с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел звонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. По словам главы государства, пойти на это его уговорил глава американского минэнерго Рик Перри. Американский лидер отметил, что просьба министра касалась завода по сжижению природного газа.

Шоу-бизнес Брат Кейт Миддлтон женится на француженке Младший брат супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон Джеймс сделал предложение своей возлюбленной – уроженке Франции Ализе Тевене.

Политика Доклад премьера Дании о слонах и верблюде вызвал смех в парламенте Парламент Дании разразился смехом во время доклада премьер-министра страны Метте Фредериксен об итогах работы Кабмина.

Футбол Футболист «Локомотива» Смолов получил травму в матче РПЛ с «Арсеналом» Форвард московского «Локомотива» Фёдор Смолов травмировался в первом тайме матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».

Наука Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса Ученые составили список из 20 стран, которые могли бы стать надежным убежищем в случае апокалипсиса.

Религия Протоиерей Смирнов призвал учить детей церковнославянскому языку вместо английского Председатель патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов предложил обучать детей церковнославянскому языку вместо в английского.

Единоборства Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.

Общество Шоколад и кофе могут омолодить организм Оба продукты богаты флавонидами и замедляют процесс окисления организма. Правда, шоколад следует выбирать исключительно горький.

Политика МИД России заявил протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой Допрос сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США, — это очередная акция против России, нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений, заявили в российском МИД.

Политика Киев приготовил резервный план по полной блокаде Донбасса Украина согласует с Россией статус Донбасса Резервный план предусматривает полную изоляцию самопровозглашенных ЛНР и ДНР со стороны Украины.

Политика В ФРГ опасаются повторения миграционного кризиса Глава МВД Германии Хорст Зеехофер предупредил о возможном повторении миграционного кризиса 2015 года в странах Евросоюза.

Фигурное катание Фигуристка Трусова обошла Загитову на японском турнире Александре Трусовой, фигуристке из России, удалось обойти свою соотечественницу Алину Загитову в японском турнире Japan Open, набрав 160,53 балла.

Общество МЧС предупредило о сильном ветре и дожде со снегом в Москве Усиление ветра и дождь с мокрым снегом ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС.

Политика Джонсон отказался уходить в отставку без решения Елизаветы II Британские министры сообщили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не собирается добровольно уходить в отставку и покинет свой пост только в том случае, если его уволит королева Елизавета II.

Происшествия Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.

Политика Венгрия начала массово забирать паспорта, выданные украинцам Жители Закарпатской области Украины начали массового лишаться выданных им когда-то венгерских паспортов.

Армия и оружие Видео: ядерная ракета США встретилась с гражданским самолетом В начале сентября у побережья Калифорнииатомная подводная лодка ВМС США Nebraska запустила четыре баллистические ракеты Trident II.

Игры «Билайн» запустит в России облачную игровую платформу Компания «Вымпелком» (бренд «Билайн») рассказала о готовящемся запуске своей игровой облачной экосистемы Beeline Gaming.

Хоккей «Металлург» расторг контракт с Полом Постмой «Металлург» расторг контракт с защитником Полом Постмой. Пол Постма / фото: официальный сайт «Металлурга»

Волейбол Российские волейболисты обыграли египтян на Кубке мира После пяти матчей сборная России занимает четвертое место в турнирной таблице Кубка мира, имея в активе 9 очков.

Происшествия В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.

Футбол Семак назвал причину пропущенного гола в матче с «Уралом» Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак назвал причину пропущенного гола в матче с «Уралом».

Общество В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .

Экономика Названы регионы, где больше всего снимают наличных Стали известны регионы, в который больше всего снимают наличные из банкоматов.