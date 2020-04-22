Президент США Дональд Трамп временно приостановит иммиграцию в страну на 60 дней. Это решение касается выдачи грин-карт — постоянных видов на жительство.

Трамп приостановит иммиграцию в США на 60 дней

Биатлон В тренерском совете СБР назвали Королькевича хорошим специалистом Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Евгений Редькин оценил назначение Владимира Королькевича на пост тренера женской сборной России.

Экономика В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант". 2,2K

Общество Специалист объяснил рост числа молодых россиян среди больных COVID-19 Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семёнов объяснил, почему среди заразившихся коронавирусом россиян числится много молодых людей. 132

Кино Премьеру «Скуби-Ду» перенесли в онлайн-кинотеатры Кинокомпания Warner Bros. отказалась переносить премьеру анимационного фильма «Скуби-Ду».

Общество Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на ИВЛ Искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) в столичном медцентре в Коммунарке проводили 51 пациенту с коронавирусной инфекцией, респираторная терапия 25 из них продолжается, трех больных удалось перевести в палату, сообщил главврач больницы Денис Проценко на своей странице в соцсети Facebook. 187

Общество Соловьев навсегда выгнал украинского эксперта из своего шоу Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира на телеканале "Россия 1" уже окончательно выгнал из своей программы украинского эксперта Вячеслава Ковтуна. 6

Энергетика В России резко упали оптовые цены на бензин Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России). 3,5K

Космос В ЦПК провели эксперимент по высадке на другую планету Отмечается, что во время эксперимента Скрипочка выполнил операции, связанные с выходом на поверхность другой планеты: открытие выходного люка, перемещение, передвижение по лестнице (подъём и спуск), работа с инструментом. 4

Авто Появились некоторые данные о новом кроссовере Ferrari Итальянский производитель суперкаров в скором времени планирует выпустить свой первый кроссовер, который получит название Ferrari Purosangue. 1

Общество В Республике Алтай из-за коронавируса закрыли район Как уже сообщал amic.ru, ранее коронавирус был выявлен у двух рабочих, которые вахтовым методом трудились на стройке в Турочакском районе. 23

Игры Microsoft представит бюджетную консоль Series S в мае Ранее утверждалось, что компания Microsoft планирует представить консоль Xbox в мае.

Шоу-бизнес Бородина отрепетировала тост для свадьбы Бузовой и Манукяна Телеведущая Ксения Бородина посоветовала своей коллеге по телепроекту «Дом 2» Ольге Бузовой в предстоящем браке с Давидом Манукяном «подчиняться, всегда самой заправлять кровать, готовить кавказские блюда».

Финансы ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 22 апреля Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на среду, 22 апреля 2020 года.

Общество В российских городах прошли виртуальные митинги В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными. 4,8K

Политика Трамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына Никто не подтверждал сообщения об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что желает своему коллеге из КНДР здоровья и удачи. 10

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже 23 долларов за баррель Цена нефти марки Brent на бирже в Лондоне упала на 10,5% и составила 22,85 доллара за баррель. Об этом пишет ТАСС во вторник, 21 апреля. 227