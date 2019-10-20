Политика
Газета.RuТрамп признался в симпатии к России
Клинтон обвинила ряд американских политиков в связях с Россией. Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп оценил в своем Twitter высказывание бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, которая участвовала вместе с нынешним главой государства в президентской гонке в 2016 году.Газета.Ru00:46
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Следователи выяснили, что в Красноярском крае были разрушены две технологические дамбы, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по региону Ольга Шаманская.
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Новак назвал основу для партнёрства по газу с Украиной в 2020 году
Новак считает, только такое предложение со стороны России может служить основой для дальнейшего сотрудничества с нового года.
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В Москве произошел крупный пожар на складе со скотчем
В московском районе Кунцево произошел крупный пожар в здании склада, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.
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В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
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Общество
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Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.
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Virgin Galactic показала костюмы для космических туристов
Космические путешественники смогут оставлять себе комплекты одежды для полетов на память в качестве сувениров Virgin Galactic представила одежду для космических туристов.
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Семеро пропавших без вести при прорыве дамбы найдены живыми
Семь человек, считавшихся пропавшими без вести при прорыве дамбы в Красноярском крае, найдены живыми.
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В Крыму один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с микроавтобусом
Один человек погиб и шестеро пострадали в дорожной аварии с микроавтобусом в Крыму, сообщает МВД по Крыму.
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Россиянка Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
Российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на первом этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) -- турнире Skate America в Лас-Вегасе.
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Mazda в 2020 году представит новый дизельный двигатель
Mazda в 2020 году представит новый дизельный двигатель, сообщает Autocar со ссылкой на руководителя отдела исследований и разработок европейского подразделения японской компании Кристиана Шульце.
Футбол
Тедеско прервал серию поражений «Спартака»
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Пугачева объяснила, на кого похож сын Ксении Собчак
Народная артистка СССР Алла Пугачева отреагировала на публикацию в Instagram Ксении Собчак фотографии ее маленького сына Платона.
Армия и оружие
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Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменится порядок поверки счетчиков — теперь бумажные документы уйдут в прошлое, а юридическое значение будет иметь только запись в специальной электронной базе Росстандарта.
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При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".
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NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
Политика
Кремль сообщил детали разговора Путина с Меркель
Российский президент Владимир Путин и германский канцлер Ангела Меркель договорились по телефону о необходимости соблюдать минские соглашения на Украине, в том числе "формулу Штайнмайера".
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НАМИ зарегистрировал названия новых Aurus
Удивительно, что товарные знаки зарегистрированы именно на ФГУП НАМИ, хотя за продвижение и продажи автомобилей новой российской марки отвечает другая структура - ООО "Аурус".
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Три вредные привычки автовладельцев назвали эксперты
Еще одной опасной привычкой стало резкое торможение, мало того что подобные действия негативно влияют на тормозные колодки и систему в целом, водитель с таким типом вождения создает потенциально опасные ситуации на дороге.
Футбол
Футболист «Краснодара» Берг ответил на критику в свой адрес
Форвард «Краснодара» Маркус Берг рассказал, как относится к критике в свой адрес.
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Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.
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Джонсон попросил Туска об отсрочке Brexit
О поступившем из Лондона запросе на отсрочку Brexit написал глава Европейского совета Дональд Туск в Twitter.