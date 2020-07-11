Политика
Российская газетаТрамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году
Президент Дональд Трамп впервые подтвердил, что Соединенные Штаты провели скрытую кибератаку в 2018 году против российского агентства интернет-исследований, которую в Вашингтоне обвиняют якобы в содействии вмешательству в президентские выборы 2016 года.
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Общество
Минздрав РФ перечислил регионы с самыми психически здоровыми жителями
Самый высокий показатель распространенности психических расстройств и расстройств поведения за 2019 год наблюдался на Чукотке, говорится в данных Минздрава РФ.
iReactor вчера в 04:10
Хоккей
В НХЛ утвердили рестарт сезона с 1 августа в Торонто и Эдмонтоне
НХЛ и Ассоциация игроков лиги (NHLPA) одобрили План возобновления прерванного сезона с 1 августа в Торонто и Эдмонтоне.
Metaratings 01:37
Наука
Причиной возникновения депрессии назван вирус
ToDay News Ufa вчера в 04:18
Армия и оружие
Крейсеры Северного флота сбили ракеты-мишени в Баренцевом море
Москва, 10 июля 2020, 19:38 — REGNUM Экипажи ракетных крейсеров Северного флота «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» в Баренцевом море провели ракетные и артиллерийские стрельбы по аэродинамическим целям, сообщает 10 июля пресс-служба Северного флота (СФ).
REGNUM вчера в 12:38
Политика
Трамп подтвердил намерение вывести часть войск США из Германии
Американский президент Дональд Трамп подтвердил намерение передислоцировать часть воинского контингента США с территории Германии в Польшу.
Военное обозрение 00:52
Происшествия
Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один
РИА Новости вчера в 03:08
Армия и оружие
Япония озвучила сроки создания истребителя нового поколения
В Воздушных силах самообороны Японии перспективный истребитель заменит F-2, выполненный на базе американского F-16 и принадлежащий к четвертому поколению.
Naked Science вчера в 04:49
Технологии
В Amazon опровергли данные об удалении с устройств работников TikTok
Американская компания Amazon не обязывала своих сотрудников удалять с мобильных устройств китайское приложение TikTok по соображениям безопасности.
ТАСС вчера в 17:22
Гаджеты
NVIDIA зарегистрировала товарные знаки «3080», «4080» и «5080» в ЕС
Судя по всему, NVIDIA готовится к предстоящему выпуску своих графических ускорителей Ampere.
3DNews 01:43
Общество
Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности
RT на русском вчера в 06:21
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 09 июля в 06:04
Общество
Огромная демонстрация в поддержку Фургала прошла в Хабаровске
Сегодня, 11 июля в Хабаровске прошла огромная демонстрация в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного накануне, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Хабаровский край сегодня 00:20
Происшествия
Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии
Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.
ТАСС 01:16
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
ИжевскИнфо.РУ 09 июля в 06:48
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Сенатор Алексей Пушков предлагает ввести «черный список» деятелей искусства, которые негативно настроены против России.
CT news вчера в 05:46
Экономика
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08 июля в 12:30
Шоу-бизнес
Интернет-пользователи очарованы внучкой Анастасии Вертинской и Никиты Михалкова
Анастасия Вертинская — одна из главных красавиц советского кино, которая с легкостью завоевывала сердца мужчин.
Grazia вчера в 04:18
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Общество
Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ вчера в 06:45
Армия и оружие
«Военное предупреждение»: НАТО следит за Россией
«Рамблер» писал, что ранее военные эксперты пришли к выводу, что дальнейшее наращивание сил НАТО в Арктике может с большой долей вероятности привести к столкновению с интересами России.
Рамблер 09 июля в 01:55
Здоровье
Врач назвал простой способ восстановить легкие после коронавируса
Как известно, в результате COVID-19 у переболевших больше всего ослаблены легкие.
Российская газета вчера в 22:35
Космос
За галактикой Млечный Путь нашли гигантскую космическую «стену»
Объекту, содержащему в себе сотни тысяч галактик, дали название «Стена Южного полюса».
TV BRICS вчера в 09:40
Политика
Раскрыта судьба Курил после изменения Конституции России
Россия и Япония могут прекратить ведение хозяйственной деятельности на Южных Курилах после принятия поправки в Конституцию о территориальной целостности РФ.
URA.Ru вчера в 22:42
Культура
Реалити-шоу по мотивам игры The Sims выйдет летом 2020 года
Проект будет называться «The Sims Spark’d». Первая серия выйдет на экраны семнадцатого июля на ТВ-канале TBS.
CT news вчера в 08:36
Здоровье
Доктор Комаровский предупредил о последствиях приема антибиотиков
Комаровский отметил, что иногда врачи назначают антибиотики как для лечения вирусных заболеваний, так и для профилактики.
Известия 00:13
Общество
Болгария и Хорватия готовятся перейти на евро
Стало известно, что Болгария и Хорватия готовятся присоединиться к системе Европейского механизма валютных курсов (ERM-2).
Финансовая газета 09 июля в 11:50
Наука
Найден белок, который защищает мозг от снижения когнитивных функций
Обнаружилось, что он защищает мозг от возрастного снижения когнитивных функций.
Rusargument вчера в 16:41