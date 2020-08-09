Трамп приостановил сбор налога на зарплату в обход конгресса

Большинство демократов в конгрессе просило оставить пособие в его прежнем размере — $600 в неделю. Однако Трамп сообщил о налоговых каникулах до конца года для американцев, зарабатывающих менее $100 тыс. в год. В случае переизбрания американский лидер дал обещание оставить в силе принятую им меру.