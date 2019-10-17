Американский президент Дональд Трамп заявил, что положительно относится к тому, что российская сторона оказывает помощь Сирии.

Трамп положительно высказался о помощи Сирии со стороны России

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