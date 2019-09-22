Президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз выделять больше денег Украине, поскольку у нее много проблем, передает ТАСС. Трамп отметил, что Вашингтон тратит много средств на поддержку Киева, а Брюссель — нет.

Трамп призвал ЕС не жалеть денег на Украину

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