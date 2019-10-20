Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп признался в симпатии к России

Клинтон обвинила ряд американских политиков в связях с Россией. Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп оценил в своем Twitter
 высказывание бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, которая участвовала вместе с нынешним главой государства в президентской гонке в 2016 году.
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