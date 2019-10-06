с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел звонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. По словам главы государства, пойти на это его уговорил глава американского минэнерго Рик Перри. Американский лидер отметил, что просьба министра касалась завода по сжижению природного газа.

Армия и оружие В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.

Кино Disney готовит новый фильм про Инспектора Гаджета Продюсеры «Аладдина» Дэн Лин и Джонатан Эйрик готовят полнометражный ребут и в данный момент подыскивают режиссера.

Политика Порошенко поскандалил из-за «формулы Штайнмайера» При обсуждении подписания «формулы Штайнмайера» Билецкий заявил, что Порошенко был готов подписать этот план по Донбассу, а теперь выступает якобы против.

Единоборства Головкин победил Деревянченко в чемпионском бою В Нью-Йорке на знаменитом "Мэдисон-сквер-гарден" завершился поединок за звание чемпиона мира Международной боксерской федерации в легком весе между представителем Казахстана Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко.

Футбол Жена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.

Футбол СМИ назвали главного претендента на пост тренера московского «Динамо» Основным претендентом на пост тренера московского «Динамо» является Кирилл Новиков, возглавляющий молодежную команду столичного клуба.

Происшествия Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.

Экология В Гидрометцентре заявили о сокращении зимы в России В средней полосе России постепенно сокращается зимний период, пишет Российская газета со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Футбол Футболисты «Торпедо» обыграли «Шинник» в матче ФНЛ Футболисты московского Торпедо обыграли ярославский Шинник в 16-м туре ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Политика Байден обвинил Трампа в злоупотреблении полномочиями президента Бывший вице-президент США Джозеф Байден обвинил американского лидера Дональда Трампа в злоупотреблении президентскими полномочиями ради собственных интересов.

Единоборства Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.

Авто Как обманывают при покупке авто: «серые» схемы официальных дилеров Увы, святостью не отличаются и дилеры официальные, хотя, конечно, откровенным криминалом они не занимаются и за своей репутацией стараются следить.

Политика Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2» Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.

Политика ФБР допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что сотрудник Федерального бюро расследований остановил и допросил депутата Госдумы и журналиста Ингу Юмашеву, приехавшую на форум "Диалог Форт-Росс" в Нью-Йорк.

Экономика Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.

Наука Парализованный француз вновь смог двигаться благодаря экзоскелету Француз, парализованный в результате несчастного случая, снова смог ходить благодаря управляемому мозгом экзоскелету.

Общество В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .

Шоу-бизнес Лариса Гузеева рассказала о своих похоронах Актриса и телеведущая Лариса Гузеева рассказала, как видит свои похороны в будущем. Об этом она заявила в эфире Первого канала.

Происшествия Шесть человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Якутии Микроавтобус Toyota опрокинулся, следовавший по маршруту Благовещенск — Якутск, перевернулся на автодороге «Лена» в Якутии, пострадали шесть человек, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД МВД.

Политика Марш в поддержку независимости Шотландии собрал более 200 тыс. человек В столице Шотландии Эдинбурге в субботу, 5 октября, состоялся марш в поддержку независимости страны от Великобритании, который собрал более 200 тыс. участников, сообщает Би-би-си со ссылкой на организаторов акции, движение All Under One Banner («Все под одним знаменем»).

Здоровье The Lancet назвал политику РФ в области алкоголя историей успеха Россия, исторически считавшаяся одной из самых «пьющих» стран в мире, сегодня является примером того, как долгосрочная стратегия с использованием жестких политических реформ, нацеленных как на производство спиртных напитков, так и на индивидуальное потребление, может обратить вспять разрушительные последствия алкоголя для нации.

Волейбол Российские волейболисты победили Египет на Кубке мира Сборная России по волейболу победила команду Египта со счетом 3:1 на Кубке мира по волейболу.