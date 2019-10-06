с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел звонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. По словам главы государства, пойти на это его уговорил глава американского минэнерго Рик Перри. Американский лидер отметил, что просьба министра касалась завода по сжижению природного газа.

Здоровье Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть гриппом Чтобы не заболеть гриппом, следует заблаговременно сделать прививку, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания, и реже находиться в местах массовых скоплений людей, такие рекомендации размещены на сайте Роспотребнадзора.

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Политика Сотрудник ФБР подверг допросу депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка В течение 1 часа длился допрос депутата ГД РФ Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.

Политика Экс-глава МИД Испании заявила о смене ролей России и США в мире Россия и США поменялись ролями на международной арене: в то время как Вашингтон превращается в деструктивный фактор мировой политики, Москва становится ее "серым кардиналом".

Единоборства Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк прервала долгое молчание в социальных сетях Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время порадовала своих подписчиков новым постом на своей официальной странице в социальных сетях.

Происшествия Совладелец «Теремка» Роман Фукс объявлен в розыск Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса.

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Политика В Польше поклонника бандеровцев заставили съесть красно-черный флажок «Сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять его в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок», — подчеркнул Журавко.

Футбол «Монако» проиграл «Монпелье», Александр Головин был удален с поля Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 81 минуту, а затем получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

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Происшествия В ДТП под Асбестом пострадали шесть человек. Среди них трое детей В серьёзном ДТП под Асбестом пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Столкновение произошло по вине нетрезвого водителя.

Гаджеты Опубликованы фотографии смартфона Motorola с необычным дизайном Необычным в модели становится сканер отпечатков пальцев на задней панели с подсветкой, экран без вырезов и выдвижная фронтальная камера.

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Футбол «Витесс» Слуцкого обыграл «Утрехт» в матче чемпионата Нидерландов "Витесс", главным тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, победил "Утрехт" в домашнем матче девятого тура чемпионата Нидерландов по футболу.