Армия и оружие
RT на русскомТрамп положительно высказался о помощи Сирии со стороны России
Американский президент Дональд Трамп заявил, что положительно относится к тому, что российская сторона оказывает помощь Сирии.
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В августе Россия увеличила вложения в госбумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд.
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До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
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В посольстве США в Москве прокомментировали публикации СМИ о снятии нескольких дипломатов с поезда в Северодвинске.
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Миссия ООН потребовала закрыть сайт «Миротворец»
Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец».
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Армия и оружие
«Акт устрашения». США готовят рекордную переброску войск к границам Беларуси и России
В ходе совета глав государств СНГ 11 октября президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обратили внимание коллег на важность вопросов региональной безопасности.
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Исследование проводилось в мае этого года с участием 1215 человек из 27 субъектов Российской Федерации, занятых на предприятиях различных форм собственности.
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ЕАО требуется еще 445 млн рублей на отопительный сезон
Губернатор ЕАО, отчитавшись о принятых мерах касаемо обрушившегося на регион наводнения, попросил у главы государства 445 млн рублей на прохождение отопительного сезона.
Время Биробиджана 19:53
Наука
Огромный древний город нашли в джунглях Камбоджи
По словам ученых, город Махендрапарват располагался на плато Пном Кулен к северо-востоку от Ангкора - одной из первых столиц Кхмерской империи.
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Первые фото нового поколения Nissan X-Trail
Дата премьеры нового Nissan X-Trail пока неизвестна, но судя по тому, что уже ведутся испытания на дорогах общего пользования, мы увидим следующее поколение кроссовера в 2020 году.
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Врач объяснил, о чем сигнализирует «ком в горле»
По словам врача и телеведущего Сергея Агапкина, "ком в горле" может быть признаком эзофагита, стеноза, дивертикулы и даже в некоторых случаях рака пищевода.
Российская газета 00:10
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Суд арестовал подозреваемых в избиении мужчины до смерти в Красноярске
Суть событий 03:17
Политика
Трамп обвинил Пелоси в срыве встречи с демократами
Президент США Дональд Трамп заявил, что не он, а спикер палаты представителей Нэнси Пелоси вышла из себя на встрече в Белом доме, которая закончилась конфликтом.
Российская газета 19:47
Культура
Два автора получили Букеровскую премию в обход правил
Размер Букеровской премии составляет £50 тыс. (около $63 тыс.). премия вручалась двум авторам сразу еще дважды: в 1974 и 1992 годах.
Полит.ру 14 октября в 22:21
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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
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Московский Комсомолец 09:48
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Согласно обновленному прогнозу МВФ, в 2019 году мировая экономика вырастет лишь на 3% (на 0,2 п.п. ниже июльского прогноза и на 0,3 п.п. ниже апрельского), что станет наименьшим показателем со времен глобального кризиса 2008–2009 годов.
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Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре
Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
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Из-за ухода актеров оказался под угрозой седьмой сезон «Сватов»
Очередной седьмой сезон популярных «Сватов» оказался под реальной угрозой из-за ухода многих актеров, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
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Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Список возглавил гендиректор студии Disney Роберт Айгер, фильмы которой заработали в этом году 8 млрд долларов.
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Бывший президент Польши рассказал о важности России для всего мира
Бывший президент Польши Лех Валенса похвалил Россию за изменения, которые происходят в стране.
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Российские пекари объявили о подорожании хлеба
В сентябре текущего года (по сравнению с сентябрем 2018-го) средняя потребительская цена на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки выросла на 8,1 процента, а на изделия из ржаной муки — на 9,6 процента.
Lenta.ru 13:11
Армия и оружие
Минобороны показало карту расстановки сил в Сирии
Журналистская правда вчера в 11:45