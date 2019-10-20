Политика
РБКТрамп заявил о симпатии к россиянам и назвал Клинтон сумасшедшей
Президент США Дональд Трамп назвал экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон сумасшедшей из-за высказываний об американский политиках, которые, по ее мнению, играют на руку России.
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Гаджеты
Китайский бенчмарк назвал самые быстрые смартфоны
Рейтинг самых быстрых в работе смартфонов был представлен китайским бенчмарком Master Lu.
iReactor 00:09
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномальность осени в центре России
Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни.
РИА Новости вчера в 23:18
Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет
По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Вести.Ru 18 октября в 23:10
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 13:59
Общество
В ПФР рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".
РИА Новости 01:43
Армия и оружие
Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM 18 октября в 19:11
Политика
Британский парламент одобрил отсрочку Brexit
Британские депутаты приняли поправку по отсрочке Brexit, передает 19 октября ТАСС.
Известия вчера в 09:55
Космос
NASA: К Земле приближается астероид
Специалисты утверждают, что к Земле астероид приблизится 25 октября в 20:21. Он пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
МИР 24 18 октября в 21:06
Происшествия
Макгрегора обвинили в изнасиловании
Бойца смешанных единоборств (MMA) Конора Макгрегора обвинили в сексуальном насилии.
Lenta.ru вчера в 19:16
Происшествия
При пожаре на складе на западе Москвы обрушилась кровля
Из-за пожара площадью 500 кв. м. на складе на западе Москвы произошло частичное обрушение кровли.
RT на русском 02:14
Политика
Украинцев и белорусов признают носителями русского языка без экзамена
В настоящий момент иностранные граждане или лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка, если они или их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории Российской Федерации либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы РФ.
Российская газета вчера в 06:38
Энергетика
Силуанов: Россия выстоит перед резким падением цен на нефть
Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что наша страна может выстоять даже перед резким падением цен на нефть – с помощью накопленного золотого резерва, который в настоящее время составляет более 7 процентов ВВП.
Вести.Ru вчера в 21:19
Общество
Скончался вице-адмирал Михаил Моцак, руководивший подъемом «Курска»
В Петербурге скончался командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота, затем — замкомандующего флотом и один из руководителей учений, в ходе которых вместе со всем экипажем погибла подводная лодка К-141 «Курск» вице-адмирал Михаил Моцак.
Мойка78 вчера в 08:03
Общество
Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса
Самолет авиакомпании Qantas Airlines совершил самый долгий в истории беспосадочный перелет.
Lenta.ru вчера в 18:38
Гаджеты
Apple выпустит новые наушники AirPods Pro в октябре
Apple в скором времени представит новые беспроводные наушники AirPods.
Политическая Экспертиза 18 октября в 23:27
Космос
В сети появилось видео строительства корабля Starship SpaceX
В сети появилось видео строительства прототипа космического корабля Starship, которое ведет корпорация SpaceX.
Профиль 18 октября в 12:34
Общество
Двойника Зеленского нашли в Москве
Газета.Ru вчера в 16:19
Общество
Кейт Миддлтон: визит в Пакистан был «фантастическим»
Кейт Миддлтон в интервью американскому телеканалу CNN назвала визит в Пакистан «фантастическим».
REGNUM вчера в 01:41
Политика
Путин и Меркель обсудили организацию саммита «Нормандской четверки»
REGNUM вчера в 13:25
Религия
Русская церковь готовит стоп-лист, который может разорить Грецию
После заседания Архиерейского собора Элладской православной церкви 12 октября, где ряд епископов признали украинских раскольников, в православном мире стали рассуждать о жестком ответе Московского патриархата.
РИА Новости вчера в 01:00
Футбол
Дзюба разгромил «Ростов» со счетом 6:1
Статистика матча (" Зенит" / "Ростов") Удары 13/6 Удары в створ 8/4 Владение 63 % / 37% Фолы 10/14 Угловые 3/3 WhoScored 7.30 / 6.03 Составы на матч: "Зенит": Кержаков, Жустино, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Шатов, Азмун, Дзюба, Дриусси.
REGNUM 00:48
Общество
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали, сообщили РИА Новости в столичном суде.
РИА Новости 18 октября в 06:25
Футбол
«Витесс» под руководством Слуцкого установил исторический рекорд клуба
Нидерландский "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, установил клубный исторический рекорд, сообщает gelderlander.nl.
Газета.Ru вчера в 20:30
Здоровье
В Сызрани пяти пациентам поставлен смертельно опасный диагноз
Диагноз был поставлен пяти сызранцам, четырем жителям Октябрьска и двум сельчанам из Сызранского района.
Маленькая Сызрань 01:03
Экономика
В России могут ввести минимальную цену на сахар
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК.
REGNUM 18 октября в 04:18
Футбол
Андрей Талалаев: «Индивидуальная ошибка нашего игрока все перечеркнула»
К сожалению, индивидуальная ошибка нашего игрока во второй половине игры все перечеркнула.
Матч ТВ вчера в 14:53
Единоборства
Бетербиев нокаутировал Гвоздика
В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
МонаВиста вчера в 04:30
Шоу-бизнес
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей 18 октября в 05:48