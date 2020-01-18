Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп привел новое объяснение убийства Сулеймани

Президент США Дональд Трамп раскритиковал тех, кто постоянно спрашивает о причинах убийства Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и нашел новое объяснение уничтожения военачальника.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Трамп назвал новую причину убийства Сулеймани

Взгляд.ру12:34

Трамп рассказал о последних минутах жизни генерала Сулеймани

REGNUM11:58

Трамп по-новому объяснил убийство генерала Сулеймани

News.ru11:45

Трамп привел новое объяснение убийства Сулеймани

Газета.Ru11:38

Трамп нашел новое объяснение убийства Сулеймани

РБК11:12

CNN: Трамп рассказал, что поминутно следил за операцией по устранению Сулеймани

ТАСС11:45

Главные союзники США отворачиваются от Трампа

Вестник Кавказа05:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 21:37, Ашберн
Авто

Названы пять систем, которые снижают ресурс двигателя авто

SpeedMe вчера в 06:26
Общество

Синоптики предупредили о резком похолодании в Кирове

Днём 23 января температура упадёт до - 6 ˚ С, 24 января — до - 8 ˚ С. В ночь на пятницу прогнозируют похолодание до - 12 ˚ С. Ранее ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России сообщало об ухудшении погоды в пятницу, 3 января, в Петербурге.
RT на русском 13:21
Происшествия

Спасатели ликвидировали крупный пожар в ресторане в Самаре

Пожар в ресторане «Золотая пагода» в Самаре был ликвидирован на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
RT на русском 17:55
Происшествия

В Свердловской области загорелся центр для пожилых людей

РИА Новости 15:23
Происшествия

Машинист в Чите погиб при наезде тепловоза

По предварительным данным, 52-летний мужчина, работавший машинистом тепловоза, погиб в результате наезда тепловоза из-за несоблюдения техники безопасности.
REGNUM 07:58
Общество

Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро

Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Lenta.ru 12:13
Общество

В Турции рестораны отелей обязали рассказывать туристам о составе блюд

В стране в 2020 году вступил в силу новый регламент маркировки пищевых продуктов, обязывающий заведения общепита, в том числе и рестораны гостиниц, информировать потребителей о составе каждого блюда.
РИА Новости 14:06
Хоккей

Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ

RT на русском 15:44
Общество

Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер

Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
Газета.Ru 08:52
Здоровье

Названы симптомы рака легких на лице

Медики рассказали, как рак легких проявляется на лице больного. На первых стадиях недуга его сложно обнаружить по явным симптомам.
Дни24 12:40
Политика

Путин назвал моральными уродами противников поддержки семей с детьми

Ведомости 09:34
Общество

Решение о порядке медосмотра для водителей могут представить в феврале

Решение о новом порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планируется принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
RT на русском вчера в 04:43
Происшествия

В Москве трое мужчин провалились под лед

РИА Новости 18:43
Происшествия

Во Владивостоке установили причину крупного пожара в ТЦ «Максим»

РИА Новости 18:39
Политика

Bloomberg: Орешкин может стать помощником Путина по экономике

Пост помощника президента по экономическим вопросам может занять Максим Орешкин, 17 января сообщает Bloomberg.
Красная весна вчера в 08:00
Общество

Скабеева ответила на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»

РИА Новости 13:47
Армия и оружие

В Минобороны РФ раскрыли документы об освобождении Варшавы от фашистов

"Публикация рассекреченных документов об освобождении Варшавы из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды", - пояснили в ведомстве.
Аргументы недели вчера в 00:07
Наука

Выяснено, что кошки способны питаться человеческой плотью

Американские ученые засняли, как две бездомные кошки, которые оказались в научно-исследовательском учреждении, где изучают разложение тела, поедали человеческую плоть.
МедиаПоток 16 января в 12:11
Космос

Женщины-астронавты заменили аккумуляторы на МКС в открытом космосе

Впервые в истории женский дуэт вышел в открытый космос в конце прошлого года. Тогда астронавты тоже меняли батареи МКС.
Пятый канал 15 января в 16:29
Единоборства

Макгрегор встретится с Серроне в главном бою на UFC 246

В ночь на 19 января по московскому времени в Лас-Вегасе пройдет первый турнир UFC в 2020 году - Конор Макгрегор вернется в клетку после длительного перерыва боем против Дональда Серроне.
Газета.Ru 01:26
Кино

Критики оценили «Плохих парней навсегда» с Уиллом Смитом

После довольно посредственного боевика «Гемини», который хоть и был снят с использованием самых современных технологий, но не оставил никакой радости у многих зрителей, Уилл Смит исполнил роль в продолжении легендарных «Плохих парней».
Телепрограмма 16 января в 04:41
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов весной

Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
РИА Новости 15:19
Футбол

Малком забил в тренировочном матче на сборах «Зенита» в Катаре

Полузащитник «Зенита» Малком забил первый гол на сборах, проходящих в Катаре.
Sports.ru 13:51
Культура

Хэштег дня: Как испортить фильм с помощью одного слова

КиноПоиск 01:10
Культура

Владимир Путин поздравил Игоря Николаева с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народному артисту России композитору Игорю Николаеву, которому 17 января исполняется 60 лет.
Давыдов.Индекс вчера в 07:32
Шоу-бизнес

Модель Пунтус опровергла вину внука Михалкова в ее падении из окна

Фотомодель Ксения Пунтус, которая неделю назад выпала из окна квартиры в центре Москвы, прокомментировала инцидент и опровергла вину внука Никиты Михалкова Андрея Бакова в своем травмировании.
Национальная служба новостей вчера в 08:19
Происшествия

Два полицейских погибли в ДТП на Ямале

Два полицейских скончались в результате ДТП В Ямало-Ненецком автономном округе, вместе с ними погиб гражданин ближнего зарубежья.
Известия 05:15
Политика

Мадуро выразил готовность к прямому диалогу с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью американской газете The Washington Post заявил, что пришло время начать прямой диалог с Соединенными Штатами, по его словам, прямые переговоры позволят выстроить США и Венесуэле новый тип отношений между двумя странами.
Интерфакс 21:30
Футбол

Холанд оформил хет-трик в дебютном матче за дортмундскую «Боруссию»

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Аугсбург" в результативном матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.
РИА Новости 11:59
Экономика

Володин заявил о пользе санкций для промышленности России

Ранее NEWS.ru сообщал, что экономисты считают самыми серьёзными угрозами в списке «адских санкций» США запрет на инвестиции в госдолг РФ.
News.ru 07:29
Как работают Яндекс.Новости?
Убийство генерала СулейманиБольше новостей по теме
Главное