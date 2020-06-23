Коронавирус
Газета.RuТрамп приостановил выдачу ряда виз до конца 2020 года
Уточняется, что временно прекращается выдача грин-карт, рабочих виз х H1-B, H-4 и H-2B, L и большинства документов категории J. Запрет на выдачу действует до 31 декабря 2020 года.
Читать в источнике
Оценить26
с чего всё началось
Власти США приостановят выдачу ряда виз до конца года и продлят запрет на въезд определенным категориям держателям гринкарт, что позволит освободить сотни тысяч рабочих мест для американцев, заявил в понедельник журналистам высокопоставленный представитель администрации США.РИА Новостивчера в 15:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 00:21, Ашберн
Общество
Жителям Башкирии сообщили, как оплатят 24 июня
В Минтруде Башкирии разъяснили, что оплата работникам за 24 июня поступит, как за обычный рабочий день.
ToDay News Ufa 00:14
Происшествия
В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям
Известия вчера в 09:51
Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
Спорт
30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru вчера в 06:43
Игры
The Last of Us Part II установила рекорды в британской рознице
Сиквел стал самой быстро продаваемой игрой Sony в истории британской розницы, переняв пальму первенства у Uncharted 4: A Thief's End («Uncharted 4: Путь вора»).
News.ru вчера в 02:33
Авто
Два кроссовера Haval ушли с российского рынка
Компания Haval завершила кроссоверов H2 и H6 на российском рынке.
Автоновости дня 00:07
Общество
Синоптик предупредил об аномальной жаре в европейской части России
В Москве и в западной половине европейской части России с пятницы, 26 июня, ожидается аномальная жара.
РБК вчера в 23:58
Происшествия
В Кемерове в ДТП со скорой помощью пострадали четыре человека
В результате столкновения скорая помощь опрокинулась. Травмы различной степени тяжести получили водитель скорой, два фельдшера и пациент.
REGNUM вчера в 22:54
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
Общество
Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику
Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.
РБК вчера в 17:00
Общество
Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени
Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru вчера в 14:01
Политика
Клишас объяснил поправку об обнулении сроков Путина
Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Андрей Клишас объяснил необходимость поправки в Конституцию РФ, «обнуляющую» предыдущие президентские сроки Владимира Путина.
Smolnarod.ru вчера в 03:04
Происшествия
В Новосибирской области выявлены 109 новых случаев коронавируса
В Новосибирской области по состоянию на 22 июня выявлено свыше 5,1 тыс. случаев коронавируса, в том числе 109 – за последние сутки.
RuNews24.ru вчера в 01:24
Здоровье
В Казахстане в одной из областей усилили карантин из-за коронавируса
Усиленный карантин вводится с 23 июня в Костанайской области Казахстана (на севере республики, граничит с Россией) из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба областной администрации.
РИА Новости вчера в 11:00
Политика
На Украине оценили шансы победить Россию в случае войны
Украина никогда не победит Россию, поэтому стоит найти компромисс, заявил бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Известия вчера в 21:08
Энергетика
Оптовая цена Аи-95 снижается на биржевых торгах на 1,15%
Цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в понедельник снизилась на 1,15%, до 56,54 тыс. рублей за тонну, следует из данных торгов.
ТАСС вчера в 07:33
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия вчера в 06:36
Экономика
Россияне могут отказаться от банковских вкладов
В ближайшее время многие россияне могут забрать средства из банков и отказаться от банковских вкладов.
SakhalinMedia.ru вчера в 14:20
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
Политика
Левченко попросил Путина допустить его к выборам в Иркутской области
Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил российского президента Владимира Путина разрешить ему принять участие в региональных выборах 13 сентября.
RT на русском вчера в 23:14
Музыка
Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»
Культуромания вчера в 02:14
Происшествия
Шесть человек с коронавирусом умерло за сутки в Иркутской области
58-летний мужчина умер за сутки от коронавируса в Иркутской области.
АиФ Иркутск вчера в 23:11
Политика
Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР
Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер.
РИА Новости вчера в 23:51
Политика
Адвокат подверг критике действия голландского суда по делу MH17
ИА Красная Весна вчера в 13:13
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
Политика
Большинство американцев не знают, какой праздник отмечается 8 мая
Большинство американцев не знают, какой праздник отмечается 8 мая на Западе (день капитуляции Германии), свидетельствуют результаты опроса "Sputnik.Мнения".
РИА Новости вчера в 03:00
Здоровье
В Алтайском крае возобновляют плановую медпомощь
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко распорядился возобновить в регионе оказание жителям плановой медицинской помощи.
ИА 1-Line 20 июня в 22:30
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников вблизи российской базы
Lenta.ru вчера в 18:03