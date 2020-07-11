Политика
ИзвестияТрамп признал ответственность США в кибератаке на Россию
США осуществили кибератаку на российское «Агентство интернет-исследований» в 2018 году с согласия президента Дональда Трампа. Об этом рассказал сам американский лидер в опубликованном 10 июля интервью обозревателю газеты The Washington Post Марку Тиссену.
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Политика
Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии статуса мечети
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети.
РИА Новости вчера в 15:19
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия вчера в 17:01
Авто
Энтузиаст создал скоростной электровелосипед из стиральной машины
Один предприимчивый инженер сумел на досуге создать электровелосипед, используя компоненты стиральной машины.
iXBT.com вчера в 14:44
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru вчера в 07:00
Общество
ВОЗ зафиксировала новый рекордный прирост числа зараженных COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 228 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это новый антирекорд.
Коммерсантъ вчера в 18:22
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 09 июля в 07:34
Происшествия
Двое начальников нижегородской ФСИН задержаны за превышение полномочий
Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.
Известия вчера в 07:07
Общество
В Совфеде осудили «водевиль» адвокатов по делу Ефремова
Член Совета Федерации Андрей Клишас призвал адвокатское сообщество остановить "водевиль" адвокатов по делу о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова.
Газета.Ru 00:06
Политика
Рябков: Россия ответит на попытки США обеспечить военное преимущество
Россия сможет ответить на любые попытки США обеспечить себе неоспоримое военное преимущество, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
РИА Новости вчера в 18:36
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
Футбол
«Рубин» одержал победу над «Краснодаром» в матче чемпионата России
Встреча футболистов казанского «Рубина» и «Краснодара» закончилась со счетом 1:0 в заключительном матче 27-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ).
Известия 09 июля в 15:59
Космос
Орбиту МКС снизят для стыковки с «Прогресс МС-15» — Роскосмос
Орбиту Международной космической станции снизят на один километр для стыковки с грузовым кораблем «Прогресс МС-15», сообщили 10 июля в пресс-службе Роскосмоса.
ИА Красная Весна вчера в 17:42
Футбол
Следующий сезон чемпионата Германии по футболу начнется 18 сентября
Сезон-2020/21 чемпионата Германии по футболу стартует 18 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Германской футбольной лиги (DFL).
ТАСС Спорт вчера в 08:27
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru вчера в 03:36
Здоровье
Число больных коронавирусом в Иркутской области превысило 10 тысяч
По информации регионального оперштаба на утро субботы, 11 июля, в Иркутской области зарегистрировано 10 тысяч 94 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ИркСиб вчера в 22:56
Здоровье
Эндокринолог сказал, кому обязательно нужно есть шоколад
Особенно полезен шоколад людям, которые работают учителями, врачами, артистами, диспетчерами и менеджерами.
Evo-rus.com вчера в 06:44
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
РИА Новости 09 июля в 06:04
Общество
Росавиация составила схему возобновления международного авиасообщения
Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами, говорится в опубликованном в пятницу, 10 июля, сообщении Росавиации.
Известия вчера в 12:48
Общество
Назван самый опасный способ сжигания жиров
РИА Новости вчера в 21:46
Общество
Россиянин Евгений Никулин признан в США виновным в киберпреступлениях
В США присяжные признали российского гражданина Евгения Никулина виновным в киберпреступлениях.
Вести.Ru вчера в 21:01
Технологии
В Amazon опровергли данные об удалении с устройств работников TikTok
Американская компания Amazon не обязывала своих сотрудников удалять с мобильных устройств китайское приложение TikTok по соображениям безопасности.
ТАСС вчера в 17:22
Кино
Появился трейлер фильма о Николе Тесле с Итаном Хоуком
Игромания.ру вчера в 10:19
Авто
«АвтоВАЗ» начал выпуск Chevrolet Niva под маркой Lada
«АвтоВАЗ» начал выпуск внедорожника Chevrolet Niva под маркой Lada, сообщает российский автопроизводитель.
Коммерсантъ вчера в 11:25
Футбол
Каррагер посоветовал «Манчестер Юнайтед» искать нового вратаря
Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер посоветовал "Манчестер Юнайтед" искать нового вратаря, передает The Telegraph.
Газета.Ru 00:05
Авто
Компания Toyota представила кроссовер Corolla Cross за 2,2 млн рублей
Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя, накануне первые товарные паркетники появились в автосалонах официальных дилеров бренда по цене от 2,2 млн. рублей в пересчете по актуальному курсу.
Новые автомобили 09 июля в 22:21
Происшествия
Уголовное преследование грозит сахалинцу, распространявшему фото парня, непричастного к убийству Вики Тепляковой
Сахалинца ложно обвинили в убийстве 8-летней Вики Тепляковой. Редакция ASTV.RU связалась с парнем.
АСТВ вчера в 22:50
Экономика
В РФ хотят изменить требования к зарплатам бюджетников
Российское правительство намерено изменить порядок начисления заработных плат работникам бюджетной сферы.
URA.Ru вчера в 21:44
Происшествия
В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка
Вблизи Александрии (Египет) в море утонули 10 человек, пытавшиеся спасти ребенка, сообщил 10 июля портал Al Balad.
Известия вчера в 21:22