США осуществили кибератаку на российское «Агентство интернет-исследований» в 2018 году с согласия президента Дональда Трампа. Об этом рассказал сам американский лидер в опубликованном 10 июля интервью обозревателю газеты The Washington Post Марку Тиссену.

Трамп признал ответственность США в кибератаке на Россию

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