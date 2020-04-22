Политика
RT на русскомТрамп приостановит иммиграцию в США на 60 дней
Президент США Дональд Трамп временно приостановит иммиграцию в страну на 60 дней. Это решение касается выдачи грин-карт — постоянных видов на жительство.
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Общество
Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 19:43
Биатлон
В тренерском совете СБР назвали Королькевича хорошим специалистом
Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Евгений Редькин оценил назначение Владимира Королькевича на пост тренера женской сборной России.
RT на русском вчера в 10:30
Киберспорт
В Call of Duty: Warzone планируют добавить ивенты в духе Fortnite
CyberSport.ru 19 апреля в 05:45
Экономика
В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант".
РИА Новости 12:11
Шоу-бизнес
Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице
Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице Стало известно, как проходит лечение 70-летней артистки.
Экспресс газета 12:14
Общество
Специалист объяснил рост числа молодых россиян среди больных COVID-19
Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семёнов объяснил, почему среди заразившихся коронавирусом россиян числится много молодых людей.
RT на русском 17:31
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 20:10
Общество
Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии COVID-19
Врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз о пике заболеваемости COVID-19 в России оказался ошибочным.
РИА Новости 21:10
Армия и оружие
В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились
В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) прокомментировали информацию о том, что жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе республики, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:05
Кино
Премьеру «Скуби-Ду» перенесли в онлайн-кинотеатры
Кинокомпания Warner Bros. отказалась переносить премьеру анимационного фильма «Скуби-Ду».
Телеканал 360° 21:31
Общество
Штат США подал в суд на Китай из-за коронавируса
Американский штат Миссури подал в суд на Китай, обвинив страну в распространении коронавируса.
Lenta.ru 21:09
Общество
Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на ИВЛ
Искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) в столичном медцентре в Коммунарке проводили 51 пациенту с коронавирусной инфекцией, респираторная терапия 25 из них продолжается, трех больных удалось перевести в палату, сообщил главврач больницы Денис Проценко на своей странице в соцсети Facebook.
РИА Новости 18:40
Экономика
В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
Общество
Соловьев навсегда выгнал украинского эксперта из своего шоу
Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира на телеканале "Россия 1" уже окончательно выгнал из своей программы украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.
РИА Новости 18:35
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Космос
В ЦПК провели эксперимент по высадке на другую планету
Отмечается, что во время эксперимента Скрипочка выполнил операции, связанные с выходом на поверхность другой планеты: открытие выходного люка, перемещение, передвижение по лестнице (подъём и спуск), работа с инструментом.
RT на русском 15:41
Происшествия
В Забайкальском крае горит более 700 гектаров тайги
RT на русском 21:19
Происшествия
Стало известно, кто именно сбежал во время карантина из РКБ в Башкирии
Президент национальной медицинской палаты Леонид Рошаль заявил, что здание Республиканской клинической больницы имени Куватова покинули не сотрудники больницы.
Горобзор.ру 10:50
Авто
Появились некоторые данные о новом кроссовере Ferrari
Итальянский производитель суперкаров в скором времени планирует выпустить свой первый кроссовер, который получит название Ferrari Purosangue.
SpeedMe 02:07
Общество
В Республике Алтай из-за коронавируса закрыли район
Как уже сообщал amic.ru, ранее коронавирус был выявлен у двух рабочих, которые вахтовым методом трудились на стройке в Турочакском районе.
АМИТЕЛ 03:54
Игры
Microsoft представит бюджетную консоль Series S в мае
Ранее утверждалось, что компания Microsoft планирует представить консоль Xbox в мае.
МИТ 13:43
Здоровье
Минздрав России ждет спада ситуации с коронавирусом к лету
Глава Минздрава России Михаил Мурашко признался, что надеется на снижение остроты ситуации с коронавирусом ближе к лету.
Газета.Ru вчера в 10:32
Политика
Айсен Николаев: До 1 мая будет принят ряд кадровых решений
Глава республики в ходе интервью ЯСИА заявил о том, что до 1 мая будет принят ряд кадровых решений.
ИА ЯСИА 10:00
Шоу-бизнес
Бородина отрепетировала тост для свадьбы Бузовой и Манукяна
Телеведущая Ксения Бородина посоветовала своей коллеге по телепроекту «Дом 2» Ольге Бузовой в предстоящем браке с Давидом Манукяном «подчиняться, всегда самой заправлять кровать, готовить кавказские блюда».
ФАН 19:56
Финансы
ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 22 апреля
Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на среду, 22 апреля 2020 года.
9111.ru 08:02
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Футбол
«Арсенал» вспомнил покер Аршавина в ворота «Ливерпуля»
Газета.Ru 05:57
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына
Никто не подтверждал сообщения об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что желает своему коллеге из КНДР здоровья и удачи.
RT на русском 19:18
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже 23 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent на бирже в Лондоне упала на 10,5% и составила 22,85 доллара за баррель. Об этом пишет ТАСС во вторник, 21 апреля.
Клопс 06:12
Космос
Астроном назвал вероятность столкновения Земли с астероидом 1998 OR2
Пекин, 19 апреля 2020, 14:44 — REGNUM Приближающийся к Земле астероид 1998 OR2 пройдёт в конце апреля на расстоянии 6,28 млн. км от нашей планеты с нулевой вероятностью столкновения, заявил астроном Цзыцзиньшаньской обсерватории при Академии наук Китая Чжао Хайбинь.
REGNUM 19 апреля в 07:44