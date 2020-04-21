Политика
Российская газетаТрамп приостановит выдачу грин-карт
Президент США Дональд Трамп сообщил о планах ограничить въезд в страну иностранцам, желающим жить и работать в штатах. Соответствующее распоряжение будет подписано 22 апреля. "Я выпущу указ о временной приостановке иммиграции в США", - заявил глава Белого дома.
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Здоровье
СМИ узнали о проблемах с лечением больных гепатитом из-за коронавируса
Вынужденное перепрофилирование федеральных медицинских центров на прием больных с коронавирусом привело к проблемам с лечением людей, у которых ранее были диагностированы различные редкие заболевания, а также гепатит.
РБК 02:05
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 19:23
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 05:41
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 20 апреля в 07:22
Общество
Скворцова объяснила рост числа заболевших коронавирусом в России
Скворцова на федеральном канале объяснила россиянам рост числа заболевших китайским коронавирусом в России.
Evo-rus.com вчера в 08:49
Здоровье
В США оценили вероятность второй волны коронавируса
Вашингтон, 22 апреля 2020, 06:29 — REGNUM США могут столкнуться со второй, более масштабной волной коронавируса уже следующей зимой, которая наложится на начало сезонной эпидемии гриппа, заявил руководитель центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Роберт Редфилд 21 апреля в интервью изданию The Washington Post.
REGNUM вчера в 23:29
Экономика
16% россиян уже столкнулись с серьезным падением доходов
Более трети респондентов пожаловались на ухудшение своего материального положения: у 19% доходы упали незначительно, но у 16% – серьезно.
Ведомости вчера в 13:47
Транспорт
В метро Москвы начала работать автоматическая проверка пропусков
В столичном метро начала действовать система автоматического контроля цифровых пропусков, скоплений пассажиров не зафиксировано, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Коммерсантъ 01:45
Энергетика
Кущ: На дешевой нефти заработает Беларусь и Китай, а не Украина
Украинский экономист, эксперт Института Growford Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему радость некоторых "специалистов" от падения цен на нефть преждевременна и безосновательна Специально сделал паузу и подождал, покуда схлынет лавина радостных постов касательно отрицательных цен на нефть (по индексу счастья Украина в этот день находилась на вершине мира).
Украина.ру вчера в 08:50
Шоу-бизнес
Появилось официальное подтверждение диагноза Анастасии Заворотнюк
На днях, одно из изданий, разместило на своем сайте документ, в котором описывается диагноз актрисы.
Bimru.ru 02:11
Общество
Дуров предсказал цивилизационный сдвиг после пандемии коронавируса
Предприниматель счел распространение коронавируса «угрозой для всего нашего вида», предсказав миру «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения».
Lenta.ru вчера в 23:55
Армия и оружие
В Амурской области прошли учения дальней авиации
REGNUM 20 апреля в 22:08
Происшествия
В Новосибирской области выявили 16 случаев заражения коронавирусом
Шестнадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:52
Политика
Трамп допустил расторжение торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп не исключает расторжения торговой сделки с Китаем в случае ее неисполнения Пекином в связи с резким ухудшением мировой экономической конъюнктуры, вызванной пандемией коронавируса.
ТАСС вчера в 20:20
Транспорт
В Подмосковье грузовики смогут ездить ночью без пропусков
Отмечается, что соответствующие изменения вносятся в порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории региона в период действия режима повышенной готовности.
RT на русском вчера в 16:44
Общество
Соловьев навсегда выгнал Ковтуна из своего шоу
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей программы на телеканале «Россия 1» навсегда выгнал из студии украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.
ФАН вчера в 19:20
Общество
Василиса Володина назвала месяц, который станет хуже апреля
Василиса Володина назвала месяц, который станет хуже апреля Василиса Володина считает, что испытания ждут человечество уже летом.
Экспресс газета 02:22
Общество
Новокузнецк лидирует по числу заболевших коронавирусом в Кузбассе
Сегодня стало известно о новых случаях заболевания. Оперштаб сообщил сегодня утром об 11 заболевших в регионе за последние стуки.
ВашГород.ру 01:30
Шоу-бизнес
Россияне атаковали Instagram Джонни Деппа
Вечерняя Москва 20 апреля в 22:20
Общество
Во время эпидемии в Москве поставили рекорд по количеству арестов
На время эпидемии коронавируса слушания проводятся только по неотложным делам, в число которых входят и заседания по избранию и продлению мер пресечения, а на заседаниях могут присутствовать только участники процессов — слушатели, родные обвиняемых и журналисты в суды не допускаются.
РБК 00:00
Общество
Бытовые счетчики разрешили не проверять до конца 2020 года
Правительство России разрешило не проводить проверку бытовых счетчиков без выплаты неустоек до 1 января 2021 года.
Известия 01:34
Экономика
Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса
Цены производителей на соль не изменились: средняя отпускная цена 1 тонны пищевой соли на заводе составляет 3500 рублей, это сопоставимо с уровнем двухлетней давности и до сих пор остается самой низкой на пищевую соль в мире, заявил "Руспродсоюз".
Интерфакс 02:14
Шоу-бизнес
В сеть попало видео празднования Пасхи в семье Анастасии Заворотнюк
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна поделилась с подписчиками в Instagram трогательным видео того, как семья актрисы подготовилась к празднованию Пасхи.
Popcornnews.ru 20 апреля в 09:40
Экономика
Банк России обновил правила наличных расчетов
С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
Главная книга вчера в 10:38
Технологии
Mail.ru Group запускает продажи умной колонки «Капсула»
Mail.ru Group в среду открывает продажи умной колонки "Капсула" с голосовым помощником "Маруся".
ТАСС 01:24
Политика
Лукашенко пригрозил достать своих обидчиков из Москвы
Минск, 21 апреля 2020, 17:35 — REGNUM По мнению Александра Лукашенко, работники государственных СМИ и чиновники Белоруссии отвечают за свои слова.
REGNUM вчера в 10:35
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» прошел испытания в Сирии
В Сирии прошел испытания новейший российский танк Т-14 на тяжелой гусеничной платформе "Армата".
Газета.Ru 19 апреля в 15:26