Политика

Российская газетаРоссийская газетаТрамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году

Президент Дональд Трамп впервые подтвердил, что Соединенные Штаты провели скрытую кибератаку в 2018 году против российского агентства интернет-исследований, которую в Вашингтоне обвиняют якобы в содействии вмешательству в президентские выборы 2016 года.
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Трамп рассказал о санкционированной им кибератаке на Россию

Газета.Ruвчера в 22:45

Трамп признал, что давал указание начать кибератаку на российскую структуру

Интерфакс00:02

Трамп признал ответственность США в кибератаке на Россию

Известиявчера в 22:45

Трамп подтвердил кибератаку США на российскую «фабрику троллей»

РБК01:04

Трамп признал ответственность за кибератаку против российской компании

РИА Новостивчера в 22:26

Трамп признал причастность к кибератаке против компании из России

РЕН ТВвчера в 21:16

Трамп признал, что одобрил кибератаку против российского «Агентства интернет-исследований»

ТАССвчера в 20:53
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Происшествия

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине

Известия 00:47
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Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде возросло до пяти

РБК 01:24
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Общество

Минздрав РФ перечислил регионы с самыми психически здоровыми жителями

Самый высокий показатель распространенности психических расстройств и расстройств поведения за 2019 год наблюдался на Чукотке, говорится в данных Минздрава РФ.
iReactor вчера в 04:10
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Хоккей

В НХЛ утвердили рестарт сезона с 1 августа в Торонто и Эдмонтоне

НХЛ и Ассоциация игроков лиги (NHLPA) одобрили План возобновления прерванного сезона с 1 августа в Торонто и Эдмонтоне.
Metaratings 01:37
Наука

Причиной возникновения депрессии назван вирус

ToDay News Ufa вчера в 04:18
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Армия и оружие

Крейсеры Северного флота сбили ракеты-мишени в Баренцевом море

Москва, 10 июля 2020, 19:38 — REGNUM Экипажи ракетных крейсеров Северного флота «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» в Баренцевом море провели ракетные и артиллерийские стрельбы по аэродинамическим целям, сообщает 10 июля пресс-служба Северного флота (СФ).
REGNUM вчера в 12:38
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Политика

Трамп подтвердил намерение вывести часть войск США из Германии

Американский президент Дональд Трамп подтвердил намерение передислоцировать часть воинского контингента США с территории Германии в Польшу.
Военное обозрение 00:52
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Происшествия

Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один

РИА Новости вчера в 03:08
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Шоу-бизнес

Анита Цой вылечилась после заражения коронавирусом

ТАСС 01:44
Армия и оружие

Япония озвучила сроки создания истребителя нового поколения

В Воздушных силах самообороны Японии перспективный истребитель заменит F-2, выполненный на базе американского F-16 и принадлежащий к четвертому поколению.
Naked Science вчера в 04:49
Технологии

В Amazon опровергли данные об удалении с устройств работников TikTok

Американская компания Amazon не обязывала своих сотрудников удалять с мобильных устройств китайское приложение TikTok по соображениям безопасности.
ТАСС вчера в 17:22
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Гаджеты

NVIDIA зарегистрировала товарные знаки «3080», «4080» и «5080» в ЕС

Судя по всему, NVIDIA готовится к предстоящему выпуску своих графических ускорителей Ampere.
3DNews 01:43
Общество

Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности

RT на русском вчера в 06:21
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Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 09 июля в 06:04
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Общество

Огромная демонстрация в поддержку Фургала прошла в Хабаровске

Сегодня, 11 июля в Хабаровске прошла огромная демонстрация в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного накануне, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Хабаровский край сегодня 00:20
Происшествия

Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии

Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.
ТАСС 01:16
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Политика

Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

ИжевскИнфо.РУ 09 июля в 06:48
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Политика

Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам

Сенатор Алексей Пушков предлагает ввести «черный список» деятелей искусства, которые негативно настроены против России.
CT news вчера в 05:46
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Экономика

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08 июля в 12:30
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Шоу-бизнес

Интернет-пользователи очарованы внучкой Анастасии Вертинской и Никиты Михалкова

Анастасия Вертинская — одна из главных красавиц советского кино, которая с легкостью завоевывала сердца мужчин.
Grazia вчера в 04:18
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
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Общество

Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ вчера в 06:45
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Армия и оружие

«Военное предупреждение»: НАТО следит за Россией

«Рамблер» писал, что ранее военные эксперты пришли к выводу, что дальнейшее наращивание сил НАТО в Арктике может с большой долей вероятности привести к столкновению с интересами России.
Рамблер 09 июля в 01:55
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Здоровье

Врач назвал простой способ восстановить легкие после коронавируса

Как известно, в результате COVID-19 у переболевших больше всего ослаблены легкие.
Российская газета вчера в 22:35
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Космос

За галактикой Млечный Путь нашли гигантскую космическую «стену»

Объекту, содержащему в себе сотни тысяч галактик, дали название «Стена Южного полюса».
TV BRICS вчера в 09:40
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Политика

Раскрыта судьба Курил после изменения Конституции России

Россия и Япония могут прекратить ведение хозяйственной деятельности на Южных Курилах после принятия поправки в Конституцию о территориальной целостности РФ.
URA.Ru вчера в 22:42
Культура

Реалити-шоу по мотивам игры The Sims выйдет летом 2020 года

Проект будет называться «The Sims Spark’d». Первая серия выйдет на экраны семнадцатого июля на ТВ-канале TBS.
CT news вчера в 08:36
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Здоровье

Доктор Комаровский предупредил о последствиях приема антибиотиков

Комаровский отметил, что иногда врачи назначают антибиотики как для лечения вирусных заболеваний, так и для профилактики.
Известия 00:13
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Общество

Болгария и Хорватия готовятся перейти на евро

Стало известно, что Болгария и Хорватия готовятся присоединиться к системе Европейского механизма валютных курсов (ERM-2).
Финансовая газета 09 июля в 11:50
Наука

Найден белок, который защищает мозг от снижения когнитивных функций

Обнаружилось, что он защищает мозг от возрастного снижения когнитивных функций.
Rusargument вчера в 16:41
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Как работают Яндекс.Новости?
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