Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
ТАСС
ТАСС

Трамп признал, что хотел ликвидировать Асада

Президент США Дональд Трамп признал, что хотел ликвидировать сирийского лидера Башара Асада, но против этого выступил министр обороны Джеймс Мэттис. Такое заявление Трамп сделал во вторник в интервью телекомпании Fox News.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Трамп признал, что хотел ликвидировать Асада

ТАСС10:57
RT на русском

Трамп признал, что рассматривал вариант «устранения» Асада

RT на русском10:53
Газета.Ru

Трамп планировал операцию по убийству Асада

Газета.Ru09:52
РИА Новости

Трамп заявил, что хотел устранить Асада

РИА Новости10:20
Московский Комсомолец

Трамп признался в желании убить Асада

Московский Комсомолец09:54
Коммерсантъ

Трамп признался, что хотел убить Асада

Коммерсантъ10:39
Интерфакс

Трамп признался, что собирался ликвидировать Асада

Интерфакс09:44

Мясников обратился к Навальному

«Ведь ты же сам лучше других понимаешь, что власть тебя не травила, тебе наши спасли жизнь, а те же власти разрешили вывезти тебя на лечение в Германию», — обратился Мясников к Навальному, отметив, что принципиально важных медицинских причин для транспортировки не было.
BFM.ru10:40
747

Фонд Юрия Мильнера профинансирует поиск жизни на Венере

«Научная группа, проводящая исследования, будет состоять из физиков, астрономов, астробиологов, химиков и инженеров мирового уровня под руководством доктора Сары Сигер, профессора планетологии, физики и аэрокосмической инженерии Массачусетского технологического института», — говорится в сообщении на сайте фонда Breakthrough Initiatives.
Говорит Москва09:20
3

Уильям и Кейт поздравили принца Гарри с днем рождения

По случаю дня рождения родственника принц Уильям и Кейт Миддлтон разместили на своем официальном сайте фотографию, сделанную во время одного из спортивных мероприятий, на котором они присутствовали вместе.
Подмосковье Сегодня09:17

В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости06:35
1K

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить введение понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда, пишут "Известия" со ссылкой на текст документа.
РИА Новости23:23
1K

Россия и Индия создадут способную уничтожить самолёты AWACS ракету

«Проект крылатой ракеты «Брамос» «воздух — воздух» для уничтожения воздушных целей типа самолётов AWACS утверждён, окончание работ для проведения первого пуска запланировано на 2024 год», — цитирует его РИА Новости.
REGNUMвчера в 01:41
62