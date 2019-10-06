с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел звонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. По словам главы государства, пойти на это его уговорил глава американского минэнерго Рик Перри. Американский лидер отметил, что просьба министра касалась завода по сжижению природного газа.

Политика Пхеньян объявил о провале переговоров с США Отмечается, что делегации двух стран, которые возглавили Ким Мён Гиль и спецпредставитель по КНДР Стивен Биганан, прибыли ранее в субботу в шведский Стокгольм для переговоров.

Экономика Минфин спрогнозировал падение доходов россиян из-за кредитов Минфин спрогнозировал падение уровня дохода россиян в 2020-2022 годах из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам несмотря на повышение зарплат.

Гаджеты Microsoft и AMD представили 15-дюймовый ноутбук Microsoft Surface 3 Значительная многолетняя программа сотрудничества AMD и Microsoft по проектированию систем на кристалле, платформ и программного обеспечения позволила создать этот 15-дюймовый ноутбук Microsoft Surface 3. Он отличается балансом производительности и времени автономной работы, а также дизайном и легкостью.

Общество В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .

Политика Байден обвинил Трампа в злоупотреблении полномочиями президента Бывший вице-президент США Джозеф Байден обвинил американского лидера Дональда Трампа в злоупотреблении президентскими полномочиями ради собственных интересов.

Шоу-бизнес Лишившаяся руки Маргарита Грачева выходит замуж 26-летняя Маргарита Грачева, пострадавшая от действий бывшего супруга, скоро выйдет замуж.

Футбол Ибрагимович купил «Феррари» за € 1,5 млн Цена вопроса – € 1,5 млн. 3 октября самый эксцентричный футболист современности Златан Ибрагимович отпраздновал очередной день рождения.

Армия и оружие Украинский эксперт пригрозил России «москитной ордой роботов-киллеров» Одним из элементов "асимметричного щита сдерживания российской агрессии" должна стать разработка Украиной "дронов-киллеров", считает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

Недвижимость Ежемесячно платить ипотеку в России могут лишь 35% семей 35,4% российских семей могут позволить себе ипотеку при покупке квартир из расчета 18 кв. м жилой площади на человека, следует из доклада Банка России (ЦБ) ( .pdf ).

Происшествия Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.

Общество Онищенко рассказал, как сокращение зимы повлияет на биоритмы россиян Зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал порталу URA.RU о том, как сокращение зимнего периода повлияет на биоритмы россиян.

Футбол Шварценеггер осыпал комплиментами «Газпром Арену» Стадион «Газпром Арена» в Петербурге, где пройдут матчи футбольного чемпионата Европы 2020 года, оценил голливудский актер Арнольд Шварценеггер.

Наука В России создадут судно для подъема затонувших кораблей В России возьмутся за создание судна, которому под силу поднять со дна затонувший корабль.

Единоборства Головкин оказался тяжелее Деревянченко Оба боксера уложились в свой вес: Головкин показал на весах 72,2 кг, тогда как вес Деревянченко составил 72,1 кг.

Политика Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2» Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.

Общество Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.

Единоборства UFC 243: Роберт Уиттакер перевесил Исраэля Адесанью Get the PPV ➡ https: / / t.co / 1W1iC54161 # UFC243 pic.twitter.com / SmaGAyZ3Ne — UFC (@ ufc) 5 жовтня 2019 р. Напомним, что бой Уиттакер – Адесанья состоится завтра утром в Мельбурне на арене "Marvel Stadium".

Хоккей «Спартак» прервал победную серию «Витязя» в КХЛ «Спартак» одержал победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Общество Гороскоп на 4 октября: этим знакам Зодиака стоит покрепче сжать кулаки 4 октября Близнецы могут проиграть в борьбе за первенство, которую активно ведут в последнее время.

Политика Порошенко устроил перепалку из-за «формулы Штайнмайера» на шоу Бывший украинский президент Петр Порошенко повздорил с националистом Андреем Билецким на шоу из-за подписанной украинским лидером Владимиром Зеленский "формулы Штайнмайера".

Наука Выявлен вред сырых овощей для организма Ученые из Гарвардского университета в США и Калифорнийского университета в Сан-Франциско выявили вред сырых овощей для организма.

Экономика В Минфине предложили повысить минимальную цену на водку Минфин обсуждает возможность с 2020 года повысить минимальную цену на водку до 230 руб. Об этом сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов во время Российской энергетической недели, передает "РИА Новости".