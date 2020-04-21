Президент США Дональд Трамп сообщил о планах ограничить въезд в страну иностранцам, желающим жить и работать в штатах. Соответствующее распоряжение будет подписано 22 апреля. "Я выпущу указ о временной приостановке иммиграции в США", - заявил глава Белого дома.

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Здоровье В США оценили вероятность второй волны коронавируса Вашингтон, 22 апреля 2020, 06:29 — REGNUM США могут столкнуться со второй, более масштабной волной коронавируса уже следующей зимой, которая наложится на начало сезонной эпидемии гриппа, заявил руководитель центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Роберт Редфилд 21 апреля в интервью изданию The Washington Post. 144

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Энергетика Кущ: На дешевой нефти заработает Беларусь и Китай, а не Украина Украинский экономист, эксперт Института Growford Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему радость некоторых "специалистов" от падения цен на нефть преждевременна и безосновательна Специально сделал паузу и подождал, покуда схлынет лавина радостных постов касательно отрицательных цен на нефть (по индексу счастья Украина в этот день находилась на вершине мира).

Шоу-бизнес Появилось официальное подтверждение диагноза Анастасии Заворотнюк На днях, одно из изданий, разместило на своем сайте документ, в котором описывается диагноз актрисы.

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Политика Трамп допустил расторжение торговой сделки с Китаем Президент США Дональд Трамп не исключает расторжения торговой сделки с Китаем в случае ее неисполнения Пекином в связи с резким ухудшением мировой экономической конъюнктуры, вызванной пандемией коронавируса.

Транспорт В Подмосковье грузовики смогут ездить ночью без пропусков Отмечается, что соответствующие изменения вносятся в порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории региона в период действия режима повышенной готовности. 10

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Экономика Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса Цены производителей на соль не изменились: средняя отпускная цена 1 тонны пищевой соли на заводе составляет 3500 рублей, это сопоставимо с уровнем двухлетней давности и до сих пор остается самой низкой на пищевую соль в мире, заявил "Руспродсоюз". 80