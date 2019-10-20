с чего всё началось

Клинтон обвинила ряд американских политиков в связях с Россией. Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".

Трамп признался в симпатии к России

Происшествия В Красноярском крае прорвало две дамбы Следователи выяснили, что в Красноярском крае были разрушены две технологические дамбы, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по региону Ольга Шаманская.

Экономика «Российский учебник» продали за 6 млрд рублей Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.

Общество В Гидрометцентре объяснили тёплую осень Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».

Единоборства Бетербиев нокаутировал Гвоздика В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.

Общество Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.

Космос Virgin Galactic показала костюмы для космических туристов Космические путешественники смогут оставлять себе комплекты одежды для полетов на память в качестве сувениров Virgin Galactic представила одежду для космических туристов.

Авто Mazda в 2020 году представит новый дизельный двигатель Mazda в 2020 году представит новый дизельный двигатель, сообщает Autocar со ссылкой на руководителя отдела исследований и разработок европейского подразделения японской компании Кристиана Шульце.

Армия и оружие Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".

Общество В России изменят порядок поверки счетчиков В России изменится порядок поверки счетчиков — теперь бумажные документы уйдут в прошлое, а юридическое значение будет иметь только запись в специальной электронной базе Росстандарта.

Политика Кремль сообщил детали разговора Путина с Меркель Российский президент Владимир Путин и германский канцлер Ангела Меркель договорились по телефону о необходимости соблюдать минские соглашения на Украине, в том числе "формулу Штайнмайера".

Авто НАМИ зарегистрировал названия новых Aurus Удивительно, что товарные знаки зарегистрированы именно на ФГУП НАМИ, хотя за продвижение и продажи автомобилей новой российской марки отвечает другая структура - ООО "Аурус".

Авто Три вредные привычки автовладельцев назвали эксперты Еще одной опасной привычкой стало резкое торможение, мало того что подобные действия негативно влияют на тормозные колодки и систему в целом, водитель с таким типом вождения создает потенциально опасные ситуации на дороге.

Происшествия В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.