Трамп признал, что хотел ликвидировать Асада
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Президент США Дональд Трамп признал, что хотел ликвидировать сирийского лидера Башара Асада, но против этого выступил министр обороны Джеймс Мэттис. Такое заявление Трамп сделал во вторник в интервью телекомпании Fox News.В источнике
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