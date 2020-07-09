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Российская газетаРоссийская газета

Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году

Президент Дональд Трамп впервые подтвердил, что Соединенные Штаты провели скрытую кибератаку в 2018 году против российского агентства интернет-исследований, которое в Вашингтоне обвиняют якобы в содействии вмешательству в президентские выборы 2016 года.В источнике
Подробнее о событии

Трамп признался в кибератаке против России в 2018 году

Газета.Ru03:12

Трамп признал, что одобрил кибератаку против российского «Агентства интернет-исследований»

ТАСС20:53

Что случилось этой ночью: суббота, 11 июля

Интерфакс01:47

Трамп признал ответственность США в кибератаке на Россию

Известия22:45

Трамп признал ответственность за кибератаку против российской компании

РИА Новости22:26

Трамп признал причастность к кибератаке против компании из России

РЕН ТВ21:16

Трамп подтвердил кибератаку США на российскую «фабрику троллей»

РБК01:04
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В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ruвчера в 09:52
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В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода

В Крым прибыл первый воинский эшелон с военными строителями, везущий материалы и оборудование для строительства водовода Белогорск - Симферополь, сообщили в управлении информации и пресс-службы главы РК.
Российская газета03:35
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Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17

Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.
Интерфаксвчера в 11:31
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