Власти США приостановят выдачу ряда виз до конца года и продлят запрет на въезд определенным категориям держателям гринкарт, что позволит освободить сотни тысяч рабочих мест для американцев, заявил в понедельник журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

с чего всё началось

Уточняется, что временно прекращается выдача грин-карт, рабочих виз х H1-B, H-4 и H-2B, L и большинства документов категории J. Запрет на выдачу действует до 31 декабря 2020 года.

Трамп приостановил выдачу ряда виз до конца 2020 года

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