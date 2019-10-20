Политика
Газета.RuТрамп признался в симпатии к России
Клинтон обвинила ряд американских политиков в связях с Россией. Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".
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Теннис
Умер российский теннисист Александр Волков
Ридус вчера в 09:14
Экономика
«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей
Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС 18 октября в 12:03
Игры
Комплект разработчика PlayStation 5 запечатлён на фото
3DNews вчера в 15:08
Армия и оружие
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
Уточняется, что разбомблена была американская база Клейб со взлётно-посадочной полосой для военно-транспортных самолётов.
RT на русском 10:28
Армия и оружие
Появилось изображение российского САО «Мальва»
Военное обозрение 17 октября в 10:33
Футбол
«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
Вести.Ru 06:31
Происшествия
В Хабаровске на соревнованиях погиб росгвардеец
Боец Росгвардии погиб в Хабаровске во время проведения соревнований.
РБК 11:04
Происшествия
В Москве у здания Минобороны перевернулся автомобиль каршеринга
В Москве на Фрунзенской набережной, напротив здания Минобороны, перевернулся автомобиль каршеринга.
Газета.Ru 09:28
Общество
Диетологи перечислили продукты, которые «никогда нельзя есть»
Российская газета 06:25
Армия и оружие
В НАТО создан кризисный штаб по оценке операции Турции в Сирии
НАТО создал экспертную группу для оценки последствий военной операции Турции в Сирии.
Росбалт 11:20
Происшествия
Появилось видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
Управление Министерства чрезвычайных ситуаций по Красноярскому краю опубликовало видео с места прорыва дамбы, передает RT.
Газета.Ru 02:45
Футбол
Заблудившийся парашютист приземлился на поле во время матча «Интера»
В первом тайме матча восьмого тура чемпионата Италии «Сассуоло» — «Интер» (3:4) на футбольное поле приземлился парашютист.
Sportbox.RU 10:52
Общество
Новозеландским солдатам разрешат краситься и носить накладные ресницы
Силы обороны Новой Зеландии внесли изменения в рекомендации по уходу за собой и внешнему виду служащих, включая мужчин, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 07:39
Футбол
«Арсенал» сыграл вничью с «Сочи», Джанаев отразил два пенальти
Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Сочи" в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 11:35
Шоу-бизнес
Леди Гага рухнула со сцены во время откровенного танца
Американская певица и актриса Леди Гага, которая славится своим экстравагантным поведением, запрыгнула на фаната во время концерта в Лас-Вегасе.
Московский Комсомолец 18 октября в 05:38
Политика
Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку
Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.
ТАСС 05:42
Политика
Лавров рассказал о «разводках» на примере американской дипломатии
Американскую "разводку" раскрыл глава МИД России Сергей Лавров в телеинтервью.
Газета.Ru 10:47
Армия и оружие
В Минобороны РФ назвали цели создания «Военно-строительной компании»
В пятницу, 18 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании».
RuNews24.ru 18 октября в 20:25
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Гаджеты
Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком
Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.
IT-World 17 октября в 10:20
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию
Как пишет "Российская газета", такая возможность появляется, если гражданину до пенсии по возрасту осталось два года, а найти работу он не может.
Вести.Ru 04:31
Космос
Ученых озадачил рентгеновский снимок «пузырчатой» сверхновой
Рентгеновский снимок SN 1572 продемонстрировал, что сверхновая состоит из значительного количества пузырей, способных к сужению и расширению в разных направлениях.
Актуальные Новости вчера в 07:20
Происшествия
Семьи погибших при прорыве дамбы получат по миллиону рублей
Среди погибших и пострадавших – жители Красноярского края, Хакасии, Кемеровской и Вологодской областей, установил Роструд.
Ведомости 09:55
Происшествия
В каютах прибывшего в Таллин парома найдены тела мужчины и женщины
Эстонская полиция сообщила об обнаружении тел мужчины и женщины в разных каютах пассажирского парома Silja Europa, который прибыл в Таллин из Хельсинки.
RT на русском 07:51
Футбол
«Витесс» при Слуцком установил исторический рекорд клуба
Как отмечается, Слуцкий стал первым тренером, при котором команда из Арнема набрала 23 очка в 10 стартовых турах чемпионата.
Sportbox.RU вчера в 17:29
Происшествия
В Чехии автобус с украинцами вылетел с трассы и перевернулся
Как сообщает портал телеканал "112 Украина", машина вылетела с трассы и перевернулась. В результате различные травмы получили 10 человек.
Московский Комсомолец 11:25