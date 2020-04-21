Политика

Российская газетаРоссийская газетаТрамп приостановит выдачу грин-карт

Президент США Дональд Трамп сообщил о планах ограничить въезд в страну иностранцам, желающим жить и работать в штатах. Соответствующее распоряжение будет подписано 22 апреля. "Я выпущу указ о временной приостановке иммиграции в США", - заявил глава Белого дома.
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США на два месяца приостановят прием мигрантов и выдачу грин-карт

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NYT: Трамп намерен приостановить выдачу грин-карт

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NYT: Трамп намерен объявить о приостановке выдачи грин-карт

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РИА Новостивчера в 16:24

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Lenta.ruвчера в 16:20

Трамп объявит о приостановке выдачи грин-карт из-за пандемии

Московский Комсомолецвчера в 16:15
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Компания Wargaming отмечает десятилетний юбилей игры World of Tanks

Дни24 вчера в 17:00
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СМИ узнали о проблемах с лечением больных гепатитом из-за коронавируса

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Коммерсантъ 01:45
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Энергетика

Кущ: На дешевой нефти заработает Беларусь и Китай, а не Украина

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Предприниматель счел распространение коронавируса «угрозой для всего нашего вида», предсказав миру «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения».
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Армия и оружие

В Амурской области прошли учения дальней авиации

REGNUM 20 апреля в 22:08
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 16 случаев заражения коронавирусом

Шестнадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:52
Политика

Трамп допустил расторжение торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп не исключает расторжения торговой сделки с Китаем в случае ее неисполнения Пекином в связи с резким ухудшением мировой экономической конъюнктуры, вызванной пандемией коронавируса.
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Василиса Володина назвала месяц, который станет хуже апреля Василиса Володина считает, что испытания ждут человечество уже летом.
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Сегодня стало известно о новых случаях заболевания. Оперштаб сообщил сегодня утром об 11 заболевших в регионе за последние стуки.
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Бытовые счетчики разрешили не проверять до конца 2020 года

Правительство России разрешило не проводить проверку бытовых счетчиков без выплаты неустоек до 1 января 2021 года.
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Цены производителей на соль не изменились: средняя отпускная цена 1 тонны пищевой соли на заводе составляет 3500 рублей, это сопоставимо с уровнем двухлетней давности и до сих пор остается самой низкой на пищевую соль в мире, заявил "Руспродсоюз".
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В сеть попало видео празднования Пасхи в семье Анастасии Заворотнюк

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна поделилась с подписчиками в Instagram трогательным видео того, как семья актрисы подготовилась к празднованию Пасхи.
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С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
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Лукашенко пригрозил достать своих обидчиков из Москвы

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REGNUM вчера в 10:35
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В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
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Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» прошел испытания в Сирии

В Сирии прошел испытания новейший российский танк Т-14 на тяжелой гусеничной платформе "Армата".
Газета.Ru 19 апреля в 15:26
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