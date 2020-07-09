Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году
Смотрите также
Хабаровского губернатора Фургала задержали по подозрению в убийствах
Айза Анохина сообщила о расставании с Олегом Майами
Британский самолет провел многочасовую разведку у границ России
В России предложили провести деноминацию рубля
Обнаружены длительные сбои иммунитета у переболевших коронавирусом
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля
В России выявили более 6,6 тысячи новых случаев коронавируса
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Возврат ограничений в России из-за коронавируса допустили в ВОЗ
В США объявили о введении 25%-ных пошлин на французские товары
Лиза Арзамасова прокомментировала свои отношения с Ильей Авербухом
Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17
Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Назван новый фактор, увеличивающий риск смерти от коронавируса
В июле жители Перми смогут наблюдать в небе МКС
Суд арестовал обвиняемого в организации убийств губернатора Фургала
В России за сутки выявлено 6611 случаев коронавируса
Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году
В России предложили провести деноминацию рубля
Крейсеры Северного флота сбили ракеты-мишени в Баренцевом море
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17
В США объявили о введении 25%-ных пошлин на французские товары
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
Президент Дональд Трамп впервые подтвердил, что Соединенные Штаты провели скрытую кибератаку в 2018 году против российского агентства интернет-исследований, которое в Вашингтоне обвиняют якобы в содействии вмешательству в президентские выборы 2016 года.В источнике
Подробнее о событии