Политика
BFM.ruТрамп призвал ЕС не жалеть денег на Украину
Президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз выделять больше денег Украине, поскольку у нее много проблем, передает ТАСС. Трамп отметил, что Вашингтон тратит много средств на поддержку Киева, а Брюссель — нет.
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Армия и оружие
Совбез ООН не принял резолюцию по Идлибу из-за позиции России и Китая
Совбез ООН не принял резолюцию Германии, Бельгии и Кувейта о прекращении огня в сирийской провинции Идлиб, поскольку два постоянных члена — Россия и Китай — выступили против.
Политика Сегодня 19 сентября в 14:27
Происшествия
Японский журналист поразился доброте россиян
Японский журналист Юити Онода рассказал, как россияне помогли ему после того, как его обокрали Петербурге.
РИА Новости 10:03
Общество
В Подмосковье выпал снег с градом
Дождь, переходящий в снег, местами с градом, выпал в некоторых районах Подмосковья, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:29
Спорт
Российские гимнастки завоевали бронзу ЧМ в упражнениях с мячами
Сборная России заняла третье место в групповых упражнения с пятью мячами на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
Sportbox.RU 07:28
Политика
Independent: Власти Китая уничтожают мечети и минареты
Мечети и минареты в китайских провинциях Внутренняя Монголия, Хэньань, Нинся и Ганьсу подверглись уничтожению по решению властей КНР.
Евразия Daily 09:58
Экономика
Thomas Cook ищет еще 200 млн фунтов для предотвращения банкротства
Летом компании удалось договориться с банками-кредиторами и акционерами о вливании 900 млн фунтов, из которых 450 млн фунтов должна предоставить Fosun Tourism Group в обмен на 75-процентную долю в Thomas Cook и 25-процентную долю в ее авиакомпании.
Коммерсантъ 20 сентября в 10:01
Политика
Трамп задумался о публикации стенограммы разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп пообещал рассмотреть возможность публикации содержания его разговора в июле с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Взгляд.ру 13:46
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru 11:21
Футбол
Врач рассказал о спортивном состоянии Кокорина и Мамаева после тюрьмы
Тюрьма не пошла на пользу спортивному состоянию футболистов Кокорина и Мамаева, но и необратимых последствий ему не принесла.
Lenta.ru 12:33
Политика
Bloomberg: Путин планирует одобрить Парижское соглашение по климату
Президент России Владимир Путин принял решение ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года.
Газета.Ru 08:35
Политика
Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой
Посольство России по просьбе РИА Новости прокомментировало информацию о возможном иске отравленного в Эймсбери Чарли Роули.
РИА Новости 10:41
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости 06:44
Автоспорт
Стало известно о наказании Квята по итогам Гран-при Сингапура
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят избежал наказания за инцидент, произошедший во время Гран-при Сингапура, сообщает gptoday.net.
Газета.Ru 13:46
Армия и оружие
Шойгу не исключил отмену в России обязательного призыва в армию
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу прокомментировал возможность отмены обязательного призыва в армию.
Слово и Дело 04:51
Политика
МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
Министерство иностранных дел России опубликовало разъяснение своей позиции по поводу заключения в 1939 году договора о ненападении с Германией, известного как пакт Молотова — Риббентропа.
Lenta.ru 12:01
Футбол
Мемориальную доску памяти героев Великой Отечественной войны вернули на стадион «Динамо»
ТАСС 05:07
Общество
Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace
Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 14:27
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Армия и оружие
Характеристики новейшего российского истребителя МиГ-35 были раскрыты
Разработка МиГ-35 ведется еще с первой половины 2000-х годов, а при его производстве применяется технология истребителя пятого поколения.
Ferra 20 сентября в 12:21
Общество
В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес»
Участники акций протеста требовали в том числе прекращения строительства мусорного полигона. Самым крупным стал митинг в Архангельске.
РБК 09:37
Футбол
Хохлов ответил «скоро все узнаете» на вопрос об отставке из «Динамо»
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов ответил на вопрос о возможной отставке со своего поста.
РБК 10:21
Политика
Порошенко: никакой «формулы Штайнмайера» не существует
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что никакой согласованной "формулы Штайнмайера" не существует.
Газета.Ru 11:44
Армия и оружие
NI: подлодки «Борей» могут сделать США «необитаемыми»
Как и атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, эксплуатируемые Соединенными Штатами, Китаем, Францией, Великобританией и Индией, АПЛ класса "Борей" имеют своей основной целью разрушать города противника, даже если другие ядерные силы России будут уничтожены в первом ударе.
Газета.Ru 06:19
Футбол
Дубль Влашича помог ЦСКА обыграть «Краснодар» в матче РПЛ
Московский ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 13:59
Здоровье
В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами
В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.
РБК 06:12
Здоровье
В России могут бесплатно начать выдавать назначенные лекарства
Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что ведомство готовит проект закона, по которому пациенты будут иметь возможность получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом, бесплатно или со скидкой.
RT на русском 09:33
Общество
Гороскоп на 21 – 27 сентября: кому повезет на следующей неделе
Что ждет нас на неделе с 21-27 сентября. Посмотрим, кому повезет, а кому нужно быть особенно аккуратными.
Алтайская правда 19 сентября в 22:33
Политика
Госдеп осудил Россию за приговор шестерым членам «Свидетелей Иеговы»
Государственный департамент США выступил с заявлением, в котором раскритиковал российские власти за приговор, который был вынесен в отношении шестерых членов «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской и запрещена) в Саратове.
РБК вчера в 21:13