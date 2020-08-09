Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Народные новости
Народные новости

Трамп приостановил сбор налога на зарплату в обход конгресса

Большинство демократов в конгрессе просило оставить пособие в его прежнем размере — $600 в неделю. Однако Трамп сообщил о налоговых каникулах до конца года для американцев, зарабатывающих менее $100 тыс. в год. В случае переизбрания американский лидер дал обещание оставить в силе принятую им меру.В источнике
Подробнее о событии
Экономика сегодня

Трамп принял новый пакет мер поддержки экономики в обход Конгресса

Экономика сегодня23:32
Вечерняя Москва

Трамп распорядился приостановить выплаты налога с зарплат до конца года

Вечерняя Москва18:59
ТАСС

Трамп объявил о приостановке сбора налога на зарплату в обход Конгресса

ТАСС19:06
Lenta.ru

Трамп пообещал обнулить налоги американцев в случае переизбрания

Lenta.ru18:28
RT на русском

Трамп принял решение о расширении выплат по безработице

RT на русском17:30
Газета.Ru

Демократы раскритиковали действия Трампа по поддержке экономики США

Газета.Ru20:26
РИА Новости

Трамп объявил о мерах по поддержке экономики в обход конгресса

РИА Новостивчера в 16:59

Раскрыто пагубное влияние фруктов на печень

В отличие от глюкозы, которая перерабатывается под действием инсулина и идет на энергию и в жировые запасы, фруктоза вся захватывается белками печени, и поэтому она в значительных дозах представляет угрозу для организма.
Lenta.ru00:32
52

Астронавты NASA поделились впечатлениями от полёта и посадки SpaceX Crew Dragon: корабль готов к регулярным полётам

По словам астронавтов NASA Боба Бенкена (Bob Behnken) и Дага Хёрли (Doug Hurley), вернувшихся с МКС обратно на Землю в минувшее воскресенье, в процессе снижения космического аппарата SpaceX Crew Dragon они почувствовали, что корабль в буквальном смысле «ожил».
3DNews6 августа в 06:47
7

Андрей Бочкарев поздравил строителей с профессиональным праздником

"Поздравляю всех, кто строит и реконструирует Москву, коллег из регионов России, ветеранов строительной отрасли с нашим профессиональным праздником - с Днем Строителя!" - обратился Андрей Бочкарев к коллегам.
Российская газетавчера в 11:19
1

Военную технику в Минске сняли на видео накануне президентских выборов

Военную технику в Минске накануне выборов сняли на видео В Минск накануне выборов начали стягивать военную технику, о чем свидетельствуют видео и фото, публикуемые в соцсетях местными жителями, передает Аvia.pro.Ситуация в Белоруссии в последние недели довольно напряженная.
Вечерний курьер02:32
1

В Белоруссии задержали представителя штаба Бабарико Марию Колесникову

В Белоруссии в субботу, 8 августа, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу кампании Светланы Тихановской и представителя штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Марию Колесникову.
Комсомольская правдавчера в 16:29
14

Регуляция глюкозы организмом зависит от пола

Исследование было сосредоточено на области мозга, называемой вентромедиальным гипоталамусом (ВГ), и обнаружило, что удаление метаботропного рецептора глутамата 5 (mGluR5) в этой области заставляет эстроген снижать активность нейронов, важных для гликемического контроля, что приводит к инсулинорезистентности и непереносимости глюкозы.
MedikForum.ru7 августа в 00:50

Лукашенко: Белоруссия не будет ввергнута в гражданскую войну

«Недооценивать ситуацию нельзя, но, чтобы говорить, что страна с завтрашнего дня будет ввергнута в хаос или какое-то противоборство, противостояние или какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет», — цитирует его БЕЛТА.
RT на русском04:47
1