эксперт рассказал о прогреве автомобиля зимой

По поводу предварительного прогрева мотора зимой высказал свое мнение Сергей Зиновьев, известный эксперт среди читателей журнала "За рулем".
Экономика сегодня 03:06
Происшествия

В Петербурге спасли ребенка, которого мать грозилась выбросить из окна

Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, утром в субботу в Невском районе города женщина, находясь с маленьким ребенком в квартире на пятом этаже, грозилась выбросить девочку из окна, чтобы "сделать ангелом".
Интерфакс 07:19
Политика

В ДНР оценили заявление Авакова о роспуске Народной милиции республики

Депутат Народного совета ДНР Александр Куренков оценил заявление главы МВД Украины Арсена Авакова о необходимости роспуска Народной милиции самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик для проведения выборов в Донбассе.
RT на русском 08:26
Футбол

Хавбек «Барселоны» Артур покатался на сноуборде и усугубил свою травму

Футболист продолжает восстанавливаться после травмы паха и должен был вернуться на поле в субботу, но усугубил повреждение.
Sport24.ru 05:30
Общество

ФССП опровергла данные о десятках миллионов невыездных россиян

Федеральная служба судебных приставов опровергла сообщения о нескольких десятках миллионов невыездных россиян-должников.
РИА Новости 03:18
Политика

Матвиенко назвала причину отставки Левченко

РИА Новости 08:08
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Алина Загитова приостановила спортивную карьеру

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Российские биатлонистки упустили победу в эстафете на этапе Кубка мира

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WADA: Россия имеет право на проведение Евро-2020

Председатель комиссии по соответствию WADA Джонатан Тейлор подтвердил право России на проведение игр грядущего чемпионата Европы 2020 года.
Наша версия 03:58
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 16:47
Общество

Батурина положила в гроб Юрия Лужкова неопознанный сверток

56-летняя предпринимательница Елена Батурина положила в гроб своего супруга, бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова неопознанный сверток.
Экспресс газета 01:09
Шоу-бизнес

Дима Билан сообщил о гибели своих детей

Дима Билан готов создать семью и хочет детей. Но этому не суждено было случиться.
Российский Диалог 07:41
Политика

Журналистку НТВ не пустили на Украину

Журналистку НТВ Александру Тонких не впустили на Украину из-за того, что она посещала Крым.
Известия 07:41
Политика

МИД Украины рассказал о подготовке к новому «нормандскому саммиту»

9 декабря в Елисейском дворце в Париже прошла очередная "нормандская встреча" лидеров России, Украины, Германии и Франции.
Известия вчера в 16:23
Политика

В Иркутске прошел митинг в поддержку экс-губернатора Левченко

Митинг в поддержку отправленного 12 декабря в отставку теперь уже экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко провела КПРФ 14 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в горадминстрации Иркутска.
Красная весна 05:24
Общество

Врио губернатора Приангарья Кобзев посетил Тулун

RT на русском 01:13
Гаджеты

Стартовали продажи Xiaomi Redmi K30

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В Киеве новая версия. Нормандская четверка вообще не подписывала никаких документов

Представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников утверждает, что лидеры стран Нормандской четверки по итогам саммита в Париже 9 декабря не подписывали никаких документов.
Украина.ру 07:59
Политика

Суд Великобритании завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании, в котором рассматривается дело о долге Украины перед Россией, удалился на совещание.
Евразия Daily 12 декабря в 16:42
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Медики рассказали, от какой еды образуются камни в почках

Актуальные Новости вчера в 08:28
Авто

Седан Nissan Skyline получил спортивную и роскошную версии

Для седана Nissan Skyline, известного на мировом рынке как Infiniti Q50, подготовлены две модификации — спортивная 400R Sprint и роскошная Deluxe Advanced.
Тарантас Ньюс 12 декабря в 12:01
Общество

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
РБК 02:01
Армия и оружие

Разработчик сообщил о готовности к госиспытаниям ракеты «Монолит»

Авиационная управляемая ракета нового поколения «Монолит» готова к проведению государственных испытаний, заявил генеральный директор концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Владимир Лепин.
RT на русском 01:56
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