Политика
Российская газетаТрамп признался в нежелании звонить Зеленскому
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел звонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. По словам главы государства, пойти на это его уговорил глава американского минэнерго Рик Перри. Американский лидер отметил, что просьба министра касалась завода по сжижению природного газа.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп объяснил республиканцам в палате представителей США причину своего звонка украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, пишет Axios со ссылкой на источники.Известиявчера в 20:14
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Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.
РИА Новости вчера в 06:17
Кино
Disney готовит новый фильм про Инспектора Гаджета
Продюсеры «Аладдина» Дэн Лин и Джонатан Эйрик готовят полнометражный ребут и в данный момент подыскивают режиссера.
Кinomania вчера в 02:52
Политика
Порошенко поскандалил из-за «формулы Штайнмайера»
При обсуждении подписания «формулы Штайнмайера» Билецкий заявил, что Порошенко был готов подписать этот план по Донбассу, а теперь выступает якобы против.
Lenta.ru 00:24
Единоборства
Головкин победил Деревянченко в чемпионском бою
В Нью-Йорке на знаменитом "Мэдисон-сквер-гарден" завершился поединок за звание чемпиона мира Международной боксерской федерации в легком весе между представителем Казахстана Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко.
Вести.Ru 00:13
Футбол
Жена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко
Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Нева Спорт 04 октября в 09:13
Футбол
СМИ назвали главного претендента на пост тренера московского «Динамо»
Основным претендентом на пост тренера московского «Динамо» является Кирилл Новиков, возглавляющий молодежную команду столичного клуба.
РБК вчера в 15:01
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости вчера в 12:25
Политика
В посольстве РФ в Иране подтвердили арест российской журналистки Юзик
Известия 04 октября в 07:36
Экология
В Гидрометцентре заявили о сокращении зимы в России
В средней полосе России постепенно сокращается зимний период, пишет Российская газета со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
9111.ru вчера в 10:08
Футбол
Футболисты «Торпедо» обыграли «Шинник» в матче ФНЛ
Футболисты московского Торпедо обыграли ярославский Шинник в 16-м туре ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Советский спорт вчера в 13:27
Политика
Байден обвинил Трампа в злоупотреблении полномочиями президента
Бывший вице-президент США Джозеф Байден обвинил американского лидера Дональда Трампа в злоупотреблении президентскими полномочиями ради собственных интересов.
ТАСС вчера в 22:09
Фигурное катание
Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии
Народные новости вчера в 03:59
Единоборства
Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети
Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.
iReactor 03 октября в 07:38
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после комментариев Путина
Вечерние Ведомости 04 октября в 01:40
Авто
Как обманывают при покупке авто: «серые» схемы официальных дилеров
Увы, святостью не отличаются и дилеры официальные, хотя, конечно, откровенным криминалом они не занимаются и за своей репутацией стараются следить.
Российская газета вчера в 11:44
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 04 октября в 02:47
Музыка
Песню на русском языке исполнят на Евровидении впервые за 15 лет
В 2020 году на Евровидении исполнят песню на русском языке.
Вечерняя Москва 04 октября в 14:12
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке
Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что сотрудник Федерального бюро расследований остановил и допросил депутата Госдумы и журналиста Ингу Юмашеву, приехавшую на форум "Диалог Форт-Росс" в Нью-Йорк.
Газета.Ru вчера в 21:06
Экономика
Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей
Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.
BFM.ru 04 октября в 06:51
Наука
Парализованный француз вновь смог двигаться благодаря экзоскелету
Француз, парализованный в результате несчастного случая, снова смог ходить благодаря управляемому мозгом экзоскелету.
Профиль 04 октября в 16:10
Общество
В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку
Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ вчера в 11:27
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассказала о своих похоронах
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева рассказала, как видит свои похороны в будущем. Об этом она заявила в эфире Первого канала.
ТК Звезда вчера в 17:29
Наука
Составлен список безопасных стран в случае глобальной катастрофы
Телеканал 360° вчера в 22:39
Общество
Садальский оскорбил Малышеву, призвавшую поднять пенсионный возраст
Росбалт вчера в 18:29
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Якутии
Микроавтобус Toyota опрокинулся, следовавший по маршруту Благовещенск — Якутск, перевернулся на автодороге «Лена» в Якутии, пострадали шесть человек, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД МВД.
РБК вчера в 23:49
Политика
Марш в поддержку независимости Шотландии собрал более 200 тыс. человек
В столице Шотландии Эдинбурге в субботу, 5 октября, состоялся марш в поддержку независимости страны от Великобритании, который собрал более 200 тыс. участников, сообщает Би-би-си со ссылкой на организаторов акции, движение All Under One Banner («Все под одним знаменем»).
РБК вчера в 14:49
Здоровье
The Lancet назвал политику РФ в области алкоголя историей успеха
Россия, исторически считавшаяся одной из самых «пьющих» стран в мире, сегодня является примером того, как долгосрочная стратегия с использованием жестких политических реформ, нацеленных как на производство спиртных напитков, так и на индивидуальное потребление, может обратить вспять разрушительные последствия алкоголя для нации.
Красная весна вчера в 01:46
Здоровье
Какая рыба защитит от диабета и инсульта, рассказали эксперты
Эксперты рассказали, что такая рыба, как минтай, защитит от диабета и инсульта.
ГлавУфа 04 октября в 03:17
Волейбол
Российские волейболисты победили Египет на Кубке мира
Сборная России по волейболу победила команду Египта со счетом 3:1 на Кубке мира по волейболу.
РЕН ТВ 00:20
Здоровье
Названы восемь омолаживающих продуктов
Сохранить молодость кожи и затормозить процессы старения в организме получится с помощью правильно подобранного рациона питания, уверяют специалисты.
Известия вчера в 00:53